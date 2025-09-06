Cultura

Fotografía y sostenibilidad se encuentran en Fundación Proa, con los finalistas internacionales del premio Pictet

Noventa obras de doce artistas exploran desafíos globales a través de potentes imágenes en la muestra “Human” que, además, marca el punto de partida para la creación del certamen en Sudamérica

Guillermo E. Pintos

Por Guillermo E. Pintos

Guardar
Una de las imágenes de
Una de las imágenes de "Luciérnaga", la serie del fotógrafo Yael Martínez exhibida en Fundacion Proa

La llegada de la exposición Human a la Fundación Proa marca un hito para la escena artística de América Latina, al presentar por primera vez en la región la décima edición del Prix Pictet, el certamen internacional más relevante dedicado a la fotografía contemporánea vinculada a la sostenibilidad. Desde este sábado 6 de septiembre y hasta noviembre, la sala 4 del espacio cultural de La Boca exhibirá los trabajos de doce fotógrafos finalistas que, desde contextos y miradas diversas, exploran los desafíos más apremiantes de la actualidad.

En palabras de su director y fundador Michael Benson, “el premio busca centrar la atención del público y de los responsables políticos de todo el mundo en el tema crítico de la sostenibilidad global, algo que se vuelve cada vez más urgente con cada año que pasa". A la vez, se prepara el desembarco en Argentina de una versión sudamericana del Prix Pictet, cuyos trabajos ganadores serán exhibidos en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2026. “Es un brillante vehículo para descubrir y celebrar la excelencia fotográfica en la región”, asegura Benson.

Imagen de la serie "Tiernas
Imagen de la serie "Tiernas naderias: colegiales de Anatolia Oriental", de la fotógrafa británica Vanesa Winship

El Prix Pictet, creado en 2008 por el Grupo Pictet, se ha consolidado como una plataforma global que utiliza el poder narrativo de la imagen para sensibilizar sobre las crisis que afectan al planeta. A lo largo de sus diez ediciones, el premio ha convocado a más de 5.000 fotógrafos de todo el mundo, cuyas obras abordan temas urgentes desde perspectivas visuales comprometidas y rigurosas. La participación se organiza exclusivamente por nominación, a través de una red internacional de más de 300 expertos —críticos, curadores y especialistas en artes visuales— que recomiendan trabajos por su excelencia formal y su potencia narrativa.

El Prix Pictet ha enfocado cada convocatoria en un aspecto clave de la sostenibilidad, como Agua, Tierra, Consumo, Desorden, Esperanza o Fuego. Más que una competencia, se ha consolidado como una plataforma global para el pensamiento visual crítico, donde convergen estética, ética y compromiso con el entorno.

Imagen de la serie "El
Imagen de la serie "El jardín" (2021-2023), de la fotógrafa británica Siân Davey

En esta edición, los proyectos seleccionados de Hoda Afshar (Irán), Gera Artemova (Ucrania), Ragnar Axelsson (Islandia), Alessandro Cinque (Italia/Perú), Siân Davey (Reino Unido), Federico Ríos Escobar (Colombia), Gauri Gill (India), Michał Łuczak (Polonia), Yael Martínez (México), Richard Renaldi (Estados Unidos), Vanessa Winship (Reino Unido/Bulgaria) y Vasantha Yogananthan (Francia) abordan cuestiones como la migración, los conflictos bélicos, el trabajo, la memoria y las tensiones entre desarrollo y degradación ambiental. Cada propuesta interroga tanto las condiciones materiales de la existencia como los vínculos éticos y afectivos entre las personas y su entorno.

Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación Proa, subraya que el sentido de esta iniciativa es “abrir un espacio de encuentro entre la fotografía contemporánea y las preguntas urgentes del presente. Su llegada a Buenos Aires inserta al público local en un circuito internacional en el que el arte se convierte en una plataforma para comprender y transformar la realidad”.

Michael Benson, director y fundador del premio, pasó por Buenos Aires para firmar los acuerdos que inician el camino para el Prix Pictet y vivió, según confiesa a Infobae Cultura, “un maravilloso torbellino de arte, historia, comida y fútbol. Todo entregado con tanta gracia y amabilidad que fue difícil irme”. A la vez, destacó “la vitalidad de la escena artística de la ciudad, especialmente en la fotografía, donde claramente hay una rica tradición y una energía maravillosa entre los practicantes en todos los niveles”.

