Daniel Rieff, Leonardo Padura y Mariana Enriquez, figuras del Hay Festival Segovia

El Hay Festival Segovia celebrará su vigésima edición del 11 al 14 de septiembre con más de un centenar de invitados de una veintena de países, y que situará el foco en los grandes desafíos políticos, sociales y culturales que afronta Europa en la actualidad.
Más de sesenta actividades reunirán a figuras como el analista político Daniel Rieff, hijo de la escritora Susan Sontag; al hispanista británico Giles Tremlett y a la princesa libia Alia Al-Senussi, especialista en arte contemporáneo.
También estarán presentes los periodistas Teodoro León Gross y Juan Soto Ivars para abordar los efectos de la desinformación vinculada a los desastres naturales, han informado este martes fuentes de la organización.
En el ámbito político y del pensamiento, participarán el ex Alto Representante de la UE Josep Borrell, la ex ministra española de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y el jurista José María Beneyto, además del ex primer ministro italiano Enrico Letta y el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg.
A ellos se sumarán la vicepresidenta de UBS Europe, Miriam González Durántez; la corresponsal de El País Andrea Rizzi, y los filósofos A.C. Grayling y Rob Riemen.
Letras, arte, música y danza
La literatura iberoamericana estará representada por Mariana Enríquez, Leonardo Padura, Juan Gabriel Vásquez y Marcelo Rubens Paiva, mientras que entre los españoles figuran Javier Cercas, Dolores Redondo, María Dueñas, Carmen Posadas, Sara Barquinero y David Uclés. No faltarán autores internacionales como Momtaza Mehri, Teresa Grøtan o William Chislett.
El arte tendrá un papel destacado con el pintor Secundino Hernández, el fotógrafo Alberto García-Alix, Hubertus von Hohenhoe y el marchante portugués Mário Roque. Además, la arquitecta mexicana Fernanda Canales protagonizará una de las conversaciones previstas.
La danza abrirá el festival con el espectáculo Merina, de Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda, y que combina flamenco y tradición para reivindicar el valor histórico, social y cultural de la lana.
Entre las exposiciones se encuentran Lost & Found, dedicada al Londres literario europeo, y Letras por la libertad, con fotografías inéditas de Walter Reuter, y la Plaza Mayor de Segovia acogerá la instalación The Dancing Bench organizada junto al British Council y el Ayuntamiento de Segovia.
El programa incluye también una cita previa en Madrid: el 10 de septiembre se celebrará en la Fundación Telefónica la cita Periodismo ficción: un día en la redacción del Europa Tribune, en el que periodistas europeos recrearán en directo una jornada en una redacción ficticia.
Fuente: EFE.
Fotos: Cortesía prensa Hay Festival.