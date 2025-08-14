Cultura

El Cabildo celebra su tricentenario con un baile temático y actividades culturales

El Museo Histórico Nacional del Cabildo organiza un evento especial con música, danzas y actividades tradicionales para conmemorar tres siglos desde el inicio de su construcción. Invitan al público a sumarse a la experiencia

El Museo Histórico Nacional del Cabildo celebra 300 años de historia con un evento especial el 16 de agosto

El Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo organiza el sábado 16 de agosto, a partir de las 15, una jornada especial para conmemorar los 300 años del inicio de la construcción del Cabildo. El evento propone recrear un baile de época acompañado por música y danzas folclóricas en vivo, además de actividades inspiradas en tradiciones coloniales.

La celebración recuerda el 23 de julio de 1725, fecha en la que comenzaron las obras del Cabildo de 11 arcos, y homenajea también la Reconquista de Buenos Aires de 1806 tras las invasiones inglesas, hitos fundamentales en la historia local. El programa incluye presentaciones de artistas, como el Ballet del Instituto de Arte Folklórico (IDAF), Los Morán, Tropilleros y Jorge Mono Leguizamón, junto con juegos tradicionales y un stand gastronómico con propuestas de la época.

La jornada incluye un baile de época, música y danzas folclóricas en vivo, y actividades coloniales

El ingreso tiene un valor de $25.000 y se encuentra disponible a través de Passline. La cita es en el patio del Cabildo (Bolívar 65, Ciudad de Buenos Aires) y está abierta a público de todas las edades. La organización sugiere a los asistentes sumar prendas o accesorios afines a la temática histórica, sin que sea obligatorio cumplir con un código de vestimenta formal. Para consultas, el canal de contacto es el perfil de Instagram @asoc.cabildo.

Fotos: Gentileza prensa Asociación de Amigos del Museo del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo.

