Cultura

Una experiencia “Black Mirror” con realidad virtual causa furor en Cannes

La simulación inmersiva, desarrollada con inteligencia artificial, invita a los asistentes a interactuar con un asistente personalizado y a cuestionar el papel de la tecnología en la vida cotidiana a través de dinámicas originales

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The Black Mirror experience INTERIOR
Pruebas interactivas como un concierto de música y una sesión de psicoanálisis con Freud integran el recorrido de la experiencia

Un ayudante personalizado creado con inteligencia artificial está en el centro de la obra en realidad virtual de The Black Mirror experience, presentada en Cannes, una propuesta que hace reflexionar sobre el impacto de la tecnología en ser humano como en la famosa serie distópica.

El proyecto, concebido en colaboración entre el gigante francés Banijay y el estudio barcelonés Univrse, propone una experiencia inmersiva en la que el espectador, equipado con un casco de realidad virtual, crea un asistente llamado LifeAgent destinado a ayudarle en los quehaceres diarios.

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Al inicio de la experiencia, cada espectador pasa una primera etapa llamada “cartografía del cerebro”, que permite crear a este ayudante virtual con intereses parecidos a los de cada usuario. Con este ayudante se recorren múltiples pruebas, incluyendo un concierto de música y una sesión de psicoanálisis con Sigmund Freud.

The Black Mirror experience INTERIOR
El asistente LifeAgent, creado con inteligencia artificial, es el eje de la propuesta inmersiva inspirada en la serie 'Black Mirror'

El equipo de Univrse se reunió un par de veces con Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, y les ayudó a entender mejor la esencia de la famosa serie de ciencia ficción que advierte sobre los peligros de la tecnología.

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Al final “decidimos crear una historia original basada en los principios de Black Mirror para que hiciera pensar, fuera divertida y un poco distópica”, dice a esta agencia Kristof Bardos, productor de Univrse.

La experiencia, que dura en total una hora con la introducción, incluye también un parte más lúdica, al estilo de un videojuego.

The Black Mirror experience INTERIOR
La experiencia destaca por ofrecer una vivencia grupal en la que los valores y advertencias de 'Black Mirror' se viven en primera persona

“Para nosotros era muy importante que, además de los valores y los principios de Black Mirror, fuera entretenido y resultara atractivo y agradable para la gente como experiencia en grupo”, explica Bardos.

“Nuestra idea era crear una experiencia para que te metas dentro de la historia. Esta vez no estás viendo Black Mirror en una pantalla, sino que estás viviendo un nuevo episodio”, cuenta Bardos sonriendo.

The Black Mirror experience, que luego viajará a Montreal (Canadá) y Madrid, es una de las nueve propuestas de la competición inmersiva de Cannes, una sección al margen del festival que incluye proyecciones de video a gran escala u obras de realidad virtual.

Fuente: AFP.

Fotos: gentileza prensa Festival de Cannes.

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