Cultura

Le Corbusier, un visionario que anticipó los desafíos ambientales de la arquitectura contemporánea

A sesenta años de la muerte de Charles-Édouard Jeanneret-Gris, su obra revela una comprensión adelantada de la relación entre urbanismo y naturaleza, claves en el debate actual sobre ciudades y clima

Por Edgar Sapiña Manchado

Guardar
Le Corbusier, el visionario que
Le Corbusier, el visionario que desafió la arquitectura y se anticipó el cambio climático (Foto: Nationaal Archief)

Le Corbusier (1887-1965) nunca quiso construir edificios y, sin embargo, fue un pionero de la arquitectura moderna conocido en el mundo entero y cuyas obras ya aplicaban medidas para combatir el cambio climático, avanzándose a sus tiempos.

Este miércoles se cumplen 60 años de la muerte de este suizo naturalizado francés, cuyo nombre original es Charles-Édouard Jeanneret-Gris.

Fue “el primer arquitecto globalizado”, dijo la directora de la Fundación Le Corbusier, Brigitte Bouvier, institución parisina que se encarga de preservar y dar a conocer su obra.

La Villa Savoye, un edificio
La Villa Savoye, un edificio situado en Poissy, a las afueras de París, construido en 1929

Un ejemplo de lucha contra la crisis medioambiental se encuentra en Asia. “En Chandigarh, la ciudad que diseñó en India tras la partición con Paquistán (en 1947), experimentó con la ventilación natural y los ‘brise-soleil’ (quiebrasoles)“, expuso Bouvier.

Allí construyó el Complejo del Capitolio Chandigarh, una serie de edificios de estilo brutalista -caracterizado por su sobriedad y uso del hormigón-, donde se encuentran el Palacio de la Asamblea y el Tribunal Superior de Punjab y Haryana.

Esta edificación, junto con 16 más repartidas por siete países (Francia, Suiza, Bélgica, Alemania, Argentina, India y Japón) fueron inscritas como patrimonio mundial de la Unesco en 2016.

La Unidad Habitacional de Marsella,
La Unidad Habitacional de Marsella, también conocida como la Ciudad Radiante, diseñada Le Corbusier a partir de 1945, y construida entre los años 1947 y 1952

El hombre y la naturaleza, un todo

Más de medio siglo después, buena parte de los principios de Le Corbusier siguen vigentes. “Fue un innovador constante”, afirmó Bouvier, que aseguró que “la naturaleza estaba en el centro de su vida”.

Tanto es así que ya en 1933 estableció que los materiales del urbanismo eran, por este orden, “el sol, el espacio, los árboles, el acero y el hormigón armado”.

De hecho, “la reflexión obsesiva sobre la luz es una de las claves de su obra”, según la directora de la Fundación Le Corbusier.

Parlamento Chandigarh en la India
Parlamento Chandigarh en la India

Prueba de ello son la Casa Jeanneret, sede de la Fundación Le Corbusier, la Casa La Roche o la casa-taller del artista.

Los tres edificios, situados en el distinguido distrito 16 de París, al oeste de la ciudad, abundan en espacios diáfanos, largas ventanas horizontales, materiales que dan sobriedad al lugar y vegetación que se entremezcla con la vida en la casa.

Es por ello que Bouvier no duda en que Le Corbusier, de vivir hoy, sería capaz de responder a los desafíos actuales, como el efecto isla de calor, que se produce cuando las zonas con gran densidad de población experimentan temperaturas más elevadas que las zonas limítrofes, como consecuencia de la actividad humana.

Casa de la Cultura, Firminy,
Casa de la Cultura, Firminy, Francia

Arquitecto, pero también pintor y diseñador

El joven Le Corbusier “detestaba la arquitectura”, contó Bouvier. Sin embargo, Charles L’Eplattenier, su profesor en la escuela de arte La Chaux-de-Fonds (Suiza), le convenció de ello, a pesar de haberse iniciado en el grabado de relojes.

Es así como se hizo el genio, aunque nunca dejó sus amores. Por la mañana se dedicaba a pintar y escribir y por la tarde trabajaba en el estudio, en una perfecta combinación en la que pasión y profesión se alimentaban mutuamente.

También es conocido como diseñador, junto a Charlotte Perriand y Pierre Jeanneret, su primo, con los que hizo decenas de sillas, sillones, mesas y otro tipo de mobiliario.

