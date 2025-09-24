Cultura

Crece la polémica internacional por tres murales millonarios de Banksy

Desde diferencias contractuales hasta la falta de acuerdo sobre las piezas, son algunos de los factores que generan preocupación en el ámbito del arte contemporáneo. Cuáles son los cambios que se analizan en la gestión de arte urbano valioso

Por Celeste Sawczuk

La relevancia de los murales
La relevancia de los murales de Banksy impulsa debates sobre propiedad, conservación y comercialización del arte urbano

La disputa internacional por la devolución de tres murales originales de Banksy, asegurados en 15 millones de libras esterlinas, se intensificó luego del enfrentamiento entre el marchante británico John Brandler y la empresa italiana Metamorfosi. El conflicto reveló la fragilidad de los acuerdos en el circuito global de exposiciones y anticipó cambios en la gestión del arte urbano de alto valor, según reportes periodísticos.

Las obras —Season’s Greetings, Heart Boy y Computer Robot— permanecen en los muros originales donde Banksy las creó. Season’s Greetings muestra a un niño jugando mientras inhala humo contaminado y fue retirada de un garaje junto a la acería de Port Talbot en 2018, antes de pasar a manos de Brandler. Esta pieza, de 5,5 toneladas y dimensiones de 2,2 por 2,5 metros, junto con las otras dos, integró una exposición itinerante organizada por Metamorfosi, una empresa de Roma especializada en muestras temporales de arte.

El conflicto surgió a raíz de un contrato de préstamo firmado hace tres años, inicialmente pactado por dos años y posteriormente extendido por otro año, con pagos mensuales establecidos. Brandler indicó que, a pocos meses de iniciado el acuerdo, Metamorfosi empezó a retrasarse con los pagos, acumulando demoras de hasta seis semanas.

En la actualidad, la última cuota suma cuatro meses pendiente, aunque la exposición concluyó el 6 de junio de 2025. “Todavía no recibí el pago final ni me devolvieron los Banksys”, señaló Brandler, quien inició acciones legales y contactó a la embajada italiana y a la aseguradora Lloyd’s of London para presentar una reclamación.

Retrasos en pagos y devoluciones
Retrasos en pagos y devoluciones de arte urbano generan dudas sobre la seguridad jurídica en contratos internacionales

La situación resultó más compleja por antecedentes similares. Brandler manifestó su escepticismo ante las promesas de pago de Metamorfosi, recordando el caso de Acoris Andipa, marchante londinense y especialista en Banksy, quien aún reclama una deuda de 45.000 de libras esterlinas por servicios curatoriales para la empresa italiana. Andipa afirmó a The Guardian: “No sé qué más podemos hacer. Puse a mis abogados sobre el caso”, lo que sugiere una sucesión de disputas comerciales vinculadas a la compañía.

Metamorfosi, representada por Pietro Folena y Vittorio Faustini, defendió su trayectoria y reputación, resaltando la colaboración con museos de renombre internacional. La empresa aseguró que cumplió con los pagos mensuales durante los tres años de contrato, salvo la última cuota, que atribuyó a la espera de facturas y documentación fiscal. Según los directivos, intentaron devolver los murales desde el 3 de junio, tres días antes del cierre de la exposición, y solicitaron la dirección de entrega a Brandler.

Como prueba, la empresa aportó un correo electrónico del 5 de junio donde Brandler reconoció dificultades de almacenamiento y propuso que los murales permanecieran bajo custodia de Metamorfosi hasta octubre sin coste adicional.

Consultado sobre este intercambio, Brandler insistió en que la última cuota sigue impaga. Metamorfosi sostuvo que ese correo evidenció su disposición a devolver las obras y aseguró que la devolución se organizaría antes de final de septiembre. Respecto al conflicto con Andipa, la empresa lo calificó como un asunto comercial independiente, sin vínculo directo con el caso principal.

La negativa de Brandler a
La negativa de Brandler a aceptar la devolución de los murales sin el pago final intensifica la disputa internacional

El caso Andipa, que lleva más de dos años reclamando el pago de sus honorarios, refuerza la percepción de que los retrasos en pagos y devoluciones resultan frecuentes en exposiciones internacionales de arte. La reiteración de estas disputas planteó dudas sobre la seguridad jurídica y la confianza en los contratos de préstamo de obras de alto valor.

La relevancia de los murales de Banksy trasciende lo artístico: su extracción de los sitios de origen y circulación en exposiciones temporales generaron debates sobre propiedad, conservación y comercialización del arte urbano. El desenlace de este conflicto podría sentar precedentes en futuras negociaciones entre marchantes, empresas de exposiciones y propietarios de piezas contemporáneas.

En este escenario, la posición de Brandler es clara: no aceptará la devolución de los murales mientras no reciba el pago pendiente, condición que, según Metamorfosi, refuerza su propio argumento en la disputa.

