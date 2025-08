Víctor Malumián: “La FED tiene una mirada muy política: poner en valor la biodiversidad que tiene el país”

La Feria de Editores, que está a días de inaugurar su edición número catorce, se distingue por varias cosas. Víctor Malumián, escritor, editor, liberero y organizador del evento, que pasó por el streaming de Infobae, distingue dos: “Lo primero: la atiende la editora o el editor. Tenés más de 330 sellos que vienen desde España, México, Colombia, Venezuela, de toda Latinoamérica. Ahí muchos van a encontrar libros que generalmente no circulan por las librerías. Entonces, el primer punto es que vos vas a hablar con el mayor experto en ese catálogo. Y cuando hablás, te dan recomendaciones inesperadas”

“En una segunda instancia, la feria tiene una serie de particularidades. Por ejemplo, no entran las multinacionales, porque está pensada para pequeñas y medianas. Además está medianamente colegiada, entonces no entra cualquier editorial. El lector o lectora promedio que va sabe que lo que va a descubrir ahí está buenísimo: desde ediciones artesanales -donde el propio editor imprime encuadernado en tela y traduce 50 ejemplares y una vez que se acaban no hay más-, pasando por ediciones más conocidas, como puede ser Godot, Caja Negra, Eterna Cadencia, Sigilo, etcétera”, agrega.

La Feria de Editores se realizará del jueves 7 al domingo 10 de agosto de 2025 en el C Complejo Art Media, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita. Más de 330 editoriales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y España participarán del evento, presentando una amplia variedad de títulos y propuestas que abarcan desde narrativa y poesía hasta ciencias sociales, música y novela gráfica. Entre los invitados internacionales se destacan Marijam Didžgalvytė, Socorro Venegas y Trailblazer mother Joy Yeguaza, mientras que por Argentina participan autores como Dolores Reyes, María Sonia Cristoff y Pablo Semán.

La Feria de Editores comienza este jueves en el Complejo C Art Media y concluye el domingo

En esta edición, la FED incorpora nuevos premios para fortalecer el vínculo dentro del sector. El Premio a la Labor Librera distinguirá la relación de las librerías con sus comunidades, con Libro de Oro, Magia, Los Confines, Fervor y Citybell como finalistas. Se entregará el Premio Rumbo a Guadalajara, una iniciativa conjunta con Thomson Reuters, que permitirá a un editor o editora viajar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por otro lado, Celeste Barta y Powerpaola recibirán el Premio Afiche por la creación de la imagen oficial de esta edición. Además, el Premio de No Ficción.

El programa incluye trece charlas y actividades que abordan temas como la literatura contemporánea, el feminismo frente a la ultraderecha, el impacto de los videojuegos y la representación de la mujer en la ficción. Como novedad, este año el envío de libros para librerías será gratuito, y se regalarán 7.000 ejemplares de un libro sobre la estafa en el ingreso al evento. También se repetirá la campaña de donación de sangre coordinada por el Hemocentro Buenos Aires y librerías locales, buscando aumentar la cantidad de donantes en el país.

“Otra de las características que tiene la feria es que las actividades no solo que no se le cobra a los editores, sino que la gracia es que se junten varias editoriales para dar a conocer un autor nuevo. En ese sentido, la FED tiene una mirada muy política: poner en valor la biodiversidad que tiene, no solo el país, sino la ciudad en particular como eje de producción. En esas charlas salimos a buscar una curación. Por ejemplo, va a haber una charla que es como los videojuegos están cambiando el mundo. Es una lituana que viajó especialmente para estar en la feria y habla desde una mirada más ingenua, de la gamificación de la vida, de cómo te cuentan los pasos hasta los ejes de producción, como en general las marcas importantes videojuegos son del norte global y la producción se hace en el sur global hasta cuestiones de intersección de cuál es el rol que ocupa la mujer en los videojuegos”, resume.

Víctor Malumián es editor, escritor, librero y organizador de la Feria de Editores

Si a la FED van los “lectores intensos”, ¿qué pasa con los que no son habitué? “La bajada de la feria es ‘Si leés hay un libro para vos’. Hay editoriales infantiles, juveniles, vas con los chicos, pueden recorrer, tentarse con un libro. Los editores, no solo en este momento económico, sino en general, están desesperados por dar a conocer su catálogo. Muchas veces preguntan qué es una editorial independiente y cuál es la gran diferencia con una editorial grande. Hay una infinidad de cuestiones pero la gran diferencia es que la editorial grande va y pregunta al mercado qué pasa. Por eso, de golpe, ves que salen 50: ’50 sombras de Grey’, ’50 cosas para reiniciar tus intestinos’, ’50 formas cómo jaquear tu cerebro’”, cuenta.

COntinúa: “La editorial independiente, en un punto, está al revés. Hay algo que te vuelve loco, la literatura asiática, el ensayo político, y decís: no puedo ser el único, debe haber 1500 personas más que le gusta esto’. Y es un enfermo o enferma que te quiere contagiar, en el mejor de los sentidos. Entonces vos vas ahí y se van a desvivir por contarte. Y si lo que vos estás buscando no lo vende ese editor, porque cada sello tiene un catálogo muy definido, te va a decir: andá con fulano, yo leí el libro, está buenísimo. Esa cofradía se da mucho dentro de la feria”.

¿Qué temas están en boga, qué se está publicando hoy, qué es lo nuevo? “La tecnología hoy es un gran tema, con las redes sociales, la adicción a los celulares, la intervención con los adolescentes. Por otro lado, la literatura asiática está tomando un componente súper importante. De hecho, empezás a ver aparecer varias editoriales españolas o argentinas que solo publican literatura asiática, obviamente con sus distintos filones. Creo que hace un tiempo empezamos a dejar atrás, no digo que vaya a desaparecer, el mayor envión de la literatura del yo, la autoficción. De todos modos, nunca se sabe cuando estás leyendo el clásico del futuro”, responde.

“El entramado de librerías que tiene este país no lo tiene ningún otro país de habla hispana, de habla hispana. Creo que es comparable con el de España. Y acá las librerías tienen condiciones muchísimo más duras para existir”, dijo Malumián en su paso por el streaming de Infobae.