El historietista y humorista Max Aguirre y el editor y organizador del ciclo Diego Rey pasaron a conversar por el streaming de Infobae sobre la potencia de la historieta

La historieta argentina tiene su fiesta: el Festival Argentino de Historieta (¡FAH!). Este fin de semana, los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre, de 14 a 21 horas, en el Centro Cultural Rojas de la Ciudad de Buenos Aires, se reunirán más de 40 sellos editoriales y una constelación de autores de renombre.

Sobre este asunto, pasaron a conversar por el streaming de Infobae el historietista, humorista gráfico e ilustrador Max Aguirre y el editor y organizador del festival Diego Rey. ¿Es un género, un lenguaje, una mezcla? ¿Qué particularidades tiene la historieta? ¿Existe una historia de la historieta argentina? ¿Cuál es su potencia?

Llega el Festival ¡FAH!, lugar de encuentro para los fanáticos de la historieta

“La historieta pasó de ser un entretenimiento para todo el mundo, porque aparecieron otros entretenimientos, a ocupar un lugar más autoral entre los propios interesados”, aseguró Aguirre. “La historieta es una gran herramienta de aprendizaje”.

Max Aguirre, historietista y humorista gráfico

Cuando se pasó del diario al libro emergieron las editoriales independientes, explicó Rey, lo que permitió “llegar a las librerías generales, tener su propio público a través de eventos y festivales en todo el país, y la emergencia de autores contemporáneos que hacen obras geniales”.

El ¡FAH! se propone como un espacio de encuentro y celebración para especialistas y público general, con entrada libre y gratuita. La cita no solo destaca por la magnitud de su convocatoria, sino también por su objetivo de consolidar la relevancia cultural de la historieta y fomentar su diálogo con otras disciplinas artísticas.

Diego Rey, editor y organizador de ¡FAH!

El ¡FAH! 2025 se inscribe en el marco del Día Nacional de la Historieta, que se conmemora el 4 de septiembre en homenaje a la publicación del primer número de El Eternauta en 1957, un hito que marcó el inicio de una tradición narrativa y gráfica de enorme influencia en el país. Es la puerta de entrada a un mundo fascinante.