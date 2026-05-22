Cultura

El director argentino Federico Luis lleva el boxeo infantil mexicano al Festival de Cannes

El realizador presentó ‘Para los contrincantes’, una obra que combina documental y ficción con la historia de un pequeño peleador del barrio Tepito, cuna de campeones en Ciudad de México

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Para los contrincantes - Federico Luis
“Para los contrincantes”, el cortometraje sobre boxeo infantil del argentino Federico Luis que sorprende en Cannes

Para los contrincantes, el corto del realizador argentino Federico Luis seleccionado en la competición de cortometrajes del Festival de Cannes, retrata el flechazo inesperado que el cineasta porteño sintió al descubrir el boxeo infantil de la mano del escritor mexicano Mario Bellatin.

Esta pequeña obra del gran triunfador de la Semana de la Crítica de 2024 -sección paralela en la que su ópera prima, Simón de la montaña, recibió el Gran Premio- aspira a ganar la Palma de Oro de las obras de formato breve con una combinación de ficción y documental que aborda las relaciones entre niños y adultos, la masculinidad y la competitividad en el deporte.

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Federico Luis (Buenos Aires, 1990), que ya había competido con otro corto en el festival francés en 2019 (La siesta), propone viajar en Para los contrincantes hasta Tepito, el barrio popular del que han salido los boxeadores más bravos de la Ciudad de México, y donde el pequeño Damián López, su protagonista, sueña con convertirse en campeón. “La emoción de las expectativas de los adultos sobre los niños es algo que se puede ver mucho en el boxeo, pero es algo que cualquiera siente y que te hace acordar a muchas cosas de cuando eras niño”, explica el director.

Federico Luis
"Para los contrincantes", el corto del realizador argentino Federico Luis, seleccionado en la competición de cortometrajes del Festival de Cannes, retrata el flechazo inesperado que el cineasta porteño sintió al descubrir el boxeo infantil de la mano del escritor mexicano Mario Bellatin (Foto: EFE/ Nerea González)

La idea de este corto surgió prácticamente por casualidad, durante la preparación del que será su próximo largometraje de ficción, que versará sobre un entrenador de perros y que parte de un personaje del escritor mexicano Mario Bellatin. Ese proceso llevó a Luis a visitar México, con el que ha ido desarrollando una conexión muy fuerte, y a pasar tiempo con el autor. “Tenía el sueño de, en algún momento, poder hacer una película basada en alguno de sus libros”, compartió el cineasta argentino.

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A Bellatin, sin embargo, no le gustaba conversar sentado en un café y en sus encuentros con Luis se lo llevaba a pasear a destinos inesperados. Un día, la cita fue para ir a ver boxeo a una asociación. Pero era boxeo infantil, lo que pilló por sorpresa al realizador argentino. “Vi eso y, como pocas veces me ha pasado en mi vida, entré como en un ‘shock’ muy fuerte (...) Me pareció una cosa muy increíble porque se condensaban muchas cosas de la tradición, de los deportes, de ser un niño y de responder a las expectativas de los adultos. Y todas esas cosas me hicieron pensar que me encantaría filmar”, rememora.

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Federico Luis retrata el flechazo inesperado que sintió al descubrir el boxeo infantil de la mano del escritor mexicano Mario Bellatin

Él no pensaba que fuera a ser fácil rodar allí, pero enseguida obtuvo los síes necesarios, incluido de Damián, el niño en el que se había fijado particularmente el día que Bellatin le abrió las puertas de ese inesperado mundo. Así, en septiembre de 2025, entre todos organizaron un evento real en el que Damián pudiera enfrentarse en una pelea al mejor de sus adversarios. Luis se encargaría de filmarlo y de ficcionalizar algunos detalles que irían surgiendo, pero el realizador respetaría el resultado final del combate. “Quería que estuviese en una pelea que, más allá de ganar o perder, fuese una pelea importante para poder ver todas esas emociones que vi ese primer día”, detalló.

El futuro de Federico Luis

Para su segundo largometraje, se plantea filmar en México, ya que no cree en poner nacionalidades al cine, pero también porque la producción independiente en su Argentina natal atraviesa un momento extremadamente complicado desde los brutales recortes de ayudas del presidente Javier Milei. “No hay mucho más que tristeza alrededor de eso y hay que esperar y prepararse para cuando este Gobierno termine y pensar que puede volver a haber, como en otros momentos de la historia argentina, una recuperación de toda la actividad cultural”, reflexionó Luis.

“Pero sí es cierto que en este momento, más que nunca, cualquier cineasta que viva en Argentina necesita dialogar mucho con el exterior para poder llevar adelante proyectos", completó.

Fuente: EFE

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