Fotografía y sostenibilidad se encuentran en Fundación Proa, con los finalistas internacionales del premio Pictet

Una de las imágenes de "Luciérnaga", la serie del fotógrafo Yael Martínez exhibida en Fundacion Proa

La llegada de la exposición Human a la Fundación Proa marca un hito para la escena artística de América Latina, al presentar por primera vez en la región la décima edición del Prix Pictet, el certamen internacional más relevante dedicado a la fotografía contemporánea vinculada a la sostenibilidad. Desde este sábado 6 de septiembre y hasta noviembre, la sala 4 del espacio cultural de La Boca exhibirá los trabajos de doce fotógrafos finalistas que, desde contextos y miradas diversas, exploran los desafíos más apremiantes de la actualidad.

En palabras de su director y fundador Michael Benson, “el premio busca centrar la atención del público y de los responsables políticos de todo el mundo en el tema crítico de la sostenibilidad global, algo que se vuelve cada vez más urgente con cada año que pasa". A la vez, se prepara el desembarco en Argentina de una versión sudamericana del Prix Pictet, cuyos trabajos ganadores serán exhibidos en el Museo Nacional de Bellas Artes en 2026. “Es un brillante vehículo para descubrir y celebrar la excelencia fotográfica en la región”, asegura Benson.

Imagen de la serie "Tiernas naderias: colegiales de Anatolia Oriental", de la fotógrafa británica Vanesa Winship

El Prix Pictet, creado en 2008 por el Grupo Pictet, se ha consolidado como una plataforma global que utiliza el poder narrativo de la imagen para sensibilizar sobre las crisis que afectan al planeta. A lo largo de sus diez ediciones, el premio ha convocado a más de 5.000 fotógrafos de todo el mundo, cuyas obras abordan temas urgentes desde perspectivas visuales comprometidas y rigurosas. La participación se organiza exclusivamente por nominación, a través de una red internacional de más de 300 expertos —críticos, curadores y especialistas en artes visuales— que recomiendan trabajos por su excelencia formal y su potencia narrativa.

El Prix Pictet ha enfocado cada convocatoria en un aspecto clave de la sostenibilidad, como Agua, Tierra, Consumo, Desorden, Esperanza o Fuego. Más que una competencia, se ha consolidado como una plataforma global para el pensamiento visual crítico, donde convergen estética, ética y compromiso con el entorno.

Imagen de la serie "El jardín" (2021-2023), de la fotógrafa británica Siân Davey

En esta edición, los proyectos seleccionados de Hoda Afshar (Irán), Gera Artemova (Ucrania), Ragnar Axelsson (Islandia), Alessandro Cinque (Italia/Perú), Siân Davey (Reino Unido), Federico Ríos Escobar (Colombia), Gauri Gill (India), Michał Łuczak (Polonia), Yael Martínez (México), Richard Renaldi (Estados Unidos), Vanessa Winship (Reino Unido/Bulgaria) y Vasantha Yogananthan (Francia) abordan cuestiones como la migración, los conflictos bélicos, el trabajo, la memoria y las tensiones entre desarrollo y degradación ambiental. Cada propuesta interroga tanto las condiciones materiales de la existencia como los vínculos éticos y afectivos entre las personas y su entorno.

Adriana Rosenberg, presidenta de la Fundación Proa, subraya que el sentido de esta iniciativa es “abrir un espacio de encuentro entre la fotografía contemporánea y las preguntas urgentes del presente. Su llegada a Buenos Aires inserta al público local en un circuito internacional en el que el arte se convierte en una plataforma para comprender y transformar la realidad”.

Michael Benson, director y fundador del premio, pasó por Buenos Aires para firmar los acuerdos que inician el camino para el Prix Pictet y vivió, según confiesa a Infobae Cultura, “un maravilloso torbellino de arte, historia, comida y fútbol. Todo entregado con tanta gracia y amabilidad que fue difícil irme”. A la vez, destacó “la vitalidad de la escena artística de la ciudad, especialmente en la fotografía, donde claramente hay una rica tradición y una energía maravillosa entre los practicantes en todos los niveles”.

Michael Benson, fundador y director del Pictet Prix de fotografía (Foto: Laura Pannack)

—En una época con abundancia de todo tipo de imágenes provenientes de tantas fuentes, en su opinión ¿cuál es el significado de la fotografía “documental” que aborda temas relevantes para la humanidad?

—La fotografía documental claramente tiene un papel vital que desempeñar, especialmente en estos tiempos difíciles. Sin embargo, el Prix Pictet no es un premio de fotografía documental. Y tampoco es un premio de arte. Es ambos.

—¿Puede una imagen denunciar el presente?

—Sí. De diversas maneras.

—Mi última pregunta es sencilla y puede sonar tonta, pero me resulta interesante saber qué piensa y qué hace usted ¿Cuál es el significado de una “selfie”? ¿Usted se toma selfies? ¿Cree que esta tendencia terminará en algún momento?

—No me tomo selfies. No estoy seguro de que tengan algún significado particular. Ojalá la tendencia termine lo antes posible, pero, lamentablemente, no lo hará.

[Fotos: gentileza Fundación Proa]