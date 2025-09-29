Cultura

Un artesano nicaragüense ransforma la madera del mar en arte y memoria

Desde su taller improvisado, Paul Gómez elabora esculturas con materiales reciclados, impulsa la conciencia ambiental y lleva su mensaje a través de exposiciones y ventas en varios países

Guardar

De los trozos de madera que el mar deposita en las playas, el nicaragüense Paul Gómez extrae historias y figuras. Este joven artesano ha convertido lo que empezó como un simple pasatiempo en una forma de vida: crear esculturas que unen arte, memoria y conciencia ambiental.

El vínculo de Paul con el océano tiene raíces familiares. De niño acompañaba a su abuela, también artesana, en largas caminatas por las playas. Ella recogía conchas, caracoles y objetos que luego se convertían en adornos. De esas experiencias nació su mirada atenta hacia lo que el mar desechaba.

Cuando su abuela murió en 2021, Paul decidió esparcir sus cenizas en el mar. Desde entonces, cada obra que crea es también un homenaje a ella.

Sin embargo, este artesano de la madera, comenzó hace unos seis años con lo que en ese tiempo era un pasatiempo, “y a partir de esa experiencia creció mi interés en ese arte, con piezas que en principio eran decorativas para mi casa”, comentó a EFE.

El artesano nicaragüense Paul Gómez
El artesano nicaragüense Paul Gómez transforma madera de playa en esculturas que fusionan arte y conciencia ambiental

Arte y conciencia ambiental

La materia prima de Paul no proviene de talas recientes ni de aserraderos. Su trabajo inicia en las playas de Nicaragua, donde el mar deposita troncos, ramas y tablas moldeadas por la sal y el tiempo.

“La idea es recoger este material que nos lo da la propia naturaleza”, explica.

El proceso de elaboración es paciente y exigente. Primero selecciona el fragmento de madera que servirá de base, luego lo corta, lo pule y empieza a darle forma. El lijado, confiesa, es la parte más ardua. Una vez lista la estructura, añade detalles con otros materiales reciclados como metal, plástico, piedras, cuerdas o espejos. El resultado: piezas únicas que oscilan entre lo “abstracto y lo funcional”, afirma.

El nacimiento de Palo Santo

Hace unos meses decidió dar un paso más y abrió Palo Santo, su propia tienda estudio en Managua.

Las esculturas de Paul Gómez
Las esculturas de Paul Gómez rinden homenaje a la memoria familiar y promueven la preservación del medioambiente

Allí exhibe y comercializa sus piezas, cuyos precios van desde los 50 hasta los 500 dólares. Desde que inició este camino, ha elaborado entre 50 y 70 piezas, de las cuales más de la mitad ya se encuentran en nuevos hogares. Varias incluso han viajado fuera del país, rumbo a Estados Unidos, México y Francia.

“Antes veía esto como un hobby, ahora lo asumo como un lenguaje, como mi manera de expresarme”, afirma Paul, pues en cada pieza le toma días de elaboración con esmero, paciencia y dedicación.

Por eso mismo, su arte, poco a poco, ha ido conquistando espacios y miradas, al punto de que el próximo noviembre presentará una exposición en una galería reconocida de Nicaragua con parte de su producción más reciente.

Sueños y retos

A pesar de su crecimiento, Paul todavía enfrenta limitaciones. Su taller es improvisado y comparte espacio con su hogar. Uno de sus grandes proyectos es levantar un taller formal que le permita trabajar con mayor comodidad.

El arte de Paul Gómez
El arte de Paul Gómez demuestra que la belleza y la historia pueden surgir de materiales desechados por el mar

Más que vender esculturas, su sueño es que cada pieza lleve consigo un mensaje claro: la importancia de cuidar el medioambiente y valorar la herencia cultural.

Las esculturas de Paul Gómez no son simples objetos decorativos. Son fragmentos de vida convertidos en madera tallada: la fuerza del océano, la memoria de su abuela y la necesidad de preservar el entorno. Su trabajo es testimonio de que, incluso en lo que parece desecho, pueden nacer belleza, historia y sustento.

Fuente: EFE.

Fotos: EFE/ STR.

Video: EFE.

Temas Relacionados

Paul GómezArte en maderaPalo SantoNicaragua

Últimas Noticias

Trump anunció que pondrán un arancel de 100 % a películas extranjeras

El presidente de Estados Unidos comunicó, vía redes sociales, un canon a toda producción extranjera para impulsar la industria. Aún se desconocen los detalles de implementación y si también incluirá al streaming

Trump anunció que pondrán un

La Comic-Con de Málaga cerró con éxito de público y algunas asignaturas pendientes

La primera edición del evento que celebra la cultura pop reunió a alrededor de 120 mil personas

La Comic-Con de Málaga cerró

MAC Córdoba extiende su convocatoria y presenta nuevos espacio expositivos

La nueva edición del Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba elimina la división por zonas, apuesta por constelaciones curatoriales y convoca a galerías y proyectos de todo el mundo para participar

MAC Córdoba extiende su convocatoria

Fernando Botero, protagonista de una gran subasta de arte en Hong Kong

El artista colombiano, fallecido en 2024, fue una de las principales atracciones del evento de Sotheby’s en el que también se destacó Dalí

Fernando Botero, protagonista de una

París abrirá un jardín gratuito con esculturas de Picasso

La capital francesa contará con un espacio al aire libre dedicado al artista español, donde se exhibirán emblemáticas piezas de bronce y se ampliarán las áreas de exposición del museo Picasso

París abrirá un jardín gratuito
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un nene de 4 años

Un nene de 4 años se soltó de la mano de su mamá y fue atropellado por un motociclista en Balvanera

Detuvieron al jefe de la barra brava de Newell’s en allanamientos por venta droga al menudeo

El mayor estudio de ADN sobre dislexia reveló genes nunca antes asociados con el trastorno

Mercados: las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a 1.100 puntos

La Sociedad Rural de Rosario reclamó “una baja inmediata” de retenciones

INFOBAE AMÉRICA
Trump anunció que pondrán un

Trump anunció que pondrán un arancel de 100 % a películas extranjeras

Turquía desplegó tres drones para monitorear la flotilla humanitaria que va rumbo a Gaza en el Mediterráneo

La Comic-Con de Málaga cerró con éxito de público y algunas asignaturas pendientes

Singapur prohibió la entrada al activista prodemocracia de Hong Kong, Nathan Law

El periodista ucraniano Maxim Butkevych que fue prisionero de Rusia ganó el máximo premio europeo de derechos humanos

TELESHOW
Benjamín Amadeo anunció la llegada

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

Moria Casán fue a ver a Sofía Gala al teatro: una ovación compartida entre bambalinas y sobre el escenario

Daniela Christiansson mostró su pancita de embarazada al entrar en el tercer trimestre: “No lo puedo creer”

Mariana Fabbiani: “Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo y era algo que no podía manejar”

La dedicatoria especial de Cande Ruggeri tras anunciar su casamiento: “Lo más lindo es compartirlo con vos”