Convento de Santa Maria de
Convento de Santa Maria de la Tourette, Francia

El lado oscuro del artista

Más allá de los elogios, también hay un lado oscuro que acompaña al artista. Hay quienes lo vinculan con el régimen pro-nazi de Vichy, como denunciaron en 2019 en una tribuna en el diario francés Le Monde varios arquitectos, cineastas y profesores de universidad.

“Para construir un arquitecto necesita relación con el poder, pero no creo en absoluto que fuera fascista ni colaborador de Vichy“, respondió la directora de la Fundación Le Corbusier.

Añade, además, que en 1942 “se marchó de allí” para buscar “encargos” y los encontró, de hecho, en el régimen comunista de la Unión Soviética, donde en 1935 inauguró el Centrosoyuz, situado en Moscú, un edificio que debía albergar 2.500 trabajadores provistos de servicios como restauración, salas de reunión y una biblioteca.

Casa del Doctor Curutchet en
Casa del Doctor Curutchet en La Plata, Argentina

Otra de las polémicas es su concepción de la arquitectura a partir de la medida estándar de un hombre que midiera 1,83 metros. Un concepto, llamado Modulor, que genera hoy unas críticas “muy reduccionistas”, según Bouvier.

En la Unité d’habitation, un edificio de Marsella construido en 1945, “las paredes divisorias son pizarras en las que los niños pueden decidir los dibujos a su altura”, rebatió la responsable de la institución que defiende el legado del arquitecto.

Igualmente, fue alguien extremadamente terco. “Para construir hacía falta mucha tenacidad y valor, sobre todo para imponer ideas revolucionarias en su tiempo”, concluyó.

Fuente: EFE

Temas Relacionados

Le CorbusierArquitecturaArte

Últimas Noticias

La angustia y el desánimo pueden ser motores de cambio en la era de la pospandemia

El filósofo y escritor español Paul Preciado replantea la disforia como una sensibilidad transformadora, en un contexto de identidades y valores en mutación

La angustia y el desánimo

El éxito global de Empíreo se expande a la pantalla chica con un proyecto televisivo internacional

La esperada versión de Alas, de la autora Rebecca Yarros, ya rompió récords de ventas con millones de ejemplares en varios idiomas. Ahora, Amazon MGM Studios junto a Outlier Society buscan enaltecer la esencia y diversidad que enamoró a lectores en todo el mundo

El éxito global de Empíreo

Fernanda Trías da verdadera voz a la naturaleza en su nueva novela

La escritora uruguaya presenta “El monte de las furias”, una obra donde el entorno natural adquiere protagonismo y “pueda afectar el destino de los personajes”, describe

Fernanda Trías da verdadera voz

Pete Townshend, Roger Daltrey y el futuro de The Who: “No queremos convertirnos en una caricatura”

Los octogenarios músicos que comenzaron “la última gira” de la banda británica, remarcaron sus diferencias pero convinieron en la admiración mutua y el compromiso artístico para seguir juntos

Pete Townshend, Roger Daltrey y

Rafael, protagonista de una exposición histórica en el Met de Nueva York

Desde marzo de 2026, la muestra “Rafael: Poesía sublime” reunirá más de 200 obras del pintor y arquitecto italiano, uno de los más grandes artistas del Renacimiento junto con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci

Rafael, protagonista de una exposición
ÚLTIMAS NOTICIAS
Imputaron a dos sospechosos por

Imputaron a dos sospechosos por el crimen de Juan Cruz Osuna en Rosario

La Secretaría de Trabajo convocó a una reunión para frenar las medidas de fuerza de los controladores aéreos

Detuvieron en Mendoza al “Cositorto de Colombia”, acusado de una megaestafa de más de 30 millones de dólares

Los looks combinados de Taylor Swift y Travis Kelce: cuáles son las claves de su impacto fashionista

Tormentas de arena en Estados Unidos: por qué se producen estos fenómenos y cómo impactan en la salud

INFOBAE AMÉRICA
Luis Arce advirtió a Rodrigo

Luis Arce advirtió a Rodrigo Paz sobre la crítica situación económica en Bolivia durante un encuentro de cara al balotaje

The Orchid: El Código Secreto de las Diosas Modernas llega a las librerías colombianas

El Tribunal Supremo de Brasil ordenó una vigilancia policial permanente de la residencia de Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

Escuelas con agua: porque aprender también depende del acceso al agua

Trump convocó a una “gran reunión” en la Casa Blanca para definir un plan sobre el futuro de Gaza tras la guerra

TELESHOW
Lali Espósito sorprendió en La

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal

Emily Ceco contrató a Roberto Castillo como abogado en la causa contra su exmarido luego de apartarlo: “Vuelvo a confiar”