“Sinfonía Mágica”: 100 músicos jóvenes en el Teatro Coliseo, en la gala anual de la Fundación SOIJAr

La Fundación SOIJAr celebra su Gran Gala Anual Solidaria el 17 de septiembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires

La Fundación SOIJAr realizará su Gran Gala Anual Solidaria el miércoles 17 de septiembre a las 19 en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. El evento, titulado Sinfonía Mágica, presentará a la Orquesta Filarmónica Federal SOIJAr, compuesta por más de 100 jóvenes músicos provenientes de diferentes regiones del país, junto con destacados artistas invitados.

El concierto ofrecerá un recorrido por obras de la música académica y clásicos del cine, además de rendir homenaje a reconocidos musicales internacionales. Entre los músicos participantes figuran intérpretes y cantantes como Laura Conforte, Sebastián Holz, Lula Rosenthal, Julián Pucheta, Inbal Comedi y la soprano Sofía Gaia Godoy. Estos artistas interpretarán piezas emblemáticas de títulos como La novicia rebelde, La bella y la bestia, El mago de Oz, La sirenita y La flauta mágica.

La dirección musical estará a cargo de Gaspar Scabuzzo, conocido por su labor al frente de producciones teatrales de relevancia en la cartelera porteña. En el escenario, la orquesta integrará a jóvenes instrumentistas que han sido seleccionados por su desempeño en diversos programas federales respaldados por la Fundación SOIJAr.

Sinfonía Mágica se inserta en el Plan Argentino de Multiplicadores, una iniciativa orientada a la formación artística y pedagógica de músicos que cumplen además funciones en la transformación cultural de sus comunidades. La gala constituye un espacio para visibilizar el impacto del modelo Orquesta-Escuela, vigente desde hace más de 25 años, que promueve la excelencia musical combinada con valores de inclusión y desarrollo integral.

La Orquesta Filarmónica Federal SOIJAr reúne a más de 100 jóvenes músicos de todo el país en el evento "Sinfonía Mágica"

Los fondos recaudados durante el evento se destinarán a crear nuevas oportunidades de formación, para ampliar, así, el alcance de los programas de la Fundación SOIJAr y fomentar la igualdad y la integración de niños y jóvenes del país.

Fundada en 2004, la Fundación SOIJAr ha impulsado más de 286 programas a nivel nacional, provincial y municipal, alcanzando a miles de niños, adolescentes y educadores. Solo en 2024, su programa de becas benefició a más de 120 jóvenes mediante capacitaciones basadas en la Metodología Orquesta-Escuela. Actualmente, la red abarca a 700 becarios de todo el país, 43 encuentros regionales y una serie de festivales con representación federal e internacional.

Las entradas para la gala están disponibles desde $16.950 a través de Ticketek.

* Teatro Coliseo, en Marcelo T. de Alvear 1125, C.A.B.A.

Fotos: Gentileza prensa Fundación SOIJAr.