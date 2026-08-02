Jacques Martínez

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Murió el galerista Jacques Martínez, quien se desempeñaba como galerista en el mundo del arte desde hacía cinco décadas. Tenía 82 años.

El galerista y artista nació el 7 de julio de 1944 en El-Biar, Argelia. Su recorrido comenzó en abril de 1974, cuando asumió la dirección de la Galería Carmen Waugh tras la mudanza de Carmen a Madrid, en un espacio que estaba en Florida al 900, que desde hacia algunas décadas era el epicentro el arte argentino.

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Para llegar había que atravesar “un pasillo largo al fondo de una escalera, al fondo de una puertita, al lado de la galería del Este”, un lugar “medio escondido y misterioso” que después se abría a una sucesión de cuadros, recuerda Clara, su hija, en un video institucional.

Sin embargo, la relación de la familia con el arte se remonta incluso antes de 1900, cuando el bisabuelo de Jack transformó la histórica galería Witcomb, que entonces era una casa de fotos, en una galería de arte. Desde allí se estableció una continuidad familiar que atraviesa varias generaciones.

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La galería Jacques Martinez en su actual sede

En 1977, Martínez pasó a ser dueño de la sala de Florida, primero bajo el nombre La Galería en sociedad con Osvaldo Scuderi y después con su propio nombre: Jacques Martínez Arte Contemporáneo, que funcionó hasta fines de los años 80.

La reapertura se produjo en 2008, con una nueva sede sobre Avenida de Mayo al 1100, junto a Clara. A ese equipo se le sumaron luego Melisa Redondo y Ana Bovino, en una estructura de tres generaciones que aportó un dinamismo particular al espacio.

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Desde el 13 de julio de 2019 la galería funciona en Roque Saenz Peña 267, en San Isidro. Entre otros, por la galería han pasado los artistas Miguel Ángel Bengochea, Hugo Sbernini, Fermín Eguía, Raquel Forner, Héctor Giuffré, Clorindo Testa, Enio Iommi, Pablo de Monte, Andrea Racciatti, Paula Grazzini, Julia Andreasevich, Leo Robertazzi, Pérez Celis, Marcia Schvartz, Remo Bianchedi, Kenneth Kemble y los mencionados Diana Dowek, Ernesto Deira y Ricardo Laham.