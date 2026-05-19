Cultura

Sergio Ramírez: “La academia no puede crear el idioma; la lengua se crea en las calles”

El autor reflexiona sobre el papel del idioma para unir historias y culturas, en contraposición a los intentos por marcar límites

Guardar
Google icon
Sergio Ramírez Nicaragua
Sergio Ramírez destaca la vitalidad del español y su expansión imparable en Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump

El escritor hispanonicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, Nicaragua, 1942) defiende “la vitalidad” del español y su expansión en los Estados Unidos de Donald Trump, una lengua “expansiva, agresiva”, que “no se detiene ante ninguna frontera”.

“Cómo invade los Estados Unidos, donde se ha convertido en la segunda lengua más importante después del inglés, es un fenómeno admirable”, resalta en una entrevista con esta agencia el autor, candidato a ocupar la silla L de la Real Academia Española (RAE), vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el año pasado.

PUBLICIDAD

Premio Cervantes 2017 y autor de novelas como Margarita, está linda la mar (1998) o Adiós, muchachos (1999), sobre su experiencia en la revolución sandinista, subraya que la influencia del español no solo se extiende en zonas fronterizas, sino también en Chicago, en Texas o en Nueva York.

“Y aunque es la misma lengua, a la vez es distinta: desde el Río de la Plata, donde el lunfardo originado en el italiano (de los inmigrantes) tiene un peso, al spanglish que se habla en el Bronx (Nueva York), es el mismo castellano, y el mismo en que se produce hoy la música de Bad Bunny”, el cantante puertorriqueño.

PUBLICIDAD

El escritor hispanonicaragüense defiende que el español se ha consolidado como la segunda lengua más importante en Estados Unidos, después del inglés
El escritor hispanonicaragüense defiende que el español se ha consolidado como la segunda lengua más importante en Estados Unidos, después del inglés

Esta influencia contrasta, a su juicio, con la “pretensión de pureza de una vieja cultura norteamericana blanca”, que representa la administración Trump, y que el autor ve “irrealizable” porque EEUU “es un país muy mezclado de corrientes migratorias de todo el mundo”.

“No existiría una gran literatura norteamericana -deduce- sin la literatura del sur, no existiría el jazz sin la influencia negra de los antiguos esclavos de los campos de algodón y no existiría tampoco esta cultura sin los italianos, sin los irlandeses y sin los hispanoamericanos”.

Ramírez, que es también patrono de la Fundación de Español Urgente FundéuRAE, considera que la lengua es un tesoro compartido que siempre está mutando y el papel de la RAE es registrar esos cambios.

“La academia no puede crear el idioma, no puede crear las palabras, no es su papel -incide-; su papel es reconocerlas cuando se vuelven de uso habitual; la lengua se crea en las calles -enfatiza-, en los colegios, en las tertulias de amigos, en la música popular, en las canciones, en la eterna conversación de los seres humanos”.

Ramírez resalta la diversidad del español, desde el lunfardo del Río de la Plata hasta el 'spanglish' del Bronx y la música de Bad Bunny
Ramírez resalta la diversidad del español, desde el lunfardo del Río de la Plata hasta el 'spanglish' del Bronx y la música de Bad Bunny

Escribir desde el exilio

Ramírez es el único candidato a ocupar esa silla vacante de la RAE; el pleno de académicos lo proclamó como tal el pasado 7 de mayo y el día 21 será la votación. La ceremonia de ingreso aún no tiene fecha, pero lo habitual es dar unos meses al elegido para que prepare el discurso.

Y escritor ve en esta candidatura la consolidación de su estatus de “ciudadano español adoptivo” y la “coronación” de la acogida que recibió desde que se estableció en España, hace cinco años.

Preguntado por las críticas de Iniciativa Ciudadana Víctimas del Sandinismo a su candidatura por su pasado político revolucionario, Ramírez dice que no lo inquietan.

“La dictadura en Nicaragua tiene distintos resortes para buscar cómo frustrar este tipo de asuntos culturales por personas interpuestas, y no tengo nada más que comentar al respecto”, señala en referencia al actual Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Sergio Ramírez
El autor considera que la influencia del español se extiende a ciudades como Chicago, Texas y Nueva York, más allá de las áreas fronterizas

El escritor fue uno de los protagonistas de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979 y fue vicepresidente del primer Gobierno de Ortega (1985), de quien se alejó años después.

En 2021, la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención contra él por incitar el odio, tras la publicación de su novela Tongolele no sabía bailar, centrada en la represión política. En 2023, las autoridades lo despojaron de la nacionalidad.

Mirando hoy a ese pasado, Ramírez lo ve con “una mezcla de frustración y decepción”, y recuerda que nunca participó en la revolución sandinista como combatiente, sino como intelectual: “Al final fracasó y no resultó nada más que otra dictadura como de la que habíamos salido”.

