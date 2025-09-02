Cultura

Seijun Suzuki, iconoclasta y rebelde: llega a Buenos Aires la revolución visual del cine japonés

Desde “Marcado para matar” hasta “Pistol Opera”, la muestra en el Teatro San Martín ofrece copias restauradas y joyas poco vistas de un director que rompió todas las reglas del género policial y de yakuza

Guardar
Pistol Opera" (2001)
Pistol Opera" (2001)

El ciclo Seijun Suzuki, iconoclasta y rebelde permitirá a los espectadores de Buenos Aires sumergirse en la obra de uno de los directores más audaces del cine japonés, gracias a una selección de diez largometrajes que se proyectarán en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín entre el 4 y el 16 de septiembre. La muestra, organizada por la Embajada del Japón en Argentina junto al Complejo Teatral de Buenos Aires, la Fundación Cinemateca Argentina y The Japan Foundation, incluye copias en 35 mm y restauraciones digitales 4K enviadas especialmente desde Tokio, lo que representa una oportunidad única para redescubrir la filmografía de un autor que desafió los límites del cine de estudios en Japón.

Seijun Suzuki se consolidó como un cineasta transgresor, capaz de transformar géneros tradicionales como el policial o el cine de yakuza en experiencias visuales marcadas por el surrealismo y la libertad narrativa. Su estilo, caracterizado por una audacia visual inusual, lo llevó a enfrentarse con los estudios japoneses, al punto de ser despedido de Nikkatsu tras el estreno de Marcado para matar por considerarla una obra “incomprensible”. Esta película, estrenada en 1967, se convirtió en un hito por su estética psicodélica y su violencia estilizada, y es reconocida como una “pesadilla pop” que redefinió el género de gangsters.

“El vagabundo de Kanto” (1963)
“El vagabundo de Kanto” (1963)

El ciclo abarca desde títulos tempranos como La bella del submundo y Senos jóvenes, hasta su obra póstuma Pistol Opera. Entre los largometrajes seleccionados figuran también Carmen de Kawachi, El vagabundo de Kanto, El vagabundo de Tokio, Nacido bajo una mala estrella, El sueño de la bestia y El tatuaje del dragón blanco. Todas las funciones se realizarán en la Sala Leopoldo Lugones (Av. Corrientes 1530, CABA), con entradas generales a $7.000 y tarifas reducidas de $4.000 para estudiantes y jubilados, disponibles tanto en la boletería como en la web del Complejo Teatral.

La influencia de Seijun Suzuki trascendió fronteras y generaciones. Cineastas contemporáneos como Quentin Tarantino han reconocido su impacto, al punto de comparar su obra con la de Russ Meyer. En palabras de Tarantino: “Para mí Suzuki es un poco como Russ Meyer: es más fácil que te gusten partes de sus películas que sus películas completas. Con esto no pretendo tirarlos abajo; son simplemente directores que trabajan mejor por secuencias”. A pesar de esta apreciación, existe consenso en destacar Marcado para matar como la obra más emblemática de Suzuki, tanto por su ruptura estética como por su influencia en el cine posterior.

“La bella del submundo” (1958)
“La bella del submundo” (1958)

La programación del ciclo se distribuye a lo largo de casi dos semanas, con funciones en distintos horarios. El jueves 4 de septiembre se proyectarán Carmen de Kawachi a las 15 h y Marcado para matar a las 21 h. El viernes 5, el público podrá ver El vagabundo de Kanto a las 15 y 21 h, y nuevamente Carmen de Kawachi a las 18 h. El sábado 6, Carmen de Kawachi abrirá la jornada a las 15 h, seguida por El vagabundo de Kanto a las 18 h y El vagabundo de Tokio a las 21 h. El domingo 7, El vagabundo de Tokio tendrá funciones a las 15 y 21 h, mientras que Marcado para matar se exhibirá a las 18 h.La semana siguiente incluye títulos como Senos jóvenes y Nacido bajo una mala estrella el martes 9 y miércoles 10, con funciones a las 15, 18 y 21 h. El jueves 11 y viernes 12 estarán dedicados a La bella del submundo y El sueño de la bestia, alternando horarios. El sábado 13 y domingo 14 destacan la proyección de Pistol Opera y El tatuaje del dragón blanco, con varias funciones, y el ciclo culmina el martes 16 con una última exhibición de El tatuaje del dragón blanco a las 21 h.

