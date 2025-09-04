Cultura

La noche de ópera en el Colón tuvo una gran respuesta del público joven

En la última función de “Werther” de Massenet, la sala estuvo colmada por menores de 30 años que compraron entradas a un precio único y vivieron una intensa experiencia cultural

Guardar
El Teatro Colón se llenó
El Teatro Colón se llenó de jóvenes menores de 30 años en una función exclusiva de "Werther"

El Teatro Colón vivió una jornada inusual al recibir a una multitud de jóvenes menores de 30 años que agotaron las entradas para una función exclusiva de la ópera Werther.

La convocatoria, que ofreció localidades a un precio único de 30 mil pesos, logró que la sala se colmara de una energía renovada, distinta a la habitual, y marcó un hito en la apertura del coliseo a nuevas generaciones.

El evento forma parte de
El evento forma parte de una estrategia para acercar el arte lírico a nuevas generaciones

La experiencia no se limitó a la representación de la ópera. Una hora antes del inicio, los asistentes participaron en una charla abierta que abordó aspectos musicales, escénicos y dramatúrgicos, facilitando el acceso al universo de Werther.

Esta obra, que regresó al escenario del Colón tras una década de ausencia, contó con la dirección musical de Ramón Tebar al frente de la Orquesta Estable y la puesta en escena de Rubén Szuchmacher.

El Teatro Colón impulsó esta
El Teatro Colón impulsó esta acción para acercar la ópera a nuevas generaciones

La función se inscribió en una serie de acciones orientadas a acercar el arte lírico a públicos jóvenes, permitiendo que los asistentes vivieran la ópera como una experiencia colectiva y personal.

El Teatro Colón reafirma así su compromiso de invitar a las nuevas generaciones a apropiarse del arte y experimentarlo de manera transformadora en el espacio más emblemático del país.

Las entradas para esta función
Las entradas para esta función de "Werther" tuvieron un precio único de 30 mil pesos

Werther, considerada la obra maestra y más íntima de Jules Massenet, se basa en la novela epistolar Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe. El libreto, escrito en francés por Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann, acompaña una partitura que explora el universo literario del movimiento Sturm und Drang.

La ópera, estrenada originalmente en alemán el 16 de febrero de 1892 en Viena, en el Teatro Imperial Hofoper, ha sido reconocida como una de las piezas más influyentes del repertorio lírico francés.

[Fotos: Juanjo Bruzza/prensa Teatro Colón]

Temas Relacionados

Teatro ColónWertherJules MassenetJohann Wolfgang von GoetheBuenos AiresVienaÓperaJuventudOrquesta EstableSturm und Drang

Últimas Noticias

Jorge Monteleone, en el BorgesPalooza: “Era un narrador absolutamente genial, pero también era un gran poeta”

El escritor, traductor y crítico literario participó del festival borgeano y se refirió, entre otras cosas, al ineludible carácter poético en la obra del gran autor argentino

Jorge Monteleone, en el BorgesPalooza:

Cuando le empezamos a decir “Ya está” a Lionel

Apenas Argentina se consagró campeón mundial en Qatar, Messi sintió que algo ya estaba cerrado. Un libro digital gratuito, editado por Infobae, recogió esa emoción, en un artículo de Julieta Roffo. Aquí lo reproducimos

Cuando le empezamos a decir

Julian Schnabel fantasea con “La Divina Comedia”

El director estadounidense presenta una adaptación audaz y moderna del clásico de Dante en el Festival de Venecia, donde Oscar Isaac se luce en un doble papel

Julian Schnabel fantasea con “La

François Ozon, en una osada adaptación de “El Extranjero” de Camus

El director francés presenta una adaptación cinematográfica que reinterpreta el clásico literario, y apuesta por una mirada contemporánea y decisiones creativas que ya están dando de qué hablar en el Festival de Cine de Venecia

François Ozon, en una osada

El Centro Cultural Borges se renovó con 5 exposiciones temporarias

A través de cinco muestras inéditas y una película se explora desde la intimidad familiar hasta fenómenos atmosféricos y la historia nacional

El Centro Cultural Borges se
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos estudian la influencia del

Científicos estudian la influencia del cambio climático en las decisiones de migración a nivel global

Cayó “El Gordo Lautaro” por entregarle el arma a los adolescentes que asesinaron a Rita Suárez en La Matanza

Imputaron a la pareja que tenía el cuadro robado por los nazis: quedaron en libertad, pero con restricciones de la Justicia

Convención Constituyente en Santa Fe: cuándo se votará la nueva constitución de la provincia

“Me traigo a tu hermana y la pongo a laburar de puta”: lo amenazaron con secuestrarla si no pagaba y hay dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Rusia y China estrechan su

Rusia y China estrechan su relación: Putin eliminó visados para ciudadanos chinos en reciprocidad con Beijing

Polémica en Chile por una red de bots que atacó a dos candidatas presidenciales: “Promueven el odio”

La UE repudió la muerte de trabajadores humanitarios en Ucrania por un ataque ruso en Chernígov

Ratas entrenadas en Tanzania ayudan a salvar vidas: detectan explosivos, desaparecidos y tuberculosis

Tras casi 50 años, recuperan patentes originales de Alfred Nobel ocultas en una casa de verano en Suecia

TELESHOW
El conmovedor encuentro entre José

El conmovedor encuentro entre José Bianco y el hermano de un joven que murió en un accidente: “Quería trasmitirles que no sufrió”

El encuentro de Ángel de Brito y Lucía Galán en Londres: “Te amo”

El incómodo momento de Emilia Mernes durante su concierto en México: “Me ofende”

La gran desilusión de Felipe Fort que no puede ocultar: “Me dijeron que no”

Ángela Torres reveló las consecuencias de su relación con Rusherking: “Vivía fingiendo que era millonaria”