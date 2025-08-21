La esperada biopic de Bruce Springsteen tendrá su estreno mundial en el Festival de Nueva York

Tráiler de "Deliver Me From Nowhere", la película sobre Bruce Springsteen que se estrenará en el Festival de Cine de Nueva York

Deliver Me From Nowhere tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York. La película, que explora la creación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen, se proyectará en la noche de apertura del festival, el 27 de septiembre, en el Lincoln Center. Según Variety, la organización del festival ha destacado la relevancia de este largometraje al seleccionarlo para inaugurar la edición número 63.

Jeremy Allen White interpreta a Springsteen en la biopic dirigida por Scott Cooper, basada en el libro de Warren Zanes, que documenta el proceso creativo detrás de uno de los discos más introspectivos y personales del músico estadounidense. La película no solo reconstruye el contexto de la grabación del disco acústico Nebraska , sino que también profundiza en los dilemas personales y artísticos que enfrentó Springsteen durante ese periodo.

El elenco incluye a Jeremy Allen White en el papel principal, acompañado por Paul Walter Hauser como Jon Landau, el histórico manager y productor de Springsteen, y Ayelet Zurer como Adele Springsteen, la madre del artista. La película se rodó en locaciones que evocan la atmósfera austera y melancólica del álbum original, un aspecto que el director Scott Cooper ha considerado esencial para transmitir la autenticidad de la historia.

Jeremy Allen White protagoniza la película que explora la creación del álbum 'Nebraska' de Bruce Springsteen (Captura de tráiler oficial)

El director ha explicado que su objetivo fue capturar el momento en que Springsteen, tras el éxito de The River (1980), se enfrentó a una crisis creativa que lo llevó a grabar Nebraska (1982) en su casa, utilizando un grabador de casete de cuatro pistas. Esta decisión artística, según Cooper, representa un punto de inflexión en la carrera del músico y en la historia del rock estadounidense. El festival ha descrito la película como “un retrato íntimo y conmovedor de un artista en busca de redención”, una frase que resume el enfoque narrativo adoptado por el guion.

El Festival se celebrará a partir del 26 de septiembre en el Lincoln Center y otras sedes emblemáticas de la ciudad, como el Alamo Drafthouse Cinema en Staten Island, el AMC Bay Plaza Cinema en el Bronx, el BAM (Brooklyn Academy of Music) en Brooklyn y el Museum of the Moving Image en Queens, presentará un total de 34 películas en su sección principal, entre ellas It Was Just an Accident de Jafar Panahi, If I Had Legs I’d Kick You de Mary Bronstein, A House of Dynamite de Kathryn Bigelow, After the Hunt de Luca Guadagnino, Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch y Is This Thing On?de Bradley Cooper.