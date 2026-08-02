El Centro Cultural Aníbal Troilo suma una nueva sala para vivir el tango y las artes al atardecer

El Centro Cultural Aníbal Troilo de Palermo abrirá el 6 de agosto La Sala del Troilo, un nuevo espacio multidisciplinario dedicado al tango y a las artes

Guardar

El Centro Cultural Aníbal Troilo, en el barrio porteño de Palermo, abrirá el próximo jueves 6 de agosto un nuevo espacio multidisciplinario dedicado al tango y a las artes en general: La Sala del Troilo: Arte y Cultura al Caer la Tarde. La función inaugural arranca a las 18, en Gorriti 5750, con entrada libre.

La apertura tendrá como acto central a la Orquesta del Plata, que une tango, milonga y vals con una perspectiva contemporánea

El espacio forma parte del Programa Cultural en Barrios (PCB) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se inscribe en el ciclo Arte y Cultura al Caer la Tarde, concebido como homenaje a Aníbal Pichuco Troilo a través de distintas expresiones artísticas.

PUBLICIDAD

A lo largo del año, el lugar ofrecerá muestras de artes visuales, espectáculos escénicos, conciertos, seminarios y actividades formativas.

La jornada en La Sala del Troilo también incluirá al Dúo Ghio-López, una muestra de talleres de artes visuales del PCB y propuestas de danza contemporánea, circo y música acústica

La apertura tendrá como acto central la presentación de la Orquesta del Plata, fundada en 2001, que combina la tradición del tango, la milonga y el vals con una perspectiva contemporánea. La integran Eduardo Avena (percusión), Poly Pérez (contrabajo), Tata Vilches (guitarra), Lucas Gómez (bandoneón) y la cantante Florencia Lazarte.

PUBLICIDAD

Después actuará el Dúo Ghio-López, con Yamila Lara Ghio en violín y Cristian Ariel López en piano, con un repertorio de tangos, milongas y valses de distintos períodos y compositores. La jornada también incluirá una muestra de producciones de los talleres de artes visuales del PCB, intervenciones de danza contemporánea, circo y música acústica al atardecer.