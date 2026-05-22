Cultura

Matías Umpierrez aborda la historia universal del odio en una performance teatral de alto voltaje

‘Play’, que se presenta este viernes y sábado en Artaus, es una audaz propuesta que mezcla tecnología y performance para reflexionar sobre racismo, misoginia y fascismos varios

Guardar
Google icon
Un hombre de rodillas con micrófono y libro junto a una marioneta con orejas de gato. Dos cabezas de maniquí en almohadas. Fondo azul con silueta de sombra
La obra "Play" de Matías Umpierrez se presenta el viernes y sábado en Arthaus

Estamos expuestos al odio, al desprecio, a la duda, a las inseguridades –que pretendemos esconder tras diversas máscaras, lenguas, identidades–. Las redes sociales, las tecnologías han precipitado los diversos discursos de odio. Nada de esto es novedoso.

¿Cuáles son las causas de que esto suceda? Tal vez el mismo entramado que cruza ‘poder’, ‘poseer’, ‘ser’, ‘tener’, que se desdoblarán hacia el ‘infligir’, ‘mentir’, ‘matar’, que trocará la realidad como si se tratara de un pase de magia.

PUBLICIDAD

Una persona de espaldas se inclina sobre un tocador con tres espejos rectangulares bordeados de bombillas, ajustando una radio vintage en una habitación oscura
Racismo, misoginia, persecución y bullying son ejes centrales que se reflejan en cada uno de los cinco bloques de la obra

En Play, la obra que se presenta este viernes y sábado a las 20 en Arthaus, Matías Umpierrez encarna en cinco bloques diferentes escenas y escenarios reales en los que el odio irradia su poder, atravesado por una historia de ficción –la de un actor latino con deseo de ser parte del mainstream de Hollywood– para dar cuenta de sí. Racismo, misoginia, persecución, bullying, fascismos varios, tecnología desmedida irrumpen en el escenario para entramar un ensayo performático.

Durante alrededor de cien minutos, el público se enfrenta al despliegue de estímulos sonoros, visuales y emocionales que Matías Umpierrez lanza con el objetivo de abrir una pregunta que nos interpela como humanidad. ¿Hacia dónde iremos a parar?, parece flotar en la sala después de la caída del telón.

PUBLICIDAD

Silueta oscura de una persona con capucha sosteniendo un micrófono, de perfil, contra un fondo blanco y gris degradado, mirando hacia la derecha
La tecnología, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial, es cuestionada en "Play" como aceleradora de discursos de odio

Haciendo uso de grabaciones –con sustento real–, IA, performance, teatro de objetos, documental y con un fuerte apoyo en la investigación histórica, Umpierrez evidencia siglos en los que el desprecio fueron, y son, moneda corriente.

Se destacan la documentación del texto y el desempeño solitario del protagonista, para una pieza exigente. Además, resaltan el arte plástico de máscaras hiperrealistas y los gatos –que sostienen el bloque de la gran matanza de estos animales de la Francia del siglo XVIII– que cobran vida con mecanismos que serían la envidia del mejor relojero.

Silueta de una persona con uniforme y gorra sentada frente a un espejo de camerino con bombillas, aplicándose algo en el rostro bajo luz roja intensa
Matías Umpiérrez emplea performance, teatro de objetos, documental e investigación histórica para mostrar mecanismos sociales de exclusión y violencia

Play se para en la ficción de un actor latino en el Estados Unidos para enhebrar desde allí múltiples escenarios en los que la xenofobia y la desigualdad matizan mirada y realidad. Y el play de los viejos grabadores es la excusa y el arranque de los discursos que se mezclan unos con otros y se retroalimentan desde hace miles de años ¿Y dónde queda el stop?

La auténtica conformación de dispositivos formales y simbólicos que Play ostenta, brinda la posibilidad de un análisis exhaustivo desde lo antropológico y sociológico del hacer humano, sus acciones ante el mundo, para sí y frente a los demás. La música electrónica y las luces estroboscópicas propician la sensación de asfixia que se experimenta al saber que, más allá de tratarse de una pieza de arte, no es ni más ni menos que el reflejo de la realidad.

