Cultura

El arte como cartografía de la fragilidad: miradas sobre territorio y memoria en la Casa del Bicentenario

Las exposiciones “Un mapa para lo frágil” y “Nido matinal, mortaja del mundo” invitan a repensar el vínculo entre paisaje, cuerpo y afecto, proponiendo una reflexión sobre la transformación y el cuidado en tiempos de incertidumbre y desafíos ambientales

Guardar
El arte como cartografía de
El arte como cartografía de la fragilidad: miradas sobre territorio y memoria en la Casa del Bicentenario

“Un mapa es un relato. Una forma de escritura que no narra el mundo sino su deseo.” La frase de María Negroni resuena como punto de partida en la propuesta curatorial de Ana Larrere para la muestra Un mapa para lo frágil, que se exhibe en el cuarto piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Esta exposición se articula como una invitación a repensar el territorio y el paisaje no desde la distancia, sino desde la implicación y la escucha activa.

Junto a esta propuesta, la artista Lucila Sancineti presenta Nido matinal, mortaja del mundo, en la planta baja, dos instalaciones que exploran el cuerpo y sus límites a través de materiales y formas que evocan protección y transformación.

En Un mapa para lo frágil, las obras de Ana Laura Amante, Julieta Cantarelli, Romina Tejerina y Graciela San Román despliegan once trabajos en soportes diversos: instalaciones site-specific, frottages, piezas textiles, esculturas cerámicas, obra sonora, pintura y obra sobre papel.

La curaduría de Larrere propone una cartografía que se deja atravesar por afectos, memorias, materias y silencios, articulando lo interior y lo exterior del espacio expositivo. El recorrido invita a pensar el territorio desde la fragilidad, entendida como potencia de relación y transformación.

"Un mapa para lo frágil"
"Un mapa para lo frágil" reúne obras de Ana Laura Amante, Julieta Cantarelli, Romina Tejerina y Graciela San Román

Las piezas, gestadas en el sudoeste bonaerense —entre Sauce Grande, Coronel Dorrego, Bahía Blanca y su estuario—, surgen de un vínculo directo con los territorios que las alojan. No se trata de ilustrar el paisaje, sino de escucharlo, habitarlo y traducirlo.

La muestra se inspira en la perspectiva de Vinciane Despret, entendiendo el territorio como una red de relaciones entre cuerpos, memorias, materiales y gestos. Habitar, en este contexto, implica atender, responder y comprometerse. Las artistas sitúan sus prácticas en relación directa con su entorno, activando una sensibilidad que permite percibir lo que está en riesgo y responder desde la cercanía.

La fragilidad, lejos de ser una debilidad, se plantea como una forma de conexión. Las obras no representan catástrofes, sino que las bordean, las presienten y las acompañan. Frente al daño, activan una práctica de cuidado y memoria. El mapa que se traza es inestable, cambia con cada mirada y cada paso.

Las piezas, gestadas en el
Las piezas, gestadas en el sudoeste bonaerense —entre Sauce Grande, Coronel Dorrego, Bahía Blanca y su estuario

No propone certezas ni delimita, sino que se despliega como una trama en movimiento, hecha de gestos y silencios. Es, en palabras de la curadora, “una invitación a detenerse, a registrar lo mínimo, a pensar el paisaje como interlocutor”.

En el marco de la exposición, el viernes 15 de agosto a las 17 h, Romina Tejerina —integrante del colectivo Guardianes del Estuario— ofrecerá una charla abierta sobre el estuario de Bahía Blanca, un humedal costero de enorme valor ecológico que, pese a su riqueza biológica, sigue siendo un territorio desconocido incluso para quienes viven junto a él.

Lucila Sancineti
Lucila Sancineti

En la planta baja, el microespacio alberga dos instalaciones de Lucila Sancineti. Inspirándose en exoesqueletos, piezas de corsetería y armaduras —dispositivos concebidos para cubrir, proteger y sostener—, la artista elabora piezas que combinan morfologías y experimentan con materiales que aportan textura, flexibilidad y rigidez.

