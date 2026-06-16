Cultura

‘La Venus’ y ‘La Primavera’ de Botticelli se enfrentan en la renovación de los Uffizi

El museo de Florencia reordenó por completo el espacio del pintor renacentista para que sus lienzos más famosos dialoguen sin reflejos, con nuevas vitrinas de alta seguridad y un montaje pensado para lucir mejor

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Las Galerías de los Uffizi exhiben frente a frente 'El nacimiento de Venus' y 'La Primavera' de Sandro Botticelli tras la renovación de sus salas en Florencia
Las Galerías de los Uffizi exhiben frente a frente 'El nacimiento de Venus' y 'La Primavera' de Sandro Botticelli tras la renovación de sus salas en Florencia

Los cuadros El nacimiento de Venus y La Primavera, del genio renacentista Sandro Botticelli (1445-1510), se exhiben desde este martes frente a frente en las Galerías de los Uffizi de Florencia, tras una renovación de sus salas.

El espacio dedicado al maestro fue renovado por completo para brindar un diálogo directo entre ambos lienzos del siglo XV, que por primera vez se alojan en vitrinas herméticas de alta seguridad para garantizar su conservación y eliminar los antiguos cristales protectores que causaban reflejos, explicó el museo en un comunicado.

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El ideal neoplatónico

La reforma destaca la profundidad conceptual del Renacimiento florentino a través de sus dos mayores iconos.

La Primavera, pintada en torno a 1482 como alegoría mitológica de la renovación de la naturaleza, se confronta ahora directamente con El nacimiento de Venus (1485), que plasma la llegada de la diosa de la belleza a la costa sobre una gran concha marina.

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Esta nueva disposición busca reflejar la doctrina de la prisca theologia formulada por el filósofo Marsilio Ficino bajo el mecenazgo de los Médici, según la cual los mitos antiguos prefiguraban las verdades cristianas, uniendo la figura de la diosa Venus con la de la Virgen María.

Vista trasera de un grupo de personas observando de cerca la pintura "El Nacimiento de Venus" de Sandro Botticelli en una sala de museo con paredes blancas
El museo ubicó junto a Venus 'La Virgen del Magníficat' y 'La Virgen de la Granada' para subrayar la relación visual entre la diosa pagana y la Virgen María en Botticelli

Para evidenciarlo, el museo colocó a los lados de la Venus dos cuadros religiosos del mismo autor: La Virgen del Magníficat y La Virgen de la Granada, lo que permite apreciar el extraordinario parecido físico entre los rostros de la deidad pagana y la madre de Cristo.

Al otro lado, La Primavera queda flanqueada por La Virgen del Rosal y La Virgen de los Querubines.

El recorrido cronológico se abre con La Adoración de los Magos, que funcionaba como un retrato del poder político de los Médici e incluye un autorretrato de Botticelli, y se cierra con La Calumnia de Apeles (1495), obra que refleja la profunda crisis espiritual del maestro durante los años de agitación religiosa del predicador Savonarola.

Arquitectura vasariana

El proyecto arquitectónico también afectó a la sala de los hermanos Pollaiolo, contemporáneos del artista, donde se revalorizó el cuadro de La Fortaleza (1470), la primera obra documentada de Botticelli.

"La Primavera", de Sandro Botticelli
La nueva disposición de 'La Primavera' y 'El nacimiento de Venus' busca mostrar el ideal neoplatónico y la profundidad conceptual del Renacimiento florentino

Los nuevos ambientes incorporaron un zócalo de piedra inspirado en los diseños originales de Giorgio Vasari y las paredes se tiñeron de un tono “gris Renacimiento” que, apoyado en una iluminación de impronta impresionista, resalta las gamas cromáticas de la colección.

El director de las Galerías de los Uffizi, Simone Verde, afirmó que esta operación filológica e histórica busca recomponer el patrimonio de los Médici para que el espacio continúe siendo “el museo más bello del mundo”.

La modernización de las salas incluye además un sistema de mediación digital con vídeos y códigos QR en las cartelas informativas para la consulta de las fichas técnicas desde los teléfonos inteligentes.

Fuente: EFE.

Fotos: Reuters/ Alessandro Garofalo/ Foto de archivo; archivo.

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UffiziSandro Botticelli'La Venus''La Primavera'Florencia

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