‘Ensayos para una revolución’, un retrato familiar de la historia contemporánea de Irán, ganó el premio al Mejor Documental en Cannes

La película 'Rehearsals for a Revolution' ganó el Premio Ojo de Oro al Mejor Documental en el Festival de Cannes 2026

La película Rehearsals for a Revolution (Ensayos para una revolución), una coproducción de República Checa y España en la que la realizadora iraní Pegah Ahangarani cuenta la historia reciente de los movimientos sociales y políticos en su país a través de su familia, ganó este viernes el Premio Ojo de Oro al mejor documental del Festival de Cannes.

“Esta película nos permite adentrarnos en la intrincada y compleja realidad del Irán contemporáneo a través de una mezcla de cine personal, histórico y poético”, destacó el jurado del galardón. “En su búsqueda del lenguaje adecuado para expresar las verdades del momento”, la directora de este documental “no teme cuestionar sus propios gestos, dudar de sí misma y mostrarse vulnerable”, agregó el veredicto. “El jurado quedó impresionado por el magistral guion y la narración vívida y apremiante, así como por una cineasta que nos ha transportado a través de las violentas olas de la historia sin perder nunca de vista el valor de cada vida humana”, agregó la justificación del premio.

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La directora iraní Pegah Ahangarani explora la realidad social y política de Irán a través de su familia en este documental galardonado

La película de Ahangarani, que formaba parte de las Sesiones Especiales (fuera de competición) de la selección oficial de esta edición número 79.ª del Festival de Cannes, también ha recibido una mención especial de The Golden Globes Prize for Documentary, un galardón otorgado por los Globos de Oro en colaboración con la Fundación Artemis Rising.

El documental consta de cinco capítulos con los que la realizadora -que también fue una actriz conocida en su país, pero que vive exiliada en Alemania desde hace cuatro años-, a través de las historias de sus padres, sus tíos, de una profesora y de ella misma, retrata la evolución de Irán desde la Revolución Islámica de 1979 hasta la reciente guerra con Estados Unidos e Israel. “Hay familias con historias mucho más trágicas, mucho más complicadas. Conozco a madres que han perdido un hijo en la guerra y el otro ejecutado por el régimen al mismo tiempo”, explicó Ahangarani en una entrevista con motivo del estreno del documental, el pasado 16 de mayo.

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Pegah Ahangarani (izq.), exiliada en Alemania, reconstruye la evolución de Irán usando testimonios de familiares y una profesora como hilo conductor

El cierre del documental, con su declaración de que las identidades de los personajes han sido modificadas —al modo del periodismo que protege fuentes confidenciales—, revela una de las tensiones más productivas de Rehearsals for a Revolution: la necesidad de salvaguardar a quienes ofrecieron su testimonio sobre eventos que, pese a ser históricos, siguen teniendo consecuencias reales. La directora Pegah Ahangarani sabe que el cine iraní posrevolucionario ha operado siempre bajo el signo del secreto y el camuflaje, y su película no es una excepción.

Ahangarani llegó al largometraje desde una doble trayectoria: la de actriz de reconocida trayectoria en la industria iraní y la de documentalista con base en Londres. Su ópera prima estructura el relato en cinco capítulos, cada uno centrado en una figura cercana —casi siempre un familiar, aunque el tramo más revelador gira en torno a su profesora de literatura— para rastrear el deseo y los intentos de alterar el statu quo político de Irán. El entusiasmo inicial del padre de la directora por el jomeinismo, erosionado tras la devastación de la Guerra Irán-Irak; las ambiciones reformistas del tío durante su etapa como periodista estudiantil; y la propia radicalización de Ahangarani en el seno del movimiento democrático Verde de 2009 conforman el eje narrativo del filme.

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Para dar cuerpo a esas historias, la directora despliega un archivo heterogéneo: noticieros de época, cine comercial y material de propaganda, junto a películas domésticas en distintos formatos de pequeño calibre. La estrategia remite, en su tramo final, a la influencia confesada de Jonas Mekas y su diario fílmico Mientras avanzaba, ocasionalmente veía breves destellos de belleza, aunque el resultado de Ahangarani apunta en una dirección opuesta: donde Mekas cultivaba la abstracción poética, ella privilegia la accesibilidad y la claridad expositiva.

Con información de: EFE

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[Fotos: Festival de Cannes y Reuters/ Sarah Meyssonnier]