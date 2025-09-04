Cultura

Filba 2025: cuatro días para explorar la literatura sin barreras

El Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires regresa con una edición dedicada a cuestionar los límites de la identidad, reuniendo autores nacionales y extranjeros en interesantes actividades gratuitas

Hoy arranca el Filba: 4 días llenos de actividades, entre el silencio y la literatura

La próxima edición del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba) se presenta como una invitación a explorar los límites de la identidad y la alteridad a través de la literatura. Bajo el lema “Alter”, el evento, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre, propone a los asistentes sumergirse en un recorrido por lo desconocido, lo ajeno y lo múltiple que habita en cada lector y escritor. La organización del festival plantea que la literatura, en su esencia, impulsa a quienes la leen y la escriben a transformarse, a viajar hacia otras realidades y a cuestionar las fronteras de lo propio y lo colectivo.

El manifiesto conceptual del Filba sostiene que la literatura existe y perdura gracias a su capacidad de expandir sensibilidades y de abrir espacios para la imaginación, el deseo y el relato. Según los organizadores, “en una persona hay muchas personas. En un minuto hay muchos días”, una afirmación que subraya la potencia de la literatura para multiplicar experiencias y perspectivas. El festival se propone, así, como un viaje por lo insondable de cada individuo y por “lo otro” que se manifiesta en el mundo conocido, invitando a los lectores a preguntarse si la vida es literatura y si la identidad es una construcción fija o un territorio en constante transformación.

Rosa Berbel
Rosa Berbel

La programación de esta edición contará con la participación de autores internacionales de renombre, entre los que figuran Rosa Berbel (España), Jon Bilbao (España), Juan Cárdenas (Colombia), Amaury Colmenares (México), Gabriela Escobar (Uruguay), Stenio Gardel (Brasil), Pol Guasch (España), Ana Paula Maia (Brasil), Lina Meruane (Chile), Aki Ollikainen (Finlandia), Mónica Ojeda (Ecuador), Sheena Patel (Gran Bretaña), Lorena Salazar Masso (Colombia) y Gabrielle Boulianne Tremblay (Canadá).

Junto a ellos, una amplia representación de escritores nacionales, como María Alché, Gabriela Cabezón Cámara, Esther Díaz, Federico Falco, Josefina Licitra, Santiago Llach, Romina Paula, Tamara Tenenbaum y Eugenia Zicavo, entre otros, conforman un programa que busca el diálogo entre voces diversas y la construcción de nuevas miradas sobre la literatura contemporánea.

Juan Cárdenas
Juan Cárdenas

Durante los cuatro días del festival, el público podrá acceder a una variedad de actividades gratuitas, que incluyen entrevistas, diálogos, talleres, lecturas, recitales poéticos, performances, música, conversaciones y una biblioteca abierta. El encuentro entre lectores y escritores se extiende más allá de los escenarios formales, permitiendo la interacción en charlas, pasillos, espacios informales y cafés, lo que convierte al Filba en un espacio de intercambio único.

La librería Eterna Cadencia acompañará el evento todos los días, ofreciendo la posibilidad de adquirir libros y, en algunos casos, obtener ejemplares firmados por sus autores. Además, quienes cuenten con tarjeta Galicia podrán acceder a un 20% de descuento en sus compras. La Biblioteca Abierta invita a los asistentes a participar en un sistema de trueque de libros, promoviendo el intercambio y la circulación de relatos en un contexto de crisis.

Ana Paula Maia
Ana Paula Maia

El festival también propone experiencias nocturnas con Filba Noche, donde se podrá disfrutar de poesía, lecturas performáticas y fiestas acompañadas de una copa de vino, extendiendo la vivencia literaria más allá del día. A esto se suma la colaboración con MUBI para ofrecer proyecciones de cine seleccionadas de la plataforma en pantalla grande, integrando así literatura y cine en la programación. La programación completa, en la página oficial y en las redes sociales del festival.

