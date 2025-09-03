Cultura

Llega el Festival ¡FAH!, lugar de encuentro para los fanáticos de la historieta

El historietista y humorista Max Aguirre y el editor y organizador del ciclo Diego Rey pasaron a conversar por el streaming de Infobae sobre la potencia de este lenguaje fascinante

Guardar
El historietista y humorista Max Aguirre y el editor y organizador del ciclo Diego Rey pasaron a conversar por el streaming de Infobae sobre la potencia de la historieta

La historieta argentina tiene su fiesta: el Festival Argentino de Historieta (¡FAH!). Este fin de semana, los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 14 a 21 horas, en el Centro Cultural Rojas de la Ciudad de Buenos Aires, se reunirán más de 40 sellos editoriales y una constelación de autores de renombre.

Sobre este asunto, pasaron a conversar por el streaming de Infobae el historietista, humorista gráfico e ilustrador Max Aguirre y el editor y organizador del festival Diego Rey. ¿Es un género, un lenguaje, una mezcla? ¿Qué particularidades tiene la historieta? ¿Existe una historia de la historieta argentina? ¿Cuál es su potencia?

Llega el Festival ¡FAH!, lugar
Llega el Festival ¡FAH!, lugar de encuentro para los fanáticos de la historieta

“La historieta pasó de ser un entretenimiento para todo el mundo, porque aparecieron otros entretenimientos, a ocupar un lugar más autoral entre los propios interesados”, aseguró Aguirre. “La historieta es una gran herramienta de aprendizaje”.

Max Aguirre, historietista y humorista
Max Aguirre, historietista y humorista gráfico

Cuando se pasó del diario al libro emergieron las editoriales independientes, explicó Rey, lo que permitió “llegar a las librerías generales, tener su propio público a través de eventos y festivales en todo el país, y la emergencia de autores contemporáneos que hacen obras geniales”.

El ¡FAH! se propone como un espacio de encuentro y celebración para especialistas y público general, con entrada libre y gratuita. La cita no solo destaca por la magnitud de su convocatoria, sino también por su objetivo de consolidar la relevancia cultural de la historieta y fomentar su diálogo con otras disciplinas artísticas.

Diego Rey, editor y organizador
Diego Rey, editor y organizador de ¡FAH!

El ¡FAH! 2025 se inscribe en el marco del Día Nacional de la Historieta, que se conmemora el 4 de septiembre en homenaje a la publicación del primer número de El Eternauta en 1957, un hito que marcó el inicio de una tradición narrativa y gráfica de enorme influencia en el país. Es la puerta de entrada a un mundo fascinante.

Temas Relacionados

Max AguirreDiego ReyCulturaHumorLibrosFAHHistorieta

Últimas Noticias

Quiero hablar del cuerpo de los demás

Hace tiempo se supone que respetar es callar lo que uno ve. Pero ¿cariño no es también el compromiso de enfrentar algo incómodo?

Quiero hablar del cuerpo de

El III Festival Americano de Poesía reúne a grandes voces en Hurlingham

El festival rendirá homenaje a dos figuras icónicas de la literatura y el cine, Roque Dalton y Pier Paolo Pasolini, con charlas, recitales y actividades que exploran la influencia de sus obras en la cultura contemporánea

El III Festival Americano de

Anécdotas del Borges profesor en mis años de estudiante: sus clases de Literatura y el día que tomamos la facultad

Tuve diversas devociones cambiantes a lo largo del tiempo: una de las pocas que se mantuvo firme fue la que sentí por el autor de “Historia universal de la infamia”, lo primero que leí de él

Anécdotas del Borges profesor en

La ópera que imagina un mundo sin humanos asombra en el Centro de Experimentación del Teatro Colón

Inspirada en clásicos del cine y la filosofía, la obra experimental “OOO” de Valentín Pelisch y Emma Terno propone una experiencia audiovisual, con funciones programadas hasta el 10 de septiembre

La ópera que imagina un

Kathryn Bigelow sacude Venecia con el estreno de “A House of Dynamite”, su impactante thriller nuclear

La directora ganadora del Óscar regresa con una película que pone a Idris Elba y Jared Harris al límite en una carrera contrarreloj, explorando el lado más humano de las decisiones que pueden cambiar el destino del mundo

Kathryn Bigelow sacude Venecia con
ÚLTIMAS NOTICIAS
CAFEST vuelve a Mar del

CAFEST vuelve a Mar del Plata con una propuesta que une gastronomía y música en vivo

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Quinta sección

Ni lavandina ni vinagre: el truco para eliminar del piso la suciedad del gato

Jubilados: paso a paso para sumar intereses y ahorrar en supermercados desde este mes

Morón: un joven defendió a su novia de un ladrón y lo mató con el mismo cuchillo del agresor

INFOBAE AMÉRICA
Putin, Xi Jinping y Kim

Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un creen que los hombres van a poder vivir 150 años y hablaron de “alcanzar la inmortalidad”

El sorprendente destino de las turbinas eólicas desechadas: viviendas únicas y sostenibles

Elecciones Buenos Aires 2025: los candidatos a senadores provinciales en la Quinta sección

Polillas contra el plástico: el sorprendente poder de un insecto que intriga a los científicos

Por qué la mente necesita cierto desorden para alcanzar su verdadero potencial

TELESHOW
Mar Tarrés habló sobre su

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”

El romántico saludo de cumpleaños de Valentino López a su novia: fotos, globos y canciones para celebrar su amor

Nicole Neumann deslumbra en Palm Beach junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz: moda, fotos y familia

El inesperado cruce entre Manuel Wirzt y Cande Molfese: “Qué informada está la señorita”

El enojo de la esposa de Benjamín Rojas por las acusaciones de los fans de Erreway: “¡No eliminé a Camila Bordonaba!”