Cultura

El Teatro Colón reunió a Charly García y Julio Bocca en una noche histórica

El icónico músico presenció desde un palco bajo la función del viernes de ‘La consagración de la primavera’, interpretada por el Ballet Estable que dirige el exbailarín y estrella mundial del ballet

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Julio Bocca, Charly García con gafas y bigote, y una mujer pelirroja posan sonrientes en el interior de un teatro con asientos rojos y público de fondo
Charly García y Julio Bocca, junto a Renata Schussheim, en el Palco Bajo 11 del Teatro Colón en la noche del viernes

El encuentro entre dos referentes de la cultura argentina en el Teatro Colón marcó la noche del viernes, donde Charly García y Julio Bocca compartieron la función principal del Ballet Estable. Acompañados por la artista plástica Renata Schussheim, ambos presenciaron desde el Palco Bajo 11 La Consagración de la Primavera, con coreografía de Oscar Araiz. Al finalizar la función, García saludó personalmente al elenco del ballet tras bambalinas.

Durante la velada, Charly García asistió para disfrutar de la versión de La Consagración de la Primavera interpretada por el Ballet Estable y, posteriormente, reconoció de manera individual a los integrantes de la compañía. La ocasión significó un acercamiento entre las figuras centrales del rock nacional y el ballet argentino ante un público que colmó la sala principal.

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En el Palco Bajo 11, García se ubicó junto a Julio Bocca y Renata Schussheim, siguiendo atentamente el espectáculo central de la temporada del Ballet Estable del Teatro Colón. La pieza estelar fue la interpretación de La Consagración de la Primavera, con coreografía de Oscar Araiz, y la participación de destacados solistas como Natalia Pelayo, Stephanie Kessel, Juan Pablo Ledo y Jiva Velázquez.

Un gran grupo de personas, incluyendo Charly García en silla de ruedas y Julio Bocca, posan en un escenario con telones rojos. Algunos llevan vestuario de ballet
Charly García saludó personalmente al elenco completo del Ballet Estable en el backstage tras la ovación del público

Charly García al elenco

Al término de la función, Charly García se dirigió al backstage acompañado por Julio Bocca y Renata Schussheim. Allí saludó de manera directa a todos los miembros de la compañía de ballet, en un gesto de reconocimiento habitual dentro del ambiente artístico argentino.

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La llegada del músico al sector de camarines generó entusiasmo y agradecimiento entre los bailarines, quienes valoraron la presencia de una figura reconocida de la música nacional. La tradicional fotografía en el backstage inmortalizó el momento, con el icónico rockero en el centro del cuadro, rodeado por el elenco y el director de la compañía.

Julio Bocca y Charly García

La relación artística entre Julio Bocca y Charly García cuenta con antecedentes destacados. El bailarín interpretó la música de García en espacios emblemáticos como el Luna Park y la cancha de River Plate.

Charly García, con gafas y bigote, sonríe en una silla de ruedas al lado de un hombre canoso que lo abraza, ambos en el interior del Teatro Colón
Charly García y Julio Bocca coincidieron en el Teatro Colón durante la función del Programa Mixto del Ballet Estable

En la apertura del espectáculo Boccarock Nacional, Bocca rindió homenaje a García vistiéndose con un traje rojo y zapatillas blancas, mientras incorporaba temas como “La grasa de las capitales”, “Rasguña las piedras”, “El fantasma de Canterville” y “Los dinosaurios”. Así, el aporte del rock nacional ha influido en la propuesta coreográfica de Bocca en grandes escenarios.

‘La Consagración de la Primavera’

El programa central de la noche fue La Consagración de la Primavera, basada en la partitura de Igor Stravinsky y reimaginada por Oscar Araiz desde 1966. Esta versión se ha presentado en numerosas compañías internacionales y regresó al escenario del Teatro Colón tras una ausencia desde 2002. Araiz amplió la interpretación del libreto original al no situarla en un tiempo o lugar definidos, enfocando la obra en las pulsiones universales del sexo, la muerte y el ciclo de la vida. Los integrantes del Ballet Estable asumen el reto proponiendo una interpretación nutrida por la fuerza de la música y la intensidad dramática de la pieza.

[Fotos: prensa Teatro Colón]

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