La retrospectiva Seijun Suzuki, iconoclasta y rebelde ofrece así una visión integral de la obra de un director que, a través de su experimentación formal y su ruptura de convenciones, dejó una huella indeleble en la historia del cine japonés y mundial. Las entradas para el ciclo están disponibles desde $4.000.

Temas Relacionados

Seijun SuzukiSala LugonesTeatro San martínCineCine japonésCultura

Últimas Noticias

Aquí y ahora, el Festival de Venecia habla de Putin, “The Rock”, Gaza y Yorgos Lanthimos

La 82ª edición de la Mostra se convierte en un escenario donde el cine y las tensiones internacionales se entrelazan: de la conspiranoia de “Bugonia” a la real politik de “El mago del Kremlin”

Aquí y ahora, el Festival

Arte y biotecnología se fusionan en la colaboración de MOSH y Cabinet Oseo

La alianza dará vida a esculturas de micelio en Milán, invitando a reflexionar sobre sostenibilidad, cuerpo humano y la transformación de la conciencia ecológica a través del diseño

Arte y biotecnología se fusionan

Subastan más de 70 obras de arte para combatir la desnutrición infantil en Argentina

Obras de reconocidos artistas y nuevos talentos participan en una exposición que combina acción social y expresión cultural, con la recaudación destinada al desarrollo de infraestructura sanitaria en comunidades vulnerables mendocinas

Subastan más de 70 obras

Leonardo Padura presenta su novela “más triste” sobre Cuba

“Morir en la arena” llega a las librerías con un relato intenso sobre la memoria, la pobreza y la resistencia, inspirado en hechos reales, muestra el drama de quienes buscan sobrevivir en tiempos difíciles

Leonardo Padura presenta su novela

Arrancó el BorgesPalooza y los lectores fueron los protagonistas

Inició la séptima edición del festival dirigido por Daniel Mecca con una lectura de poemas, cuentos y ensayos en la librería El Alpeh

Arrancó el BorgesPalooza y los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mar del Plata: buscan a

Mar del Plata: buscan a un conductor que atropelló a dos jóvenes a la salida de un boliche y se fugó

El silencio de Mauricio Macri en medio de la crisis política del Gobierno y a días de las elecciones bonaerenses

¿Para qué sirve colgar CDs viejos en el balcón?

Tragedia en Mendoza: viajaba con un amigo que manejaba alcoholizado y terminó con muerte cerebral

El CONICET investiga junto a una empresa privada un cultivo marino que podría generar millones en el Canal de Beagle

INFOBAE AMÉRICA
El dólar paralelo baja en

El dólar paralelo baja en Bolivia en medio de incertidumbre política de cara al balotaje

Ascendieron a 73 los disidentes presos en Nicaragua, incluidos 22 adultos mayores

Estados Unidos sancionó a una red acusada de contrabandear petróleo iraní camuflado como crudo de Irak

Aquí y ahora, el Festival de Venecia habla de Putin, “The Rock”, Gaza y Yorgos Lanthimos

Ecuador renovó la cúpula militar para una “nueva fase” del combate contra los grupos criminales

TELESHOW
Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur

Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur celebraron los 21 años de su hijo André: “No hay felicidad más grande”

Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”

La furia de la supuesta amante de Martín Demichelis tras el escándalo de infidelidad: “Cansada de la hipocresía”

Carmen Barbieri volvió a hablar en medio del escándalo: “Tengo mucho para decir de Ayelén Paleo”

¿Roberto Pettinato volvió a apostar por el amor? La foto con una exmodelo que despertó rumores de romance