Cultura

La Feria de Arte Salta 2025 reunirá a 32 galerías y más de 200 artistas

FAS, el evento más importante del arte contemporáneo en el noroeste argentino, se celebrará del 21 al 23 de noviembre en San Lorenzo Chico, con la participación de espacios de siete provincias

Guardar
La Feria de Arte de
La Feria de Arte de Salta 2025 reunirá a 32 galerías y más de 200 artistas

El arte contemporáneo del noroeste argentino se prepara para una cita de gran envergadura: 32 galerías y más de 205 artistas de la región participarán en la próxima edición de la Feria de Arte de Salta (FAS) 2025, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre en un espacio renovado de San Lorenzo Chico.

Tras una exitosa primera edición, el evento, que se consolida como la única feria de su tipo en el NOA, reunirá propuestas de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Santa Fe y Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el mercado del arte y posicionar a Salta como un referente nacional en la escena contemporánea, anunciaron en un comunicado.

El proceso de selección para esta segunda edición de la FAS concluyó el 22 de septiembre, fecha en la que finalizó la convocatoria para galerías que representan a artistas del NOA. Tras la evaluación realizada por el Comité Ejecutivo de la Feria, se definió la participación de 32 espacios provenientes de distintos puntos del país, lo que garantiza una oferta diversa y representativa del panorama artístico regional.

La feria se celebrará del
La feria se celebrará del 21 al 23 de noviembre en San Lorenzo Chico

La organización de la FAS 2025 es resultado de la colaboración entre el grupo ACCIONARTE, integrado por Virginia Blaquier, Esteban Drincovich, Alfredo Muñoz y Claudia Lamas, y la Secretaría de Cultura de la Provincia. El evento tendrá lugar en el Condominio La Trinidad, un espacio recientemente desarrollado en San Lorenzo Chico por Proyecto Norte, que actúa como socio estratégico de la feria.

Entre los principales objetivos de la FAS 2025 se encuentran la promoción del arte y la cultura, el apoyo a los artistas locales y regionales, el impulso al turismo cultural, el fomento de un mercado del arte sólido y la aproximación del público a las expresiones culturales contemporáneas. La feria busca, además, consolidar a Salta como un polo de referencia para el arte contemporáneo en el país.

Habrá propuestas de Salta, Jujuy,
Habrá propuestas de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Santa Fe y Buenos Aires

El listado de galerías seleccionadas para esta edición incluye a Galería de Rosario Cornejo, LuCo Arte, Alnorte Galería, Remota, Mamoré, Espacio 25, La Arte, Espacio de arte RAYUELA, CASAGALERIA, BAC Galería de Arte, Kiosko Galería de Arte y Nativa Arte+Diseño de Susana Rocha, todas ellas de Salta.

Desde Buenos Aires participarán Otto Galería, Biga Art Gallery, El Espejo, Aura Gallery, SASHA D espacio de arte, TIERRA arte contemporáneo y The White Lodge. También se suman Local 15 y Diego Obligado de Santa Fe; ESTUDIO ABASTO, FAUSTO ARTES - LETRAS - OBJETOS CON ALMA, Biomba Galería, GASCON, ESPACIO NUEVO, Serna Galería y Estudio MALEZA de Tucumán; UNCU y Quilla de Jujuy; UN MURO de La Rioja y Satélite de Córdoba.

La FAS 2025 se presenta como una plataforma clave para la difusión y el intercambio cultural, con la expectativa de atraer a un público amplio y diverso, y de consolidar el crecimiento del arte contemporáneo en el noroeste argentino.

Temas Relacionados

Arte contemporáneo Saltaarteferia de arteFeria de Arte SaltaFAS

Últimas Noticias

Escalandrum emocionó con homenaje a Piazzolla en el FIMBA

El sexteto liderado por Pipi Piazzolla cautivó al público en Bariloche en el festival internacional que cierra hoy

Escalandrum emocionó con homenaje a

El premio OSDE presentó sus ganadores en una muestra con 55 obras

La exposición reúne trabajos seleccionados de artistas de todo el país, destacando la diversidad de propuestas y técnicas en la escena contemporánea argentina, y estará abierta hasta diciembre de 2025 en Buenos Aires

El premio OSDE presentó sus

“Toy Story” celebra sus 30 años con una exposición en el Palacio Libertad

La muestra aniversario presenta materiales inéditos de Pixar, explorar el proceso creativo detrás de la película y participar en experiencias interactivas que conectan arte, tecnología y narrativa audiovisual

“Toy Story” celebra sus 30

Súper domingo de Filba: “trueque literario”, talleres experimentales y una fogata de historias en Buenos Aires

Hoy concluye la edición 17 de este gran festival en una jornada llena de figuras destacadas, debates y música. El acceso es libre y hay propuestas para todas las edades

Súper domingo de Filba: “trueque

La increíble historia del “Sherlock Holmes” que salvó los tesoros de Tutankamón sale a la luz

La historia detrás de la conservación de más de cinco mil piezas halladas en la tumba de Tutankamón revela el ingenio y la pasión de Alfred Lucas, el químico británico apodado el Sherlock Holmes de Egipto

La increíble historia del “Sherlock
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cócteles de primavera: ocho recetas

Cócteles de primavera: ocho recetas frescas y frutales para disfrutar la temporada

Después del anuncio del apoyo financiero de EEUU: claves para entender cómo seguirá la macroeconomía argentina

Elecciones 2025: solo 3 de cada 10 candidatos que encabezan las listas para diputados nacionales son mujeres

Martín Lousteau, crítico con el plan económico del Gobierno: “Hay un rescate a los financieros, pero no a la gente”

Otras dos muertes en canchas de Córdoba: investigan el fallecimiento de un chico de 13 años y de un adulto

INFOBAE AMÉRICA
Sigue la purga de Xi

Sigue la purga de Xi Jinping en China: condenaron a muerte a su ex ministro de Agricultura por corrupción

Atacaron a tiros la casa de una Fiscal de Uruguay: investigan si los agresores dejaron escondido un explosivo

El socialismo del siglo 21 fracasa en proteger al cartel de los Soles con la soberanía de Venezuela

Detectan pistas inmunológicas que podrían frenar la artritis reumatoide antes de su aparición

Trump sugirió avances en las negociaciones sobre Gaza previo al encuentro con Netanyahu: “Todos están listos para algo especial”

TELESHOW
Dieron el nuevo parte médico

Dieron el nuevo parte médico de Thiago Medina: comenzaron a quitarle la asistencia respiratoria mecánica

La confesión de Horacio Pagani que tardó 15 años: “Ya se puede levantar el secreto de sumario”

Marta Fort, a puro estilo y entusiasmo en el “gender reveal” de Rocío Marengo: predijo el sexo y lo vistió en su look

La reacción de Nicki Nicole cuando la habitación de su hotel en Brasil fue invadida por monos

El error de cálculo de Belu Lucius por el sexo del bebé de Rocío Marengo y su ironía por el regalo que llevó