Cultura

La esperada biopic de Bruce Springsteen tendrá su estreno mundial en el Festival de Nueva York

La película protagonizada por Jeremy Allen White cuenta un período clave en la vida artística del músico, cuando grabó el álbum acústico “Nebraska” en 1982

Guardar
Tráiler de "Deliver Me From Nowhere", la película sobre Bruce Springsteen que se estrenará en el Festival de Cine de Nueva York

Deliver Me From Nowhere tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Nueva York. La película, que explora la creación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen, se proyectará en la noche de apertura del festival, el 27 de septiembre, en el Lincoln Center. Según Variety, la organización del festival ha destacado la relevancia de este largometraje al seleccionarlo para inaugurar la edición número 63.

Jeremy Allen White interpreta a Springsteen en la biopic dirigida por Scott Cooper, basada en el libro de Warren Zanes, que documenta el proceso creativo detrás de uno de los discos más introspectivos y personales del músico estadounidense. La película no solo reconstruye el contexto de la grabación del disco acústico Nebraska , sino que también profundiza en los dilemas personales y artísticos que enfrentó Springsteen durante ese periodo.

El elenco incluye a Jeremy Allen White en el papel principal, acompañado por Paul Walter Hauser como Jon Landau, el histórico manager y productor de Springsteen, y Ayelet Zurer como Adele Springsteen, la madre del artista. La película se rodó en locaciones que evocan la atmósfera austera y melancólica del álbum original, un aspecto que el director Scott Cooper ha considerado esencial para transmitir la autenticidad de la historia.

Jeremy Allen White protagoniza la
Jeremy Allen White protagoniza la película que explora la creación del álbum 'Nebraska' de Bruce Springsteen (Captura de tráiler oficial)

El director ha explicado que su objetivo fue capturar el momento en que Springsteen, tras el éxito de The River (1980), se enfrentó a una crisis creativa que lo llevó a grabar Nebraska (1982) en su casa, utilizando un grabador de casete de cuatro pistas. Esta decisión artística, según Cooper, representa un punto de inflexión en la carrera del músico y en la historia del rock estadounidense. El festival ha descrito la película como “un retrato íntimo y conmovedor de un artista en busca de redención”, una frase que resume el enfoque narrativo adoptado por el guion.

El Festival se celebrará a partir del 26 de septiembre en el Lincoln Center y otras sedes emblemáticas de la ciudad, como el Alamo Drafthouse Cinema en Staten Island, el AMC Bay Plaza Cinema en el Bronx, el BAM (Brooklyn Academy of Music) en Brooklyn y el Museum of the Moving Image en Queens, presentará un total de 34 películas en su sección principal, entre ellas It Was Just an Accident de Jafar Panahi, If I Had Legs I’d Kick You de Mary Bronstein, A House of Dynamite de Kathryn Bigelow, After the Hunt de Luca Guadagnino, Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch y Is This Thing On?de Bradley Cooper.

Temas Relacionados

Deliver Me From NowhereBruce SpringsteenFestival de Cine de Nueva YorkJeremy Allen WhiteCine

Últimas Noticias

Tango BA Festival y Mundial 2025 comenzó con un gran espectáculo de música y baile en la Usina del Arte

La gala inaugural realizada en la noche del miércoles contó con las presentaciones de Raúl Lavié, Miguel Ángel Zotto, Sandra Mihanovich, José Colángelo, El Sexteto Mayor y la Orquesta Típica Pichuco

Tango BA Festival y Mundial

Instantáneas en el subte: la fotografía toma las estaciones con una exposición abierta al público

La segunda edición de la muestra organizada por Emova permite descubrir diversos enfoques sobre el uso del transporte y se desarrolla como una galería móvil en la red de subterráneos, bajo la curaduría de Ana Bonelli Zapata y Cecilia Gallardo

Instantáneas en el subte: la

Revelador estudio: solo el 16% de los estadounidenses leen por placer

Investigadores advierten que el hábito de lectura recreativa cayó un 40%, especialmente entre jóvenes y personas con menor nivel educativo, en un contexto de creciente consumo digital y menor capacidad de concentración

Revelador estudio: solo el 16%

¿Buldócer o bulldozer? La RAE aclara cuál es la palabra correcta en español

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

¿Buldócer o bulldozer? La RAE

Dos nuevas exposiciones cruzan el teatro con las artes visuales, en el Moderno

La institución porteña inaugura una retrospectiva dedicada a El Periférico de Objetos, conjunto que renovó el teatro experimental argentino, y la muestra “Tramoya”, con obras de Ayelén Coccoz, Verónica Gómez, Leila Tschopp y Antonio Villa

Dos nuevas exposiciones cruzan el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tensión en el Congreso: los

Tensión en el Congreso: los manifestantes intentaron cortar la calle y se enfrentaron con la Prefectura

Aerolíneas Argentinas registró una ganancia de $271.000 millones en 2024

La Iglesia tomó distancia de la candidatura por el kirchnerismo del sacerdote Juan Carlos Molina y le dio licencia canónica

Dengue en América: descubrieron un patrón climático que anticipa el riesgo de brotes

El neurocirujano atacado por los Pitbull contó cómo fue el hecho y por qué decidió no denunciar a los dueños de los perros

INFOBAE AMÉRICA
Inteligencia artificial: expertos debatirán en

Inteligencia artificial: expertos debatirán en Lima su impacto en las organizaciones

Netanyahu aprobó el plan del Ejército israelí para controlar la ciudad de Gaza y ordenó negociaciones para liberar a los rehenes

La primera dama de Ecuador entregó becas a mujeres y anunció que iniciará estudios universitarios

Gobierno ecuatoriano ordenó desalojo de la Corte Constitucional, pero dejó sin efecto la medida

Dengue en América: descubrieron un patrón climático que anticipa el riesgo de brotes

TELESHOW
El video subido de tono

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie