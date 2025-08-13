Cultura

Murió el renombrado novelista egipcio Sonallah Ibrahim

El autor, que fue preso político durante el gobierno de Abdel Naser, enfrentó en su obra a la represión, el neoliberalismo y la hegemonía occidental

Guardar
El célebre autor egipcio Sonallah
El célebre autor egipcio Sonallah Ibrahim portada falleció a los 88 años (Amro MARAGHI / AFP)

El novelista egipcio Sonallah Ibrahim, célebre por sus críticas a la represión política, el neoliberalismo y la hegemonía occidental, murió a los 88 años, anunció el miércoles el ministerio de Cultura.

“Ibrahim falleció hoy, dejando un legado literario y humanitario inmortal”, dijo el ministro de Cultura Ahmed Fuad Hanno en un homenaje, calificando al escritor como un “pilar de la literatura árabe moderna”.

Nacido en El Cairo en 1937, Ibrahim fue reconocido en todo el mundo árabe como un cronista de la injusticia social, conocido por su prosa escueta, de estilo documental, y por su férrea independencia.

Sus escritos —que difuminaban la frontera entre lo personal y lo político— capturaron las luchas del mundo árabe en la era poscolonial, en especial las de su Egipto natal.

Fue reconocido en todo el
Fue reconocido en todo el mundo árabe como un cronista de la injusticia social (Captura de video)

Probablemente su novela más famosa, Zaat (1992) narra la historia reciente de Egipto —desde el derrocamiento de la monarquía en 1952 hasta el neoliberalismo de los años 90 bajo el presidente Hosni Mubarak— a través de los ojos de una mujer de clase media.

La obra fue adaptada a una serie de televisión en horario estelar en 2013, llevando la mordaz crítica de Ibrahim sobre el poder a una nueva generación de egipcios posterior a la Primavera Árabe, que derrocó a Mubarak.

Disidente hasta la médula, Ibrahim fue encarcelado por primera vez en 1959 por sus ideas de izquierda, bajo el entonces presidente Gamal Abdel Naser. Sus cinco años en prisión sirvieron de base para su primera novela, Ese olor (1966), inicialmente prohibida.

Estuvo cinco años presos durante
Estuvo cinco años presos durante el gobierno de Gamal Abdel Naser

La fama de Ibrahim hizo que muchas de sus obras fueran traducidas al inglés y al francés.

En 2003 rechazó aceptar un prestigioso premio literario del gobierno de Mubarak, alegando que “oprime a nuestro pueblo, protege la corrupción y permite que el embajador israelí permanezca mientras Israel mata y viola”.

Esta última referencia aludía a los supuestos abusos cometidos por Israel en los territorios ocupados durante la segunda intifada palestina.

Entre las obras más destacadas de Ibrahim figuran El comité (1981), alegoría kafkiana sobre la burocracia y la vigilancia, y En sigilo (2007), un relato semi-autobiográfico de su infancia durante la Segunda Guerra Mundial.

Generaciones de escritores árabes encontraron inspiración en su estilo minimalista, cargado de ironía y arraigado en la vida cotidiana.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

Sonallah IbrahimliteraturaEgipto

Últimas Noticias

Tip de ortografía del día: lejano Oeste, escritura adecuada

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tip de ortografía del día:

Hugo Fattoruso: “No soy un artista, soy un artesano que trabaja con las notas”

El gran pianista uruguayo de 82 años, una leyenda de la música rioplatense, vuelve a presentarse en Buenos Aires este fin de semana junto al Quinteto Barrio Sur. “Recién voy a parar en el cajón”, dice con una sonrisa

Hugo Fattoruso: “No soy un

Tuve una idea que me obsesionó al punto de escribirla siete veces

El autor de “San José dormido”, novela ganadora del premio Futuröck, cuenta como transformó sus vivencias durante la pandemia en una obra que reflexiona sobre la convivencia, la diversidad y la necesidad

Tuve una idea que me

El espejismo del renacimiento neoyorquino: poder, desigualdad y el legado de los años ochenta

En “The Gods of New York”, el escritor y periodista Jonathan Mahler propone una revisión crítica de una época particular de la Gran Manzana y revela cómo las políticas y narrativas mediáticas crearon un modelo urbano desigual

El espejismo del renacimiento neoyorquino:

Ricardo Trotti propone “usar la inteligencia artificial para construir un futuro mejor”

El periodista y escritor argentino residente en Miami acaba de publicar “Robots con alma”, novela en la que plantea “una IA solidaria, ética, profundamente humana”

Ricardo Trotti propone “usar la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué recomiendan tirar sal

Por qué recomiendan tirar sal gruesa sobre las brasas del asado

Súper miércoles: qué espera el mercado de una millonaria licitación de deuda el día en que se conoce la inflación de julio

Renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

Descubren que los gatos pueden desarrollar demencia en una forma similar a los humanos

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 13 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Actitud en cuatro ruedas: Este

Actitud en cuatro ruedas: Este es el sedán que fusiona tecnología, estilo y personalidad

El Ejército israelí aprobó el marco para una nueva ofensiva contra el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

Grupo comando fuertemente armado asaltó un banco en Uruguay: se llevó 500 dólares

Un cubano necesita tres salarios medios para cubrir la canasta básica de alimentos

Doble crimen en Uruguay tras el clásico: condenaron a dos simpatizantes de Nacional y la Policía argumentó “legítima defensa”

TELESHOW
Yanina Latorre relató el violento

Yanina Latorre relató el violento robo que sufrió su hermana Maite: “La arrastraron una cuadra de los pelos”

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind

Nico Vázquez vuelve al teatro con Rocky tras una lesión y a un mes de su separación de Gimena Accardi

El alocado festejo de Lali Espósito cuando robaron a una participante de su team en La Voz Argentina

Aseguran que Fito Páez y Eugenia Kolodziej pusieron fin a su relación tras más de diez años