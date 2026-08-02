Del virreinato a fines del siglo XX: una gran reunión del arte argentino en la Colección Amalita

Del virreinato a fines del siglo XX: una gran reunión del arte argentino en Colección Amalita

Guardar

La Colección Amalita presenta, hasta el 27 de septiembre, la muestra Reunión en neocriollo. Colección Marcelo E. Pacheco, bajo la curaduría de Santiago Villanueva, que reúne obras y archivos pertenecientes al historiador del arte y curador y abarca un recorrido por diversas etapas del coleccionismo en Argentina.

La exhibición se organiza en tres ejes cronológicos: los años veinte, los sesenta y los noventa, aunque la presentación no sigue un orden rígido, sino que responde a las investigaciones, relaciones y textos desarrollados por Pacheco en las últimas décadas.

PUBLICIDAD

El acervo incluye piezas de distintas procedencias tales como herencias familiares, adquisiciones, intercambios y obsequios. Además de obras de arte, la muestra incorpora material de archivo vinculado a las investigaciones y la historia tanto de las piezas como de diversos artistas.

Emilio Pettoruti, "Bailarinas", c. 1919

La selección pretende mostrar la manera en que Pacheco articula su vínculo personal con los objetos y su aplicación en la labor curatorial. Se busca ilustrar el uso de las imágenes como insumo para la construcción de conceptos y la investigación en arte.

PUBLICIDAD

El concepto de “neocriollo”, originalmente propuesto por Xul Solar en 1922 para pensar el arte americano, sirve de referencia para la articulación de la colección y su aproximación a las identidades artísticas de la región con límites permeables.

Entre las obras expuestas se cuentan pinturas y objetos de autores como Víctor Cunsolo (Atardecer gris, 1928), Oscar Bony (La confesión de Pettoruti, 1994), Raquel Forner (Sin título, 1974) y Víctor Grippo (Cajita de crítico sagaz, 1978).

PUBLICIDAD

Alfredo Guttero, "Fulgor de Buenos Aires", 1904

La exhibición está concebida como un ensayo visual acerca de la relación entre el coleccionista, el curador y el investigador, y expone la evolución del coleccionismo artístico en Argentina, desde el virreinato hasta fines del siglo XX.

Marcelo E. Pacheco (nacido en 1959), curador, historiador del arte e investigador independiente, es egresado de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido responsable de más de cincuenta exposiciones y ocupó cargos en instituciones como el Museo Nacional de Bellas Artes, la Fundación Espigas y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). También ha publicado numerosos libros y catálogos sobre arte argentino y prácticas curatoriales.

PUBLICIDAD

*