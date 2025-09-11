Frank Capra, populismo y desigualdad: Robert B. Reich reflexiona sobre los dilemas de Estados Unidos

La lacrimógena ¡Qué bello es vivir! de Frank Capra no es precisamente cine transgresor. Narra, como es bien sabido, la historia de George Bailey, el noble director de la cooperativa de préstamos de su familia, que contempla el suicidio porque su codicioso competidor, el señor Potter, ha provocado una corrida bancaria para arruinar a Bailey. Pero éste prevalece cuando un pueblo agradecido se une para ayudarlo. La película es dulcemente sentimental y decididamente apolítica. Lo que salva a Bailey no es la intervención del gobierno, sino la reciprocidad de un pequeño pueblo y la simple decencia.

Por eso resulta algo sorprendente saber que ¡Qué bello es vivir! le pareció a algunas personas radicalmente antiestadounidense cuando se estrenó en 1946. El FBI trató la película como “prueba de la infiltración del Partido Comunista” en Hollywood, refiriéndose a un informe cuyos autores (incluida la novelista libertaria Ayn Rand) afirmaban que el filme “difamaba deliberadamente a la clase alta, intentando mostrar que las personas con dinero eran personajes mezquinos y despreciables”. Entonces, como ahora, al parecer no era suficiente para algunos ricos ser ricos; también exigían ser admirados.

Robert B. Reich incluye este episodio en su nuevo libro, Coming Up Short (Quedándose corto) Al igual que ¡Qué bello es vivir!, Reich también llegó al mundo en 1946, junto con sus compañeros de generación Bill Clinton y Donald J. Trump. La avaricia del señor Potter, dice, “fue un preludio de la ideología republicana moderna. Desde el ascenso político de Ronald Reagan, su partido y los intereses adinerados han utilizado un darwinismo social al estilo Potter para justificar recortes de impuestos a los ricos, ataques a los sindicatos y ataques a las redes de seguridad social”. Reich relata cómo su generación creció en una época de abundancia e idealismo juvenil después de la guerra. Su libro se presenta como memoria y mea culpa.

Robert B. Reich fotografiado en la feria del libro de Miami, en noviembre de 2015 (Foto: Alberto E. Tamargo)

No es que Reich tenga algo de lo que disculparse. A diferencia de algunos de sus compañeros de generación, no se volvió egoísta y venal ni brutalmente autoritario. Tras servir como secretario de Trabajo de Clinton, volvió a la docencia y a escribir libros. Hace dos años, impartió su última clase en Berkeley. Le gustaba el hecho de que fuera una universidad pública, con responsabilidad hacia el bien común.

La conciencia política de Reich se formó temprano, siendo un niño al que acosaban sin descanso llamándolo “ratón” y “enano” por su baja estatura (de ahí el juego de palabras en el título). A pesar de ser uno de los pocos judíos en su escuela, lo obligaron a interpretar al Niño Jesús en la función navideña. Cuando tenía 5 años, una serie de estudiantes mayores debían escoltarlo al baño para protegerlo de sus acosadores. Reich recuerda haberse sentido impotente y asustado. Atribuye a la amabilidad y el aliento de su maestra de tercer grado, la señora Camp, el haberle cambiado la vida. Ella lo ayudó a pasar de ser un “niño tímido e inseguro de 8 años” a alguien animado por una incipiente confianza y grandes ambiciones.

Luego sobresalió en la meritocracia de la posguerra: presidente de clase en Dartmouth, becario Rhodes en Oxford (donde conoció a Bill Clinton), graduado de la Facultad de Derecho de Yale (donde presentó a Bill con Hillary Rodham). Uno de sus profesores de derecho, el conservador Robert Bork, lo contrató como asistente en la administración de Gerald Ford.

Aunque él y Bork tenían desacuerdos políticos, Reich sostiene que este fue injustamente atacado por los demócratas del Comité Judicial, quienes frustraron su nominación a la Corte Suprema. El autor sugiere que ser interrogado por esos demócratas volvió a Bork un reaccionario. “Lo trataron horriblemente”, escribe, “y posteriormente se convirtió en uno de los más acérrimos guerreros culturales del país”.

La trayectoria de Bork pretende ilustrar uno de los temas principales del libro: que a menudo los acosados se convierten en acosadores, y que la experiencia de vulnerabilidad puede transformarse en fantasías de dominación. Pero el Borking de Bork no me parece el mejor ejemplo de acoso real: después de todo, no inspiró precisamente confianza cuando cumplió la orden de Richard Nixon y despidió al fiscal especial que investigaba el caso Watergate, culminando la “Masacre del Sábado por la Noche”. Los demócratas que no creían que Bork mereciera un nombramiento vitalicio en la Corte Suprema no estaban simplemente siendo crueles.

Según el autor, el populismo cultural contemporáneo de los republicanos deriva en “neofascismo trumpista” (Foto: archivo REUTERS/Jonathan Ernst)

Pero Reich es invariablemente generoso, hasta un punto conmovedor (y ocasionalmente exasperante); le cae bien casi todo el mundo “personalmente”, incluso aquellos que, según él, han dañado al país porque su “juicio fue terrible”. Él es la excepción a su propia regla: por mucho que fue acosado, nunca se convirtió en acosador. Ha dedicado su vida a promover la equidad, no la venganza.

Lo salvaron maestros pacientes y niños compasivos como Mickey, un chico que conoció en unas vacaciones en los Adirondacks, cuyo nombre completo era Michael Schwerner. Años después, en 1964, fue uno de los jóvenes voluntarios por los derechos civiles asesinados en Misisipi por el Ku Klux Klan. Reich dice que, al enterarse de la noticia, “algo se rompió dentro de mí”. Se dio cuenta de que el acoso era algo que iba más allá de su experiencia personal. “Empecé a ver la lucha central de la civilización como la de combatir a los acosadores: enfrentarse a la brutalidad”.

Reich se muestra reflexivo, afable y con principios; señala en la página de derechos de autor que partes de Coming Up Short aparecieron en un par de libros anteriores, pero ese pequeño reciclaje refleja, quizá, la firmeza con la que ha mantenido sus valores. A diferencia de los economistas Larry Summers y Robert Rubin, que también sirvieron en la administración Clinton, Reich ha sido notablemente previsor, advirtiendo regularmente sobre los peligros de la desigualdad y los riesgos que plantea una industria financiera desbocada. Sus numerosos libros tienen un centro moral porque él tiene un centro moral. Mide 1,50 metros y es propenso a los juegos de palabras, como demuestran libros anteriores como Locked in the Cabinet (Encerrado en el gabinete) y I’ll Be Short (Seré breve) ha promovido durante mucho tiempo la sociedad civil y las instituciones gubernamentales como antídotos esenciales contra una guerra hobbesiana de todos contra todos: “No sobreviviría ni un minuto en una sociedad basada en la fuerza bruta”.

Sigue siendo optimista. “Confío en que nuestro sentido de la equidad resurgirá”, escribe en un momento del libro, aunque luego le preocupa que el optimismo pueda deslizarse demasiado fácilmente hacia la pasividad. Critica a los demócratas tradicionales por abandonar el populismo económico, dejando un vacío que los republicanos llenan con populismo cultural, cuyas formas más virulentas él llama “neofascismo trumpista”.

Aunque este libro se presenta como memorias, en última instancia es un llamado a la acción. En las últimas cuatro décadas, Reich ha visto lo que ocurre cuando sus colegas sucumben a la complacencia, presumiendo que todo saldrá bien a largo plazo: “Nada importante se resuelve al final a menos que ahora trabajemos duro por ello”.

Fuente: The New York Times