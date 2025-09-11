Cultura

Frank Capra, populismo y desigualdad: Robert B. Reich reflexiona sobre los dilemas de Estados Unidos

En “Coming Up Short”, el secretario de Trabajo de la administración Clinton resalta cómo un personaje de la película “¡Qué bello es vivir!" anticipó el pensamiento de Donald Trump

Por Jennifer Szalai

Guardar

La lacrimógena ¡Qué bello es vivir! de Frank Capra no es precisamente cine transgresor. Narra, como es bien sabido, la historia de George Bailey, el noble director de la cooperativa de préstamos de su familia, que contempla el suicidio porque su codicioso competidor, el señor Potter, ha provocado una corrida bancaria para arruinar a Bailey. Pero éste prevalece cuando un pueblo agradecido se une para ayudarlo. La película es dulcemente sentimental y decididamente apolítica. Lo que salva a Bailey no es la intervención del gobierno, sino la reciprocidad de un pequeño pueblo y la simple decencia.

Por eso resulta algo sorprendente saber que ¡Qué bello es vivir! le pareció a algunas personas radicalmente antiestadounidense cuando se estrenó en 1946. El FBI trató la película como “prueba de la infiltración del Partido Comunista” en Hollywood, refiriéndose a un informe cuyos autores (incluida la novelista libertaria Ayn Rand) afirmaban que el filme “difamaba deliberadamente a la clase alta, intentando mostrar que las personas con dinero eran personajes mezquinos y despreciables”. Entonces, como ahora, al parecer no era suficiente para algunos ricos ser ricos; también exigían ser admirados.

Robert B. Reich incluye este episodio en su nuevo libro, Coming Up Short (Quedándose corto) Al igual que ¡Qué bello es vivir!, Reich también llegó al mundo en 1946, junto con sus compañeros de generación Bill Clinton y Donald J. Trump. La avaricia del señor Potter, dice, “fue un preludio de la ideología republicana moderna. Desde el ascenso político de Ronald Reagan, su partido y los intereses adinerados han utilizado un darwinismo social al estilo Potter para justificar recortes de impuestos a los ricos, ataques a los sindicatos y ataques a las redes de seguridad social”. Reich relata cómo su generación creció en una época de abundancia e idealismo juvenil después de la guerra. Su libro se presenta como memoria y mea culpa.

Robert B. Reich fotografiado en
Robert B. Reich fotografiado en la feria del libro de Miami, en noviembre de 2015 (Foto: Alberto E. Tamargo)

No es que Reich tenga algo de lo que disculparse. A diferencia de algunos de sus compañeros de generación, no se volvió egoísta y venal ni brutalmente autoritario. Tras servir como secretario de Trabajo de Clinton, volvió a la docencia y a escribir libros. Hace dos años, impartió su última clase en Berkeley. Le gustaba el hecho de que fuera una universidad pública, con responsabilidad hacia el bien común.

La conciencia política de Reich se formó temprano, siendo un niño al que acosaban sin descanso llamándolo “ratón” y “enano” por su baja estatura (de ahí el juego de palabras en el título). A pesar de ser uno de los pocos judíos en su escuela, lo obligaron a interpretar al Niño Jesús en la función navideña. Cuando tenía 5 años, una serie de estudiantes mayores debían escoltarlo al baño para protegerlo de sus acosadores. Reich recuerda haberse sentido impotente y asustado. Atribuye a la amabilidad y el aliento de su maestra de tercer grado, la señora Camp, el haberle cambiado la vida. Ella lo ayudó a pasar de ser un “niño tímido e inseguro de 8 años” a alguien animado por una incipiente confianza y grandes ambiciones.

Luego sobresalió en la meritocracia de la posguerra: presidente de clase en Dartmouth, becario Rhodes en Oxford (donde conoció a Bill Clinton), graduado de la Facultad de Derecho de Yale (donde presentó a Bill con Hillary Rodham). Uno de sus profesores de derecho, el conservador Robert Bork, lo contrató como asistente en la administración de Gerald Ford.

Aunque él y Bork tenían desacuerdos políticos, Reich sostiene que este fue injustamente atacado por los demócratas del Comité Judicial, quienes frustraron su nominación a la Corte Suprema. El autor sugiere que ser interrogado por esos demócratas volvió a Bork un reaccionario. “Lo trataron horriblemente”, escribe, “y posteriormente se convirtió en uno de los más acérrimos guerreros culturales del país”.

La trayectoria de Bork pretende ilustrar uno de los temas principales del libro: que a menudo los acosados se convierten en acosadores, y que la experiencia de vulnerabilidad puede transformarse en fantasías de dominación. Pero el Borking de Bork no me parece el mejor ejemplo de acoso real: después de todo, no inspiró precisamente confianza cuando cumplió la orden de Richard Nixon y despidió al fiscal especial que investigaba el caso Watergate, culminando la “Masacre del Sábado por la Noche”. Los demócratas que no creían que Bork mereciera un nombramiento vitalicio en la Corte Suprema no estaban simplemente siendo crueles.

Según el autor, el populismo
Según el autor, el populismo cultural contemporáneo de los republicanos deriva en “neofascismo trumpista” (Foto: archivo REUTERS/Jonathan Ernst)

Pero Reich es invariablemente generoso, hasta un punto conmovedor (y ocasionalmente exasperante); le cae bien casi todo el mundo “personalmente”, incluso aquellos que, según él, han dañado al país porque su “juicio fue terrible”. Él es la excepción a su propia regla: por mucho que fue acosado, nunca se convirtió en acosador. Ha dedicado su vida a promover la equidad, no la venganza.

