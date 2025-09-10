Cultura

“Sinfonía Mágica”: 100 músicos jóvenes en el Teatro Coliseo, en la gala anual de la Fundación SOIJAr

La Fundación SOIJAr realizará su Gran Gala Anual Solidaria, donde se interpretarán clásicos del cine y musicales

Guardar
La Fundación SOIJAr celebra su
La Fundación SOIJAr celebra su Gran Gala Anual Solidaria el 17 de septiembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires

La Fundación SOIJAr realizará su Gran Gala Anual Solidaria el miércoles 17 de septiembre a las 19 en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, titulado Sinfonía Mágica, presentará a la Orquesta Filarmónica Federal SOIJAr, compuesta por más de 100 jóvenes músicos provenientes de diferentes regiones del país, junto con destacados artistas invitados.

El concierto ofrecerá un recorrido por obras de la música académica y clásicos del cine, además de rendir homenaje a reconocidos musicales internacionales. Entre los músicos participantes figuran intérpretes y cantantes como Laura Conforte, Sebastián Holz, Lula Rosenthal, Julián Pucheta, Inbal Comedi y la soprano Sofía Gaia Godoy. Estos artistas interpretarán piezas emblemáticas de títulos como La novicia rebelde, La bella y la bestia, El mago de Oz, La sirenita y La flauta mágica.

La dirección musical estará a cargo de Gaspar Scabuzzo, conocido por su labor al frente de producciones teatrales de relevancia en la cartelera porteña. En el escenario, la orquesta integrará a jóvenes instrumentistas que han sido seleccionados por su desempeño en diversos programas federales respaldados por la Fundación SOIJAr.

Sinfonía Mágica se inserta en el Plan Argentino de Multiplicadores, una iniciativa orientada a la formación artística y pedagógica de músicos que cumplen además funciones en la transformación cultural de sus comunidades. La gala constituye un espacio para visibilizar el impacto del modelo Orquesta-Escuela, vigente desde hace más de 25 años, que promueve la excelencia musical combinada con valores de inclusión y desarrollo integral.

La Orquesta Filarmónica Federal SOIJAr
La Orquesta Filarmónica Federal SOIJAr reúne a más de 100 jóvenes músicos de todo el país en el evento "Sinfonía Mágica"

Los fondos recaudados durante el evento se destinarán a crear nuevas oportunidades de formación, para ampliar, así, el alcance de los programas de la Fundación SOIJAr y fomentar la igualdad y la integración de niños y jóvenes del país.

Fundada en 2004, la Fundación SOIJAr ha impulsado más de 286 programas a nivel nacional, provincial y municipal, alcanzando a miles de niños, adolescentes y educadores. Solo en 2024, su programa de becas benefició a más de 120 jóvenes mediante capacitaciones basadas en la Metodología Orquesta-Escuela. Actualmente, la red abarca a 700 becarios de todo el país, 43 encuentros regionales y una serie de festivales con representación federal e internacional.

Las entradas para la gala están disponibles desde $16.950 a través de Ticketek.

* Teatro Coliseo, en Marcelo T. de Alvear 1125, C.A.B.A.

Fotos: Gentileza prensa Fundación SOIJAr.

Temas Relacionados

Fundación SOIJArOrquesta Filarmónica Federal SOIJArTeatro Coliseo"Sinfonía Mágica"Ciudad de Buenos Aires

Últimas Noticias

Tras 4 siglos, reapareció un cuadro de Rubens en París

La obra, que estaba deseaparecida desde 1613, fue validada por un grupo de experto para ser vendida en una subasta

Tras 4 siglos, reapareció un

Arte digital y solidaridad, ejes de la exposición Estilo Art en Pilar

La propuesta reúne a 50 artistas y 10 galerías, fusionando tecnología, creatividad y compromiso social, con fondos destinados a becas odontológicas infantiles

Arte digital y solidaridad, ejes

Ai Weiwei cuestiona las guerras con un “santuario” artístico frente a la ONU

El artista y disidente chino presenta ‘Camouflage’, una instalación que esconde siluetas de mascotas y cintas de colores, en Nueva York

Ai Weiwei cuestiona las guerras

Premios Konex de la Música Popular Argentina: estos son los 100 elegidos y los 10 “inolvidables”

La gala celebró a figuras sobresalientes de la música nacional, abarcando géneros como tango, folklore, rock y pop, en una noche especial en la Ciudad Cultural Konex

Premios Konex de la Música

Tip de la RAE: contribuir con, uso inadecuado

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Tip de la RAE: contribuir
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: lo emboscaron para robarle

Video: lo emboscaron para robarle la moto, no se resistió pero igual le dispararon en el estómago

La importancia de las universidades en el desarrollo del país

Sin repunte en los comercios: las ventas minoristas pymes volvieron a caer en agosto y crece la incertidumbre

Milei reúne a su Gabinete por tercera vez en la semana para establecer las prioridades de la gestión antes del inicio de la campaña

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 10 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Qué es Maldi-Bot, el sistema

Qué es Maldi-Bot, el sistema argentino de inteligencia artificial que ayuda a detectar bacterias

Tras 4 siglos, reapareció un cuadro de Rubens en París

Steven Spielberg y la confesión sobre una de sus películas que no le gustó para nada: “Me siento incómodo”

Un nuevo estudio cuestiona el papel de los niños en la evolución del lenguaje

Así es el observatorio solar más grande del mundo

TELESHOW
La felicidad de Florencia Bas

La felicidad de Florencia Bas y Clara Darín por el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino: “Mis pichoncitos”

La sugerente respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi cuando reemplazó sus tatuajes por un lobo

Siguen los reconocimientos para Charly García: su último disco será distinguido por la Legislatura porteña

El momento más tierno de Isabel Macedo con sus hijas en el set de Margarita: entre juegos, disfraces y peluquería

El consejo de Sabrina Rojas a Chechu Bonelli luego de su separación: “Un día levantás la cabeza y sos feliz”