*Play se presenta el viernes 22 y sábado 23 de mayo a las 20, en Arthaus (Bartolomé Mitre 434, C. A. B. A.).

[Fotos: Dominik Valvo/Estudio Matías Umpierrez]

Temas Relacionados

"Play"Matías UmpierrezArthausTeatro en Buenos AiresUltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ciudad de Panamá será la sede del XI Congreso Internacional de la Lengua Española en 2028

La designación de la ciudad centroamericana como anfitriona pone fin a la polémica entre Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española

Ciudad de Panamá será la sede del XI Congreso Internacional de la Lengua Española en 2028

La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador celebra su proyecto educativo con un concierto dedicado a Mozart y Beethoven

El espectáculo se realizará el 30 de mayo en la Faculta de Derecho de la UBA, bajo la dirección de Gabriela Gariglio y con Eduardo Cazaban Debat como solista en el piano

La Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador celebra su proyecto educativo con un concierto dedicado a Mozart y Beethoven

Stephen Colbert le dijo adiós a ‘The Late Show’ cantando junto a Paul McCartney y un grupo de estrellas

“Hello, Goodbye”, la canción de Los Beatles, cerró el icónico show de medianoche en la televisión de Estados Unidos, luego de una larga polémica con el presidente Donald Trump

Stephen Colbert le dijo adiós a ‘The Late Show’ cantando junto a Paul McCartney y un grupo de estrellas

Julieta Venegas saca un libro y un disco autobiográficos: “Nadie debería querer estar solo, pero algunos queremos”

La artista mexicana contó que hay detrás de su sus memorias, que escribió en simultáneo con una serie de canciones. “Me intrigaba la pregunta de qué fue lo que me construyó”

Julieta Venegas saca un libro y un disco autobiográficos: “Nadie debería querer estar solo, pero algunos queremos”

Mick Jagger, músico inglés: “Empezás tocando rock and roll para poder tener sexo y tomar drogas, y terminás tomando drogas para poder tocar rock and roll y tener sexo”

Del cinismo a la supervivencia: la ácida moraleja sobre los excesos con la que el líder de los Rolling Stones sintetizó medio siglo sobre los escenarios, transformando el cliché del descontrol en una lección de pura resistencia física

Mick Jagger, músico inglés: “Empezás tocando rock and roll para poder tener sexo y tomar drogas, y terminás tomando drogas para poder tocar rock and roll y tener sexo”

DEPORTES

Franco Colapinto tuvo problemas con su Alpine en la práctica libre del GP de Canadá: trabajan en boxes para repararlo

Franco Colapinto tuvo problemas con su Alpine en la práctica libre del GP de Canadá: trabajan en boxes para repararlo

El ataque de furia de un tenista alemán: pateó una raqueta a la tribuna y estuvo al borde de la descalificación

Quiénes son Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer, los árbitros designados para la final entre River y Belgrano

La UEFA descarta aplicar la tarjeta roja automática y toma distancia con la FIFA

Chiquito Romero habló por primera vez tras su retiro y sorprendió con una confesión: “No extraño para nada el fútbol”

TELESHOW

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Fito Páez presentó su nuevo disco en una escucha abierta: crónica del amor y la pasión después de los silbidos

La salud de Christian Petersen: qué dice el primer parte médico oficial

El hijo de Christian Petersen dio detalles de la internación de su padre: “No hay cuadro de estrés”

Mauro Icardi le cumplió el sueño a la China Suárez: el viaje tan ansiado a Japón y la polémica visita a un café

INFOBAE AMÉRICA

La Cámara de Comercio de Costa Rica respalda al Gobierno ante las restricciones impuestas por Panamá

La Cámara de Comercio de Costa Rica respalda al Gobierno ante las restricciones impuestas por Panamá

Cannes sigue siendo un festival excepcional, incluso en una edición 2026 que puede considerarse discreta

Dos años de incertidumbre: el caso COSAVI se mantiene en desarrollo para miles de ahorrantes en El Salvador

El Ministerio de Educación de El Salvador entrega paquetes escolares a niños con doble nacionalidad en Nahuaterique

Ecuador: destituyeron a la jueza del caso Magnicidio Fernando Villavicencio por actuar “con dolo”