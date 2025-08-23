Woody Allen y Emir Kusturica desafían el aislamiento cultural y se presentan en la Semana del Cine de Moscú

Woody Allen y Emir Kusturica participarán en la Semana Internacional del Cine de Moscú, que se celebra del 23 al 27 de agosto en la capital rusa

Los directores de cine Woody Allen y Emir Kusturica participarán en el festival de la Semana Internacional del Cine de Moscú que se desarrolla desde este sábado y hasta el miércoles 27 de agosto en la capital rusa. La presencia de ambos tiene un sentido geopolítico también: tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, muchos personajes públicos de la esfera internacional trataron de desvincularse de Rusia por riesgo a dañar su imagen, otros sin embargo siguieron cooperando con las autoridades rusas a pesar de las críticas.

Los organizadores informaron que Woody Allen participará en el evento “mediante videoconferencia”, según la agencia TASS. La charla con el afamado director estadounidense tendrá lugar el domingo 24 y el encuentro estará moderado por el director y productor de cine ruso Fiódor Bondarchuk. “Conversarán sobre el cine y la vida, sobre la elección, la inspiración y la honestidad en la profesión”, describe la web del festival.

La presencia de figuras internacionales en el festival adquiere relevancia geopolítica tras la guerra de Ucrania y el aislamiento cultural de Rusia

La conversación con el célebre director neoyorquino tendrá, según detalló la organización del festival, las siguientes preguntas como disparadores: 1. ¿Cómo nace una trama en la mente de un director? 2. ¿Qué es más importante: la intuición o el oficio?3. ¿Cómo mantenerse fiel a uno mismo cuando la industria impone sus propias reglas? 4. ¿Dónde está el límite entre la casualidad y la elección consciente? 5. ¿Qué impulsa a una persona que ha dedicado su vida al arte del cine?

También participarán en las actividades del festival el actor estadounidense y experto en artes marciales Mark Dacascos y el cineasta y músico serbio, Emir Kusturica. El evento reúne a más de 80 invitados extranjeros vinculados a la industria del cine, entre ellos países como China, India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Brasil y México.

Los organizadores también esperan la asistencia de 150 representantes de empresas cinematográficas rusas y extranjeras. Durante el festival, los visitantes podrán ver distintas proyecciones, encuentros creativos y presenciar una subasta de equipo cinematográfico.

Fuente: EFE