Lo salvaron maestros pacientes y niños compasivos como Mickey, un chico que conoció en unas vacaciones en los Adirondacks, cuyo nombre completo era Michael Schwerner. Años después, en 1964, fue uno de los jóvenes voluntarios por los derechos civiles asesinados en Misisipi por el Ku Klux Klan. Reich dice que, al enterarse de la noticia, “algo se rompió dentro de mí”. Se dio cuenta de que el acoso era algo que iba más allá de su experiencia personal. “Empecé a ver la lucha central de la civilización como la de combatir a los acosadores: enfrentarse a la brutalidad”.

Reich se muestra reflexivo, afable y con principios; señala en la página de derechos de autor que partes de Coming Up Short aparecieron en un par de libros anteriores, pero ese pequeño reciclaje refleja, quizá, la firmeza con la que ha mantenido sus valores. A diferencia de los economistas Larry Summers y Robert Rubin, que también sirvieron en la administración Clinton, Reich ha sido notablemente previsor, advirtiendo regularmente sobre los peligros de la desigualdad y los riesgos que plantea una industria financiera desbocada. Sus numerosos libros tienen un centro moral porque él tiene un centro moral. Mide 1,50 metros y es propenso a los juegos de palabras, como demuestran libros anteriores como Locked in the Cabinet (Encerrado en el gabinete) y I’ll Be Short (Seré breve) ha promovido durante mucho tiempo la sociedad civil y las instituciones gubernamentales como antídotos esenciales contra una guerra hobbesiana de todos contra todos: “No sobreviviría ni un minuto en una sociedad basada en la fuerza bruta”.

Sigue siendo optimista. “Confío en que nuestro sentido de la equidad resurgirá”, escribe en un momento del libro, aunque luego le preocupa que el optimismo pueda deslizarse demasiado fácilmente hacia la pasividad. Critica a los demócratas tradicionales por abandonar el populismo económico, dejando un vacío que los republicanos llenan con populismo cultural, cuyas formas más virulentas él llama “neofascismo trumpista”.

Aunque este libro se presenta como memorias, en última instancia es un llamado a la acción. En las últimas cuatro décadas, Reich ha visto lo que ocurre cuando sus colegas sucumben a la complacencia, presumiendo que todo saldrá bien a largo plazo: “Nada importante se resuelve al final a menos que ahora trabajemos duro por ello”.

Fuente: The New York Times

Temas Relacionados

Robert B. ReichLibro del díaEstados UnidosDonald TrumpFrank Capra

Últimas Noticias

Frente a Alberdi y frente a Urquiza: la estrategia política de Sarmiento tras la caída de Rosas

El historiador Natalio Botana repasó las ideas y conflictos del sanjuanino en un libro que ahora se reedita con agregados y nuevas imágenes. Aquí, un fragmento

Frente a Alberdi y frente

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

La periodista Ana Wajszczuk investigó un silencio familiar: tres adolescentes que murieron en el mayor levantamiento de la Segunda Guerra Mundial

Resistieron a los nazis, sus

El arte de transformar lo cotidiano: la sorprendente muestra de Man Ray llega al Met

La exposición en Nueva York reúne testimonios de Tzara y Migennes, piezas icónicas y la influencia del dadaísmo en la obra del artista. Desde fotografías y dibujos hasta películas, cómo esta técnica redefinió los límites visuales, conceptuales y poéticos del arte moderno

El arte de transformar lo

La metáfora del rey maternal, cuando el poder va más allá de símbolos y géneros

Estudios académicos identificaron patrones culturales asociados a figuras monárquicas con virtudes protectoras y compasivas. Cómo el ejercicio del mando puede asumir formas inesperadas y alejadas de los modelos tradicionales

La metáfora del rey maternal,

Controversia por la eliminación del nuevo mural de Banksy en Londres

La obra, que generó impacto por su mensaje y ubicación, fue eliminada en medio de una investigación policial y con el debate abierto sobre libertad de expresión

Controversia por la eliminación del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras rechazar el financiamiento universitario,

Tras rechazar el financiamiento universitario, el Gobierno también vetó la emergencia en pediatría

El gobernador de San Juan dijo que está dispuesto a participar de una mesa de diálogo federal si es convocado

Cuáles son los beneficios de limitar el uso del celular por tres días, según la ciencia

El ministro del Interior afirmó que “era necesario profundizar el diálogo con los gobernadores”

La trayectoria de la negociadora que convenció a la alumna mendocina de 14 años para que se entregue

INFOBAE AMÉRICA
Resistieron a los nazis, sus

Resistieron a los nazis, sus historias fueron enterradas y una argentina las rescató: “Varsovia, 1944″, teatro y verdad

Estados Unidos responsabilizó al régimen de Daniel Ortega por la desaparición del médico Yerri Estrada en Nicaragua

Nanorobots de ADN, la revolución tecnológica que busca redefinir el tratamiento de enfermedades

Propaganda sin límites: el régimen de Kim Jong-un convierte a sus soldados caídos en Ucrania en herramientas de control

Asesinaron a un trabajador portuario en Guayaquil: es el tercer caso en un mes

TELESHOW
Adrián Suar con Mario Pergolini

Adrián Suar con Mario Pergolini recordaron el día que casi terminan a las piñas: “Pocas veces me putearon tanto en mi propia casa”

Tras su enfrentamiento, Eliana Guercio amenazó con llevar a Ximena Capristo a la justicia: “Mucho tiempo de hostigamiento”

Yanina Latorre dio detalles del delicado momento de salud que atraviesa su mamá: “Le sacaron un tumor maligno”

Celeste Cid contó el accidente culinario que vivió al recibir a los padres de Santiago Korovsky: “Explotó la casa”

Sofía Jujuy sorprendió a su mamá con sus hermanas después de 9 meses sin verse: el video del reencuentro