Michael Benson, fundador y director
Michael Benson, fundador y director del Pictet Prix de fotografía (Foto: Laura Pannack)

—En una época con abundancia de todo tipo de imágenes provenientes de tantas fuentes, en su opinión ¿cuál es el significado de la fotografía “documental” que aborda temas relevantes para la humanidad?

—La fotografía documental claramente tiene un papel vital que desempeñar, especialmente en estos tiempos difíciles. Sin embargo, el Prix Pictet no es un premio de fotografía documental. Y tampoco es un premio de arte. Es ambos.

—¿Puede una imagen denunciar el presente?

—Sí. De diversas maneras.

—Mi última pregunta es sencilla y puede sonar tonta, pero me resulta interesante saber qué piensa y qué hace usted ¿Cuál es el significado de una “selfie”? ¿Usted se toma selfies? ¿Cree que esta tendencia terminará en algún momento?

—No me tomo selfies. No estoy seguro de que tengan algún significado particular. Ojalá la tendencia termine lo antes posible, pero, lamentablemente, no lo hará.

[Fotos: gentileza Fundación Proa]

Temas Relacionados

Prix PictetFundación ProaFotografíaSostenibilidadArte

Últimas Noticias

Chimamanda Ngozi Adichie: “La literatura es nuestra última frontera para decir la verdad”

La autora nigeriana acaba de publicar “Unos cuantos sueños”, tras doce años sin editar ficción. “Espero que si alguien dentro de cien años me lee, entienda cómo vivimos hoy”, comenta

Chimamanda Ngozi Adichie: “La literatura

“Diario de Galileo”, un recorrido íntimo por la maternidad fuera de los moldes

La filosofa política, docente e investigadora Macarena Marey firma un libro valioso y genuino que invita a repensar la normalidad y la empatía para enfrentar la ignorancia y la discriminación

“Diario de Galileo”, un recorrido

Con Beethoven como banda, la danza desafía el dolor físico y el paso el tiempo

La coreógrafa y bailarina cuenta las motivaciones personales y el proceso creativo de “Ringtone”, una obra en la que se reinventa como artista a los 59 años

Con Beethoven como banda, la

Murió Guillermo Brizzio, referente de la música clásica argentina

Como director artístico y de estudios del Teatro Argentino de La Plata y del Teatro Colón marcó generaciones con su trabajo en orquestas, óperas y proyectos artísticos

Murió Guillermo Brizzio, referente de

El Festival Folk de Newport revive en Venecia con imágenes inéditas de Bob Dylan y el retrato de una época

El documental “Newport and the Great Folk Dream” rescata momentos clave del encuentro musical que ambientó un momento histórico de los Estados Unidos, en los años 60 del siglo XX

El Festival Folk de Newport
ÚLTIMAS NOTICIAS
La agenda post elecciones: inflación,

La agenda post elecciones: inflación, tasas de interés y desafíos para la reactivación

Qué va a pasar con el dólar: las claves de la intervención del Gobierno en el mercado antes de las elecciones bonaerenses

Las compras online al exterior crecieron casi 400% en un año y la industria reclama medidas para competir

Heidi, su novio, su hermana y la banda de viudas negras colombianas que atacaba una vez al mes

Gobernadores piden a Nación debate impositivo y apertura al diálogo tras las elecciones de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Chimamanda Ngozi Adichie: “La literatura

Chimamanda Ngozi Adichie: “La literatura es nuestra última frontera para decir la verdad”

Las enfermedades transmitidas por mosquitos crecen en Europa y serán la “nueva normalidad”, advierten los expertos

Conexión y finanzas saludables: cómo la generación Z y los millennials reinventan los encuentros

Rosario Murillo asume el control militar y político en Nicaragua: crecen las purgas y la represión

Emmanuel Macron buscará agilizar el nombramiento de un nuevo primer ministro ante el inminente colapso del gobierno de François Bayrou

TELESHOW
Andrea Politti recordó cómo fue

Andrea Politti recordó cómo fue el día que le ganó un Martín Fierro a Mirtha Legrand y Susana Giménez

La ingeniosa respuesta de Maxi López luego de que un negocio utilizara su imagen sin su consentimiento

El encuentro de Zulemita Menem con Charly García: a 26 años de “Charly & Charly”

Trabajo, risas y un regalo especial: el viaje de Nicolás Cabré y Rocío Pardo a Los Ángeles

La divertida foto en familia de Claudio Paul Caniggia junto a su hijo Alex y su nieta Venezia: “Tarde junto a ellos”