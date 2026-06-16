Un artista ruso crítico con Putin, asesinado a tiros en Polonia

El artista ruso Semyon Skrepetsky, crítico de Vladimir Putin, murió a tiros en el este de Polonia

Un artista ruso conocido por sus sátiras sobre el presidente Vladimir Putin fue asesinado a tiros en el este de Polonia, según informaron las autoridades el martes.

“Se está llevando a cabo una investigación sobre el asesinato de un ciudadano de la Federación Rusa de 44 años, conocido en los medios de comunicación como Semyon Skrepetsky”, declaró a los periodistas Marcin Kozak, portavoz de la fiscalía de Lublin.

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Dos ciudadanos bielorrusos han sido arrestados en relación con el asesinato, añadió. Fueron detenidos en las inmediaciones del consulado bielorruso en Biala Podlaska, en el este de Polonia, donde tuvo lugar el asesinato.

Según las autoridades polacas, Skrepetsky, cuyo nombre real es Robert Kuzovkov, recibió tres disparos el lunes por la mañana por parte de un pistolero no identificado armado con una pistola.

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Semyon Skrepetsky era conocido por caricaturas sobre Vladimir Putin, Joseph Stalin, Alexei Navalny y Ramzan Kadyrov

Cuando el artista cayó al suelo, el agresor se le acercó y le disparó dos veces más a quemarropa. Por el momento, “no se han presentado cargos” contra los dos bielorrusos detenidos, dijo Kozak, y agregó que “permanecen a disposición de la fiscalía y la policía”.

Skrepetsky era conocido por sus caricaturas, a veces provocadoras, que tenían como objetivo a figuras políticas rusas prominentes, desde Putin y el líder soviético Joseph Stalin hasta la figura de la oposición Alexei Navalny y el gobernante checheno Ramzan Kadyrov.

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Una de sus obras más conocidas reinterpreta un ícono ortodoxo clásico, representando a Stalin acunando a Putin en lugar de a la Madre de Dios sosteniendo al niño Jesús.

Skrepetsky se trasladó a Polonia en 2021, alegando que temía la persecución política en Rusia.

En el exilio, mantuvo una postura inconformista, asistiendo a eventos de la oposición rusa al tiempo que criticaba abiertamente a la propia oposición.

Fuente: AFP.

Fotos: archivo.