A través de procesos lentos, repetitivos y minuciosos, la materia se transforma en piel, invitando a la caricia y esperando la inscripción. Las obras sugieren un encuentro con restos en estados de mutación suspendidos, como intentos frustrados de interpretar los mecanismos de fuga de aquello que se resiste a ser capturado.

*Ambas muestras inauguran el jueves 14 de agosto a las 18 h en la sede de la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Podrán visitarse hasta el 5 de octubre, de miércoles a domingos entre las 15 y las 20. Entrada gratuita.

Temas Relacionados

Un mapa para lo frágilCasa Nacional del BicentenarioAna LarrereLucila SancinetiTerritorioArte contemporáneoRomina TejerinaGuardianes del Estuarioarte

Últimas Noticias

Roma, la Ciudad Eterna para los escritores que prefiguraron el actual turismo de masas

Autores clásicos y modernos describen la ciudad desde perspectivas diversas, resaltando su influencia en la cultura occidental y el papel central que jugó en el Grand Tour europeo durante siglos

Roma, la Ciudad Eterna para

Las cenizas de Daniel Divinsky ya están el río: “No conocí a nadie que le sacara tanto jugo a la vida”

El nieto del editor marcó el momento del emotivo de una ceremonia con risas y aplausos

Las cenizas de Daniel Divinsky

FED 2025: récord de asistencia, los libros más buscados y consolidación de la edición independiente

Cifras históricas, títulos que marcaron tendencia y el protagonismo de editoriales y librerías. Un evento que transformó la ciudad y dejó huella en la industria cultural

FED 2025: récord de asistencia,

Furor por el documental “Runa Simi”: “El rey león” en quechua, una lucha familiar y el eco de una lengua ancestral

Una película peruana desafía a Disney y reivindica el quechua en la gran pantalla. Un padre y su hijo, entre premios internacionales y la búsqueda de justicia cultural

Furor por el documental “Runa

Jóvenes chinas rescatan del olvido una antigua escritura secreta usada entre mujeres

El “nüshu”, una caligrafía creada hace siglos para que las mujeres pudieran comunicarse en secreto, vuelve a ganar popularidad y es vista como símbolo de empoderamiento y herencia cultural

Jóvenes chinas rescatan del olvido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por qué dormir bien podría

Por qué dormir bien podría ser clave para aliviar el dolor crónico

China realiza compras récord de soja argentina en un intento por diversificar proveedores

Presión tributaria: cuáles son las provincias y municipios del conurbano que más impuestos cobran en los servicios públicos

Inflación, dólar y salarios: cómo evolucionó el poder adquisitivo durante la gestión Milei, según un informe privado

Cristian Graf se presentó ante la Justicia por la muerte de Diego Fernández Lima, enterrado en su casa de Coghlan

INFOBAE AMÉRICA
Por qué dormir bien podría

Por qué dormir bien podría ser clave para aliviar el dolor crónico

Investigan la muerte de doce recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil

Un alcalde de Ecuador acusado de peculado cumple prisión en una cárcel de mujeres

El lado oculto de The Truman Show: el guion oscuro, la prueba con Gary Oldman y la visión que nunca llegó a la pantalla

Resonancias magnéticas revelan que la personalidad no depende de un hemisferio cerebral dominante

TELESHOW
Las emotivas palabras de Cris

Las emotivas palabras de Cris Morena y Gustavo Yankelevich a su nieto Valentín luego de su carrera: “Estamos de pie”

Wanda Nara se sinceró sobre su vínculo con L-Gante: “Somos amigos, él ahora volvió con su ex”

La emotiva despedida de Indiana Cubero a su abuelo Carlos: “Yo sé que siempre nos vas a acompañar”

Se filtró un video de Alex Caniggia negándose a grabar escenas con su hermana Charlotte junto a Marley: “No la banco”

Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”