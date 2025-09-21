Cultura

Tras 80 años, recuperan 2 pinturas robadas por los nazis

Obras atribuidas a Ambrosius Bosschaert, parte de la colección Schloss, fueron localizadas en una subasta en Ohio gracias a la intervención de la Monuments Men and Women Foundation

Guardar
Las dos obras de Ambrosius
Las dos obras de Ambrosius Bosschaert, expoliadas por los nazis, pertenecientes a la colección del Schloss

El reciente hallazgo de dos pinturas florales atribuidas a Ambrosius Bosschaert y robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial ha reavivado el interés por el destino de la colección de arte de la familia Schloss, desaparecida hace más de ocho décadas. La Monuments Men and Women Foundation, organización dedicada a la recuperación de obras saqueadas en ese periodo, localizó las piezas en una subasta en Ohio, tras recibir una alerta sobre su posible procedencia.

La identificación de las obras, que pertenecieron a Adolphe Schloss y Lucie Haas Schloss, se apoya en fotografías en blanco y negro conservadas por la Jewish Digital Cultural Recovery Project Foundation. Ambas pinturas, tituladas Fleurs (Flores), presentan una notable coincidencia visual con las imágenes históricas y estaban catalogadas entre las 333 piezas que conformaban la colección Schloss, reconocida por su riqueza en maestros holandeses y flamencos.

Fotografías de archivo de las
Fotografías de archivo de las pinturas de Ambrosius Bosschaert de la colección de Adolphe y Lucie Haas Schloss (Fundación del Proyecto de Recuperación Cultural Digital Judía)

El valor de mercado de Bosschaert ha experimentado fluctuaciones en los últimos años. Según datos de la Artnet Price Database, el récord de subasta para una obra suya se estableció en 2008 en USD 5,2 millones en Koller Auktionen, Zúrich.

No obstante, en marzo de este año, la misma casa vendió otra pieza por USD 983.085, y una próxima subasta estima precios entre USD 186.683–311.138. En contraste, las pinturas recuperadas en Ohio estaban a punto de venderse por sumas muy inferiores: USD 3.250 y USD 225, respectivamente, antes de que la fundación interviniera y la casa de subastas Apple Tree Auction Center retirara los lotes.

El origen inmediato de las obras apunta a una caja de seguridad bancaria abandonada en Texas. Cuando el titular de una caja fallece, los familiares disponen de cinco años para reclamar su contenido antes de que sea liquidado. La identidad del consignador permanece desconocida.

"Ramo de flores en un
"Ramo de flores en un Roemer" (ca. 1620), de Ambrosius Bosschaert, en la colección del Museo Metropolitano de Arte

La dispersión de la colección Schloss comenzó tras la ocupación alemana de Francia en 1940. Aunque la residencia familiar en París fue registrada por los nazis, los hijos del matrimonio habían trasladado previamente las obras a una fortaleza al sur del país, fuera de la zona ocupada. Pese a estas precauciones, la colección fue finalmente localizada y confiscada por las autoridades nazis y sus colaboradores del régimen de Vichy.

El destino de las piezas quedó fragmentado: el Louvre se apropió de 49 pinturas, 22 fueron vendidas a un comprador identificado solo como Buittenweg, y 262 se enviaron a Múnich para su almacenamiento en el Führerbau, edificio gubernamental destinado a albergar el proyectado Führermuseum de Adolf Hitler en Linz.

Un inventario nazi asignó a las dos obras de Bosschaert los números 16 y 17, marcas que coinciden con las inscripciones S-16 y S-17 halladas en el reverso de las pinturas recuperadas, lo que refuerza la evidencia de su procedencia.

Un inventario nazi asignó a
Un inventario nazi asignó a las dos obras de Bosschaert los números 16 y 17

La pista se perdió cuando, ante la inminente llegada de las tropas estadounidenses a Múnich en abril de 1945, los alemanes saquearon el Führerbau, llevándose numerosas obras y objetos de valor. El Louvre devolvió rápidamente las piezas que había reclamado, pero el resto de la colección resultó mucho más difícil de rastrear. Según Christie’s, más de 150 obras siguen desaparecidas.

La hipótesis más aceptada es que un soldado estadounidense llevó las pinturas a Ohio como botín de guerra, una práctica extendida en aquel contexto. Anna Bottinelli, presidenta de la Monuments Men and Women Foundation, declaró al Columbus Dispatch: “Cientos de miles de objetos culturales saqueados durante la Segunda Guerra Mundial siguen desaparecidos. Algunos están en Estados Unidos, guardados en áticos, colgados en paredes o almacenados en cajas sin abrir, transmitidos de generación en generación”.

