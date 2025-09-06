George Saunders recibe el National Book Award y confirma su lugar entre los grandes de la literatura estadounidense

George Saunders, de la ingeniería geofísica al National Book Award por su legado literario

El camino de George Saunders desde el anonimato hasta el reconocimiento comenzó hace unos 30 años, poco después de terminar una novela que a su esposa apenas le gustó. “Solía pensar que el trabajo de la ficción seria era ser completamente imposible de entender”, explica durante una entrevista telefónica. “Pero un día simplemente empecé a trabajar en estos poemas al estilo de Seuss, solo para divertirme. Se los mostré a mi esposa, y le parecieron muy graciosos, y me dijo que ya era hora de que alguien disfrutara de mi trabajo”.

“Crecí viendo televisión, Tiburón y Dick Cavett”, dice. “Valoraba el entretenimiento y una vez pensé que tal vez no tenía cabida en la literatura. Y luego pensé, por supuesto que sí”.

Uno de los autores más reconocidos del mundo, Saunders ha sido ahora recibido en un panteón elevado —y sumamente digno—. La National Book Foundation anunció el viernes que lo ha nombrado ganador este año del National Book Award por Contribuciones Distinguidas a las Letras Americanas, una medalla a la trayectoria que han recibido, entre otros, Toni Morrison, Robert Caro y Edmund White. El premio de 10 mil dólares se otorga a “una persona que ha enriquecido nuestro patrimonio literario a lo largo de una vida de servicio, o por un corpus de obra”.

George Saunders es autor de más de una docena de libros y es el raro cuentista que ha merecido el adjetivo de best seller, especialmente por la colección Tenth of December”, finalista del National Book Award en 2013. También se ha convertido en un género en sí mismo: su nombre es sinónimo de humor retorcido; narrativas conmovedoras e impredecibles y agudo comentario social. Ruth Dickey, directora ejecutiva de la fundación, dijo en un comunicado que Saunders había forjado un legado “extraordinario”.

El humor y la compasión distinguen la obra de George Saunders, galardonado por la National Book Foundation

“A través de la construcción inmersiva de mundos, personajes profundamente humanos y una curiosidad compasiva hacia los temas sociopolíticos más urgentes de nuestro tiempo, la escritura de George Saunders ejemplifica el poder de la ficción para unirnos a pesar de —y quizás debido a— nuestro mundo fracturado y complejo”, dijo Dickey.

El ganador más joven desde 2004

A los 66 años, es el galardonado más joven desde Judy Blume en 2004 y su mentalidad está más alineada con la de un autor a mitad de carrera en transición que con la de una eminencia que mira hacia atrás. Si bien se hizo un nombre como cuentista, más recientemente comenzó a forjar una carrera como novelista. Su primera novela publicada, Lincoln in the Bardo, es una meditación surrealista y polifónica sobre el difunto presidente que ganó el Premio Booker en 2017, un honor poco común para un autor estadounidense. A principios del próximo año, publicará Vigil, en la que el director ejecutivo de una compañía petrolera enfrenta sus últimos momentos en la Tierra.

“Un tanque. Su esposa una vez lo había llamado así”, escribe Saunders en su nueva novela. “Pasó por encima de todo lo que la vida le puso delante. Se abrió camino. Paso a paso. Hasta la cima. Muy arriba. Director ejecutivo. Tan alto como un hombre podía llegar. Si se le permite decirlo a sí mismo”.

La carrera de George Saunders abarca desde relatos cortos hasta novelas premiadas internacionalmente

La editora de ficción de The New Yorker, Deborah Treisman, entregará la medalla a Saunders durante una ceremonia el 19 de noviembre en Manhattan, cuando se anunciarán los ganadores en cinco categorías competitivas y la autora-editora-editora Roxane Gay recibirá el Literarian Award por Servicio Sobresaliente a la Comunidad Literaria Estadounidense. Treisman y Saunders han trabajado juntos durante décadas, en lo que ella describió recientemente por correo electrónico como “una colaboración verdaderamente intuitiva y sin ego”.

“Creo que la singularidad de la obra de George proviene de su capacidad para combinar el humor, a veces bastante agudo y oscuro, con una fe profundamente arraigada en la humanidad”, escribió. “Su obra puede ser satírica sin ser cruel; hilarante pero también desgarradora. Es difícil decir cómo serían las letras estadounidenses sin él porque es único. Si no existiera, no habríamos sabido ni imaginado lo que nos estábamos perdiendo”.

Un profesor con deseo de escritor

Con influencias que van desde Chéjov hasta Groucho Marx, Saunders describe su origen como “poco convencional”. Nacido en Amarillo, Texas, en 1958 y criado en Oak Forest, Illinois, no se recuerda a sí mismo como un lector prolífico en la infancia y no asistió a una universidad de artes liberales; se especializó en ingeniería geofísica en la Colorado School of Mines.

El proceso creativo de Saunders combina humor, crítica social y una fe en la humanidad

Pero incluso en la secundaria, en parte gracias a un “maravilloso” profesor de literatura estadounidense, pensaba en convertirse en escritor, quisiera o no un título universitario para ello. Saunders leía por placer en la universidad y después, manteniéndose como portero, techador y “knuckle-puller” en un matadero, entre otros trabajos. En 1988, obtuvo un MFA del programa de escritura creativa de la Universidad de Siracusa, donde conoció a su futura esposa, Paula Redick, también estudiante en ese momento. Forma parte del profesorado de esa institución educativa desde 1997.

Una vez que conectó con su risa interior, su trabajo pronto llamó la atención. Su primera colección de relatos, CivilWarLand in Bad Decline, fue finalista del PEN/Hemingway a la mejor ficción debut y cuatro de sus relatos ganaron el National Magazine Award. En su comunicado del viernes, Dickey también destacó el “genuino entusiasmo” de Saunders por el proceso de escritura, citando su libro sobre los placeres de estudiar literatura rusa, A Swim In a Pond in the Rain” y su Story Club en Substack.

Es, al menos de manera no oficial, un “genio”, receptor en 2006 de la beca “genius” de la Fundación MacArthur. Saunders es también, de manera no oficial, defensor de algo que no suele asociarse con el genio: ser una buena persona. En 2013, pronunció un discurso de graduación en Syracuse que fue ampliamente compartido, instando a la audiencia a intentar ser más amables, a “equivocarse en la dirección de la bondad”. Los libros pueden ser una afición solitaria, pero también cree que pueden guiarnos como seres sociales.

“Nunca entendí la literatura como otra cosa que esa herramienta para ayudarnos a vivir mejor, algo que me permite ir al grano”, comenta. “La comunicación y la bondad —esa idea radical de que las demás personas son tan reales como nosotros”.

Fuente: AP

[Fotos: AP/Chris Pizzello]