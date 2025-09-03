Cultura

Sofia Coppola presentó en Venecia su documental sobre el proceso creativo de Marc Jacobs

“Marc by Sofia”, estrenado fuera de competencia, explora la preparación y presentación de un desfile de alta costura. “Es una carta de amor mi trabajo”, definió el diseñador

Por Alexandria Sage

Guardar
El Festival de Venecia estrena
El Festival de Venecia estrena "Marc by Sofia", el documental de Sofia Coppola sobre el diseñador Marc Jacobs

El Festival de Venecia recibió el martes a uno de los nombres más importantes de la moda, Marc Jacobs, protagonista de un documental de Sofia Coppola que busca revelar el proceso creativo de su amigo diseñador. Marc by Sofia, que tuvo su estreno mundial fuera de competencia, es una mirada íntima a Jacobs, con quien la directora de Perdidos en Tokio y María Antonieta ha sido amiga durante unos 30 años.

Coppola llegó a la alfombra roja con un vestido de encaje negro con lentejuelas sobre seda marfil, mientras que Jacobs complementó una chaqueta de traje negra y pantalones de cuero con un lazo negro en el cabello y uñas azul peligrosamente largas. “Por cursi que suene, siento que esto fue realmente una hermosa carta de amor, para mí, mi trabajo y nuestra amistad”, dijo el diseñador a la emisora italiana Rai en la alfombra roja.

Jacobs, creador principal de su marca homónima, fue director creativo de Louis Vuitton desde 1997 hasta 2014, cuando revitalizó la histórica marca de equipaje al introducir la moda prêt-à-porter e imprimirle un aire urbano popular entre los compradores más jóvenes. La película lo sigue mientras se prepara para su desfile femenino de primavera de 2024 en la Semana de la Moda de Nueva York, e incluye entrevistas, material de archivo y vistazos entre bastidores a su estudio de diseño.

Marc Jacobs revolucionó Louis Vuitton
Marc Jacobs revolucionó Louis Vuitton al introducir la moda prêt-à-porter y atraer a un público joven

“Realmente no tengo ni idea en absoluto”, admite Jacobs al inicio de la película, mientras se embarca en su próxima temporada de diseños. “No somos muy lineales en la forma en que trabajamos”, dice sobre su estudio, donde retazos de tela y muestras se apilan en su escritorio.

Personal pero no intrusivo

Sofia Coppola, quien nunca antes había hecho un documental, dijo que el proceso le resultó personal, casi como si estuviera haciendo una “película casera”. “Realmente fue un retrato personal de mi amigo. No era una pieza de marketing ni un comercial. Realmente fue un pequeño y sincero proyecto al que simplemente iba a la oficina. Era muy importante para mí mostrar a Marc como una persona creativa en su proceso”, dijo la directora a los periodistas antes del estreno de la película. “Quería que se sintiera personal pero nunca intrusivo”, añadió Coppola, quien aparece brevemente en varios momentos durante la película.

Sofia Coppola debuta en el
Sofia Coppola debuta en el género documental con un retrato personal de Marc Jacobs

La película documenta el propio desfile de moda —marcado por modelos de largas piernas con pelucas extragrandes y pestañas al estilo Twiggy en la pasarela—, así como el estrés antes del inicio del espectáculo. “Nunca antes había estado entre bastidores. Ver esa energía, ese estrés y esa emoción justo antes del desfile. Y luego poder filmar el desfile con estos lentes largos de una manera más cinematográfica. Y simplemente ver la belleza y el detalle de todo el trabajo que se volcó en el desfile”, dijo Coppola.

La película llega mientras, según se informa, el conglomerado francés de lujo LVMH está buscando vender la marca Marc Jacobs. The Wall Street Journal ha estimado el valor de la empresa en 1.000 millones de dólares.

Fuente: AFP

[Fotos: REUTERS/Yara Nardi; REUTERS/Remo Casilli]

Temas Relacionados

Sofia CoppolaFestival de VeneciaMarc JacobsCineModa

Últimas Noticias

Liliana Heker en BorgesPalooza: “Dicen que es el mayor escritor argentino, pero es excepcional en el mundo”

La escritora participó del festival literario en un diálogo con Daniel Mecca. Allí repasó anécdotas, compartió lecturas y definió: “su coraje intelectual es realmente fascinante”

Liliana Heker en BorgesPalooza: “Dicen

Tips de ortografía: hacer(se) valer, no hacer(se) de valer

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: hacer(se) valer,

El regreso de Oasis estimula el poder de la música como ritual colectivo de varias generaciones

La gira reunión de la banda británica que pronto llegará a América latina, trasciende al negocio del espectáculo y se ha convertido en un fenómeno cultural donde las canciones reviven necesarios vínculos emocionales

El regreso de Oasis estimula

Guzmán Paz, en un pequeño mundo caótico de voluntades perdidas

La muestra “El tapiz amarillo” del artista uruguayo, en la galería Nora Fisch, transforma el espacio doméstico en un escenario de saturación emocional que invita a reflexionar sobre la pasividad y la sobrecarga de la vida moderna

Guzmán Paz, en un pequeño

Todos los Camus posibles: novelista, romántico e ¿influencer?

La nueva adaptación de “El extranjero” por François Ozon, estrenada en Venecia, revive el interés por la vida y obra del dramaturgo, escritor y teórico político argelino-francés que fue portavoz de una generación

Todos los Camus posibles: novelista,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estuvo ocho años preso y

Estuvo ocho años preso y la Policía de la Ciudad lo detuvo en Pompeya con un arma lista para disparar

Qué significa llegar siempre tarde, según la psicología

El club Villa Ángela contestó las críticas del gobierno bonaerense y garantizó el acto de Javier Milei en Moreno

Elisa Carrió anunció que está en pareja con un hombre de 95 años: “Él está un poco perdido”

El presidente del Banco de Valores se refirió a las ventas del Tesoro para contener al dólar: “Son dos mangos”

INFOBAE AMÉRICA
Un atentado suicida en Pakistán

Un atentado suicida en Pakistán dejó 13 muertos y al menos 30 heridos: el gobierno apunta a “terroristas apoyados por India”

Científicos descubrieron tres nuevas especies de anguilas eléctricas con descargas récord

El papa León XIV llama a abrirse a los demás y rechazar la autosuficiencia

La extraña limpieza de los asistentes de Kim Jong-un tras la reunión con Vladimir Putin en China

Putin alabó a los soldados norcoreanos que apoyaron a Rusia en la invasión a Ucrania

TELESHOW
La profunda emoción de Coco

La profunda emoción de Coco Carreño al recordar a su papá que murió hace 5 años por Covid: “No merecía irse así”

El lado íntimo de Wanda Nara tras su regreso de México: el nuevo integrante de la familia

La visita de Lionel Messi a Nico Vázquez en fotos: el encuentro en camarines y la historia de una amistad

La contundente respuesta de Emilia Attias a los rumores de embarazo

María Becerra se suma a La Voz España: cómo será su participación y el artista con el que trabajará