La fundación insta a quienes posean objetos culturales procedentes de Europa durante la guerra a presentarse voluntariamente, asegurando que las autoridades no intervendrán en los procesos de restitución.

El interior de la residencia
El interior de la residencia del castillo en 38 Avenue Henri Martin, París (Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme)

El caso de la colección Schloss no es aislado. En 2017, el retrato Portrait of a Man de Bartholomeus van der Helst, también perteneciente a la familia, apareció en la casa de subastas Im Kinsky de Viena.

La legislación austríaca protege a los compradores de buena fe, lo que impidió bloquear la venta o gestionar la devolución de la obra saqueada. Aun así, los vendedores retiraron la pieza horas antes de la subasta.

Obras de Bosschaert se encuentran hoy en museos de referencia mundial, como el Louvre en París, el Getty Museum en Los Ángeles y el Cleveland Museum of Art. Este año, el Metropolitan Museum of Art de Nueva York adquirió Bouquet of Flowers in a Roemer (ca. 1620), una pintura vendida en 2019 en la casa de subastas Drouot de París por USD 4,41 millones.

Temas Relacionados

Arte saqueadoAmbrosius BosschaertAdolphe SchlossSegunda Guerra Mundialnazismo

Últimas Noticias

Un misterioso retrato vandalizado reaviva los rumores sobre una relación homosexual de Shakespeare

Un hallazgo artístico del siglo XVI ha vuelto a poner en el centro del debate la conexión entre el dramaturgo inglés y su primer mecenas, desatando nuevas teorías sobre el famoso “joven hermoso” de los sonetos

Un misterioso retrato vandalizado reaviva

La filosofía de Camus: por qué la felicidad requiere esfuerzo y compromiso

Nuevas perspectivas en psicología subrayan la relevancia de crear significado frente a la incertidumbre y el vacío existencial

La filosofía de Camus: por

David Rieff: “La corrección política va a destruir la cultura occidental”

El ensayista acaba de publicar “Deseo y destino”, donde se distancia de las ideas “woke”. Aquí da sus motivos y cuenta qué le debe a su madre, Susan Sontag

David Rieff: “La corrección política

Rubén Szuchmacher estrena su versión de “La gaviota” de Chéjov: “Me gustan los problemas grandes”

El relevante director y régisseur habla de la obra que se presenta en la sala Casacuberta del Teatro San Martín a partir del viernes 26. “Es una mirada sobre la tensión entre adultos y jóvenes”, define

Rubén Szuchmacher estrena su versión

La Calle de los Libreros de Bogotá, símbolo de identidad urbana y refugio cultural en plena era digital

En el centro de la capital colombiana, un corredor de puestos de libros usados mantiene viva la tradición de la lectura y las historias compartidas entre generaciones

La Calle de los Libreros
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una buena para la economía

Una buena para la economía y el ingreso de dólares: el poder de compra de la soja tocó su máximo del último año

Lo buscaban por el homicidio de un gomero en Misiones y cayó en Paraguay

Fallo inédito: una jueza ordenó a un padre leer “El Principito” tras negarse a pagar la cuota alimentaria

Otra tragedia en el fútbol amateur: un hombre se descompensó en medio de un partido y murió

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu dijo que la creación

Netanyahu dijo que la creación de un Estado palestino pondría en peligro la existencia de Israel: “Es un absurdo premio al terrorismo”

Un misterioso retrato vandalizado reaviva los rumores sobre una relación homosexual de Shakespeare

Hoy sigue siendo el momento de la oposición democrática en Venezuela: ¿qué hacer?

El papa León XIV habló sobre Gaza: “No hay futuro en la violencia, el exilio forzado y la venganza”

El régimen talibán desafía a Donald Trump y rechaza un posible acuerdo para devolver la base aérea de Bagram en Afganistán

TELESHOW
La utopía de crear un

La utopía de crear un Hamilton argentino: así es el musical que se propone contar la vida de Alberdi en clave de rap

Alacrán regresó al país para ser parte de ChaChaCha en el teatro: “Se sigue dando la magia”

Bernard Fowler celebra sus 35 años como corista de los Rolling Stones en Argentina: “Amo a Charly García, es un tesoro”

María Julia Oliván: “Todos los días pienso que es un milagro que esté viva”

Silvina Escudero habló de su relación con su hermana Vanina y la tensa discusión que atravesaron: “Tuvimos una crisis”