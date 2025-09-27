Cultura

La película colombiana “Un poeta” triunfó en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

La obra de Simón Mesa es una tragicomedia sobre la frustración de un escritor. “Un cabo suelto”, del uruguayo Daniel Hendler, y “Hiedra”, de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán, obtuvieron menciones especiales

Tráiler de la pelicula colombiana "Un poeta", de Simón Mesa Soto

La película Un poeta, del colombiano Simón Mesa, ganó este sábado el Premio Horizontes Latinos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Además, el jurado otorgó dos menciones especiales a Un cabo suelto, del uruguayo Daniel Hendler, y Hiedra, de la ecuatoriana Ana Cristina Barragán.

Protagonizada por Ubeimar Ríos, el relato de Un poeta gira en torno a Oscar Restrepo, un hombre de 54 años marcado por el alcoholismo y el desmoronamiento de sus sueños. En su juventud, Restrepo deslumbró como promesa dentro de la poesía, disciplina de la que no ha logrado obtener sustento económico. El drama y el humor se entretejen en esta tragicomedia que retrata el declive vital y la precariedad persistente de quienes dedican su vida al arte.

"Un poeta" representa a Colombia
"Un poeta" representa a Colombia en la selección previa para los Oscar (Foto: Ocúltimo & Medio de Contención Producciones)

Mesa recibió el premio de manos de la cineasta española Pilar Palomero y dio las gracias al festival por acoger la película. “Quiero agradecer también en Colombia a todo el equipo que hizo parte de la peli, que aportó un montón enorme para que esta película fuera posible, especialmente a mis colegas Juan Sarmiento y Manuel Ruiz, con lo que luchamos mucho para hacerla”, dijo.

“Esta película partió de mi frustración con el cine. Es duro hacer cine en Latinoamérica, son años y años para sacar una película adelante. Es más que natural que dedique este premio a todas las personas que están intentando hacer cine allí”, concluyó

Un poeta competía en la sección Horizontes Latinos con otras 11 películas procedentes de Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Brasil. La sección reúne una selección de largometrajes del año, inéditos en España, producidos total o parcialmente en América Latina, dirigidos por cineastas de origen latino, o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo.

Fuente: EFE

