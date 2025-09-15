Cultura

Gallery: llega el evento de arte que toma las calles de Palermo y Villa Crespo con recorridos gratuitos

El sábado 20 de septiembre, la nueva edición del evento promete transformar los barrios en un gran escenario cultural, invitando a todos a descubrir galerías, museos y performances sin costo

Guardar
Gallery: llega el evento de
Gallery: llega el evento de arte con recorridos gratuitos

La próxima edición de Gallery propone una experiencia renovada para quienes deseen sumergirse en el circuito artístico de Buenos Aires. Este evento, que se ha consolidado durante más de 20 años como un punto de encuentro entre galerías de arte, espacios independientes y el público general, se prepara para desplegar su programación en 2025 con recorridos gratuitos por los barrios de Palermo, Villa Crespo y, como cierre, en La Boca, dentro del Distrito de las Artes.

La agenda de Gallery para este año se estructura en tres circuitos principales: Palermo/Villa Crespo, Recoleta/Retiro y La Boca/San Telmo. El primer recorrido tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, abarcando Palermo y Villa Crespo, mientras que la jornada final se celebrará el 8 de noviembre en La Boca.

La propuesta invita tanto a quienes se inician en el mundo del arte como a quienes ya forman parte activa del ecosistema cultural, abriendo las puertas a galerías, talleres de artistas, exhibiciones especiales, bares notables y activaciones en el espacio público, todo con acceso libre y gratuito.

El primer recorrido tendrá lugar
El primer recorrido tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, abarcando Palermo y Villa Crespo

Impulsada por la revista Arte al Día y Pinta, Gallery se ha consolidado como una plataforma que conecta a artistas, curadores, coleccionistas, vecinos y nuevos públicos, generando una experiencia cercana y dinámica.

La programación del sábado 20 de septiembre incluye una serie de recorridos guiados entre las 16.30 y las 19.30 h, con inscripción previa y cupos limitados. Los participantes deberán presentarse a las 16.15 h en el punto de encuentro asignado para cada itinerario. Entre los espacios destacados del circuito de Palermo se encuentran el MAP - Museo de Arte Popular José Hernández, la Casa Victoria Ocampo (sede cultural del Fondo Nacional de las Artes) y el Museo Nacional de Arte Decorativo. Otros recorridos parten desde Eseade (Uriarte 2472), visitando galerías como Quimera, La Casa Walsh y Gachi Prieto.

En Villa Crespo, los recorridos guiados incluyen puntos de encuentro en ArtexArte (Lavalleja 1062), Bonta (Gorriti 4481) y la Ruth Benzacar galería de arte (Juan Ramírez de Velasco 1287). Las galerías y espacios participantes en esta zona comprenden MicroGalería, Pabellón 4, Julia Baitala Arte Contemporáneo, Fundación Cazadores y Valerie’s Factory.

Este evento se ha consolidado
Este evento se ha consolidado durante más de 20 años

A las 17 h, se desarrollará un recorrido arquitectónico y urbano por el circuito Retiro/Recoleta/Microcentro, guiado por la arquitecta Adriana Bianchedi. Esta actividad, también gratuita y con cupo máximo de 60 personas, partirá desde Quimera (Güemes 4473) y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Entre las actividades destacadas de la jornada, a las 16.30 h se realizará una visita guiada a la muestra de Andrés Paredes en el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, frente al puente del Rosedal de Palermo, Parque Tres de Febrero). La exhibición, titulada Un puñado de tierra y curada por Sandra Juárez, explora la tierra como elemento conceptual central, abordando tanto su dimensión material como inmaterial: desde la superficie fértil donde crece lo vegetal hasta su condición de materia vibrante y espacio de transformación. Esta actividad requiere inscripción previa, tiene una duración de 45 minutos y un costo de $2.000 por entrada.

