Comienza el Festival de Venecia, una gran ventana al mejor cine del mundo

Carteles de películas afuera del hotel Excelsior antes del Festival de Cine de Venecia, el martes 26 de agosto

Algunas de las mayores estrellas de Hollywood se dirigen a Venecia, Italia, para la 82da edición del Festival de Cine de Venecia, que comienza este miércoles.

Aquí, un resumen de todo lo que se necesita saber sobre el festival, las novedades sobre los Oscar y quiénes asistirán.

¿Qué es el Festival Internacional de Cine de Venecia?

Es uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo, solo superado por Cannes, y técnicamente el más antiguo. Venecia también es un evento estrella que reúne algunas de las mejores películas del cine internacional y que a menudo figura en la carrera por los Óscar.

El festival de cine fue fundado en 1932, entonces un evento no competitivo, por la Bienal de Venecia, que acogió películas como Gran Hotel y Sucedió una noche. Para 1935, decidieron convertirlo en un evento anual. Las sospechas de que el festival estaba sucumbiendo a influencias fascistas llevaron a la creación del Festival de Cine de Cannes, como alternativa, después de la edición de 1938.

El premio León de Oro, tal como lo conocemos hoy, no se inauguró hasta 1949 (Rashômon lo ganó en 1951). Otros ganadores a lo largo de la historia incluyen Belle de jour (1967), Au revoir les enfants (1987), Brokeback Mountain (2005), Somewhere (2010), Poor Things (2023) y, el año pasado, The Room Next Door.

El Festival de Venecia 2025 se realiza desde el 27 de agosto y hasta el 6 de septiembre

¿Cuándo es el Festival de Cine de Venecia?

El festival comienza este miércoles 27 de agosto y se extenderá hasta el 6 de septiembre, cuando se anunciarán los premios. La película de la noche inaugural es La Grazia de Paolo Sorrentino.

¿Quiénes van este año?

Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone, Dwayne Johnson, Adam Sandler e Idris Elba se encuentran entre las estrellas que se espera que desfilen por las alfombras rojas este año. Será la primera vez en el festival tanto para Roberts, protagonista del drama con temática #MeToo After the Hunt, como para Johnson, quien se transformó para su papel del luchador de MMA Mark Kerr en The Smashing Machine.

Otras estrellas en el reparto incluyen a Oscar Isaac, Jacob Elordi, Jesse Plemons, Cate Blanchett, Adam Driver, Andrew Garfield, Ayo Edebiri, Bill Skarsgård, Colman Domingo, Amanda Seyfried, Callum Turner y Jude Law. Entre los galardonados este año a la trayectoria se encuentran la estrella de Vértigo, Kim Novak, y el cineasta Werner Herzog.

¿Cuáles son las películas más esperadas?

Después de un año de descanso, Netflix, que sigue en la búsqueda de ganar el premio a la mejor película, regresa con toda su fuerza con tres películas importantes en la competencia principal: Frankenstein de Guillermo Del Toro, el thriller político de Kathryn Bigelow A House of Dynamite y el drama cómico de Noah Baumbach Jay Kelly. También compiten: The Voice of Hind Rajab de Kaouther ben Hania; Bugonia de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone; The Smashing Machine de Benny Safdie; la película antológica de Jim Jarmusch Father Mother Sister Brother; el musical de Mona Fastvold sobre los Shakers, The Testament of Ann Lee; No Other Choice de Park Chan-wook; y The Wizard of the Kremlin de Olivier Assayas.

También hay mucho entusiasmo por varias películas fuera de competición, como After the Hunt de Luca Guadagnino, Dead Man’s Wire de Gus Van Sant, In the Hand of Dante de Julian Schnabel y Marc by Sofia, el documental sobre Marc Jacobs de Sofia Coppola.

George Clooney, una de las mayores estrellas de Hollywood, llegando a Venecia en 2008

¿Qué papel juega Venecia en la carrera por los Oscar?

El director del festival, Alberto Barbera, cree que la posición de Venecia en la carrera por los Óscar se consolidó en 2012, cuando acogió el estreno de Gravity, que ganó siete Óscars ese mismo marzo y consolidó a Venecia como un lugar para lanzar una campaña. Esta posición se ha intensificado a medida que la membresía de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se ha internacionalizado. Desde 2014, ha acogido cuatro películas ganadoras del premio a mejor película (Birdman, Spotlight, La forma del agua y Nomadland).

El año pasado, el festival tuvo varias películas que eventualmente ganaron el Oscar en su programación, entre ellas The Brutalist de Brady Corbet, que ganó tres, incluido el premio al mejor actor para Adrien Brody, la ganadora del premio al mejor largometraje internacional de Walter Salles, I’m Still Here, y el cortometraje animado In the Shadow of the Cypress.

¿Qué es el Lido?

Cuando la gente piensa en Venecia, suele pensar en lugares emblemáticos como el Puente de Rialto y la Plaza de San Marcos. De hecho, el festival se celebra en otra isla, una isla barrera de casi 11 kilómetros llamada Lido, a la que se llega en un trayecto de unos 20 minutos en ferry (vaporetto).

Fue un puesto militar en el siglo XII y a finales del siglo XIX se transformó en un balneario favorito de los aristócratas europeos.

La "red carpet" del Festival de Venecia, lista para la edición 2025

¿Dónde se alojan las celebridades?

En el Lido, el único hotel de cinco estrellas es el Hotel Excelsior, que data de 1908 y donde se alojó Quentin Tarantino. Pero las habitaciones se agotan rápidamente, y hay muchísimos hoteles de lujo en las diferentes islas que ofrecen un poco más de privacidad, lejos del bullicio del festival y los fotógrafos.

Quizás el más famoso de todos sea el Belmond Hotel Cipriani, en la Giudecca, sede de uno de los bares favoritos de Clooney. También está el Hotel Danieli, que ha aparecido en películas como Moonraker y Casino Royale, y que organiza regularmente fiestas de inauguración del festival. Otro favorito es el Gritti Palace, donde se han alojado figuras como Brad Pitt y Elizabeth Taylor. También están el St. Regis y el Aman Venice, donde se casaron George y Amal Clooney.

¿Cómo se desplaza la gente hasta el festival?

La dispersión de los hoteles también explica por qué se ven tantas celebridades fotografiadas en los muelles del Excelsior: llegan al festival, incluyendo las ruedas de prensa y los estrenos, en taxi acuático privado. A veces, se desplazan en coche una distancia muy corta desde el Excelsior hasta la alfombra roja. A diferencia de la isla principal de Venecia, se permite el acceso en coche al Lido, incluyendo autobuses y coches privados. Muchos asistentes al festival prefieren alquilar una bicicleta para desplazarse.

¿Quién decide los premios de Venecia?

El cineasta de Nebraska, Alexander Payne, preside el jurado principal de la competición, compuesto por la actriz brasileña Fernanda Torres, el director iraní Mohammad Rasoulof, el director francés Stéphane Brizé, la directora italiana Maura Delpero, el actor chino Zhao Tao y el director rumano Cristian Mungiu. Los ganadores se anunciarán el 6 de septiembre.

Fuente: AP

[Fotos: Alessandra Tarantino/Invision/AP; Joel Ryan, Archivo AP]