“Dolor permanente” por Nicaragua

Por eso, hoy no cree en las revoluciones armadas: “Siempre terminan en caudillismo”; y lamenta que la de Nicaragua sea “una situación estancada”, con muy poca atención internacional, pese a la ausencia de libertad de expresión, dice, o la expulsión masiva de periodistas.

“Nicaragua no está en los mapas políticos de nadie, yo diría que el olvido es la característica más importante que cae sobre el país y esto hace que sea un dolor permanente para mí”, se sincera.

También se muestra crítico con la intervención de Estados Unidos en Venezuela: “La extracción, como le llaman, de (Nicolás) Maduro no le puso fin al sistema dictatorial, no se sabe cuándo habrá unas elecciones verdaderamente libres como las que ganó (el opositor) Edmundo González, que fueron falsificadas para quitarle el triunfo”.

Fuente: EFE.

Fotos: archivo.

Temas Relacionados

Sergio RamírezReal Academia EspañolaLengua Española

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Totó la Momposina: así fue la vida y obra de la artista que inmortalizó su nombre con ‘El pescador’ y ‘La candela viva’

La historia personal y artística de la cantante se entrelazó con la transmisión intergeneracional de saberes y costumbres musicales, lo que permitió fortalecer la identidad cultural en el Caribe y proyectar sus tradiciones a nivel mundial

Murió Totó la Momposina: así fue la vida y obra de la artista que inmortalizó su nombre con ‘El pescador’ y ‘La candela viva’

El Louvre prepara una transformación histórica con una segunda entrada y un megaespacio para la ‘Mona Lisa’

La renovación fue adjudicada al proyecto de dos firmas de arquitectura con sede central en Estados Unidos y tendrá un valor estimado de más de 1.200 millones de dólares

El Louvre prepara una transformación histórica con una segunda entrada y un megaespacio para la ‘Mona Lisa’

El debate sobre la inteligencia artificial divide a la industria del cine en el Festival de Cannes

Las opiniones enfrentadas entre creadores y sindicatos se han acentuado tras el auge de herramientas automáticas, que algunos ven como una oportunidad de democratización y otros consideran una amenaza a derechos laborales y de autor

El debate sobre la inteligencia artificial divide a la industria del cine en el Festival de Cannes

La dura frase con la que Almodóvar marcó a Leonardo Sbaraglia y definió a su personaje en “Amarga Navidad”

En Cannes, el actor argentino explicó cómo una indicación inicial del director español condicionó su interpretación de un cineasta en crisis, atravesado por la culpa, la ambición artística y los conflictos íntimos

La dura frase con la que Almodóvar marcó a Leonardo Sbaraglia y definió a su personaje en “Amarga Navidad”

Tras una venta millonaria, Brancusi ingresa en la selecta lista de los escultores más cotizados de la historia

Una pieza inspirada en un modelo húngaro, que había formado parte de colecciones privadas e instituciones internacionales, alcanzó un récord histórico impulsando cambios en la clasificación de ventas mundiales

Tras una venta millonaria, Brancusi ingresa en la selecta lista de los escultores más cotizados de la historia

DEPORTES

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El cambio climático agrava el riesgo de calor extremo en el Mundial 2026 en Estados Unidos

Franco Colapinto palpitó el GP de Canadá tras cosechar su mejor resultado en la F1: “¡Es una buena dosis de adrenalina!”

Se confirmó el árbitro de la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba

El ex jugador de futsal que disputará el Mundial con Suecia: la historia de Taha Ali

TELESHOW

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Wanda Nara enfrentó las críticas tras ganar su Martín Fierro y habló de la situación judicial de Martín Migueles

Georgina Barbarrosa habló del abrazo con Moria Casán después de 25 años: “Me dijo algo muy lindo”

Martín Fierro 2026: cuál fue el rating de la gran fiesta de la televisión

Noelia Marzol presentó su nueva casa: rodeada de naturaleza, con diseño moderno y la calidez de lo simple

El nuevo look de Evangelina Anderson se llevó todas las miradas en la noche de los premios Martín Fierro

INFOBAE AMÉRICA

Más de 112 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y posibles tornados en EEUU

Más de 112 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y posibles tornados en EEUU

Murió Totó la Momposina: así fue la vida y obra de la artista que inmortalizó su nombre con ‘El pescador’ y ‘La candela viva’

El Louvre prepara una transformación histórica con una segunda entrada y un megaespacio para la ‘Mona Lisa’

Guatemala revive sus leyendas con una noche de misterio en el Palacio Nacional

Arqueros salvadoreños desafiarán a la élite continental en el Grand Prix de Las Américas en Chile