De "Un puñado de tierra",
De "Un puñado de tierra", de Andrés Paredes, en el Museo Sívori

El cierre de la jornada estará marcado por el After Gallery en Valerie’s Factory (Vera 1350), a partir de las 19.30 h. El evento contará con performances a cargo de Nos en Vera, la DJ Nebula, bebidas y otras propuestas, con entrada libre y gratuita y capacidad limitada.

A las 20 h se presentarán dos performances: la primera, ELE (L), es una colaboración entre Dominique Melhemi y Hella Salatin, que investiga la intimidad y la transformación en la interacción de dos cuerpos. La segunda, OPILION, es una obra solista en proceso de la artista argentina Josefina Maro, que explora la relación entre el cuerpo y un dispositivo robótico creado por Salvador Marino, generando un paisaje sonoro de carácter fantasmagórico.

Todas las actividades requieren inscripción previa, que debe realizarse en el sitio del evento.

Temas Relacionados

GalleryBuenos AiresArte contemporáneoGalerías de artearte

Últimas Noticias

Mariana Enríquez: “Debemos resignarnos a pensar que como sociedad somos morbosos”

La autora argentina deslumbra en el Hay Festival al compartir cómo su experiencia personal y la realidad social inspiran relatos que atrapan a jóvenes y adultos

Mariana Enríquez: “Debemos resignarnos a

Lo humano, la naturaleza y lo colectivo, en dos muestras fotográficas en ArtexArte

El espacio presenta dos exposiciones que exploran la colectividad artística y la conexión entre seres humanos y naturaleza

Lo humano, la naturaleza y

Juan Gabriel Vásquez: “El novelista es un historiador de las emociones”

El escritor colombiano, reconocido por su exploración literaria, reflexiona sobre el papel de la ficción en la reconstrucción de vidas y sentimientos, invitando a descubrir nuevas perspectivas sobre la memoria y la identidad

Juan Gabriel Vásquez: “El novelista

Miguel Betancourt: la infancia borrada por la lluvia y el regreso a los orígenes con “Palingenesia”

La muestra propone un diálogo entre pasado y presente, donde la experimentación plástica y la memoria autobiográfica se entrelazan. Un recorrido sensorial que invita a descubrir los secretos de su proceso creativo

Miguel Betancourt: la infancia borrada

Damián Mahler, en un concierto junto a la Orquesta y el Coro Nacional de Música Argentina

El Auditorio Nacional será testigo de un recorrido por el universo creativo de Damián Mahler, con la participación especial de Mariano Taccagni, Facundo Mazzei y María Álvarez de Toledo

Damián Mahler, en un concierto
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Fin del crédito hipotecario?: por

¿Fin del crédito hipotecario?: por la suba de tasas, el sector inmobiliario advierte que están cayendo los préstamos

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al juez de Casación Mariano Borinsky

Cayó un sospechoso por el rapto y el abuso sexual de una mujer en Mariano Acosta: la víctima lo identificó

El gobierno de Kicillof exigió fondos para las provincias antes de que Milei presente el presupuesto

San Martín: mataron de un tiro en la cara a un militante político en medio de una guerra entre bandas

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Turquía: un tribunal

Tensión en Turquía: un tribunal postergó el fallo sobre un líder opositor

Medvedev dijo que aplicar una zona de exclusión aérea sobre Ucrania equivaldría a una declaración de guerra de la OTAN

Una aristócrata británica y su novio fueron condenados a 14 años de prisión por matar a su recién nacido

El Banco de Francia cree que la crisis política afectará el crecimiento económico

Estados Unidos y Reino Unido prevén firmar acuerdos por más de USD 10.000 millones durante la visita de Trump

TELESHOW
Los mensajes de apoyo de

Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

Nancy Dupláa saludó a su papá por su cumpleaños número 88: “Es lo más del mundo”

Fito Páez, protagonista del Tiny Desk: así fue el concierto que celebra el corazón de la música latina

Maypi Delgado recordó el difícil momento que atravesó durante su embarazo con su expareja ausente: “Fue muy duro”

Jimena Barón celebró los tres meses de su hijo Arturo con Matías Palleiro: “Vivir así es lo que quisiera siempre”