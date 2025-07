Kamala Harris lanza un libro donde hará revelaciones sobre la campaña demócrata

“Kamala Harris es una líder estadounidense única”, afirmó el director ejecutivo de Simon & Schuster, Jonathan Karp, al presentar 107 Days, el próximo libro de la exvicepresidenta. Karp describió la obra como “uno de los mejores trabajos de no ficción política” que la editorial ha publicado, y subrayó que el relato de Harris “captura el drama de una campaña presidencial mejor que casi cualquier otro libro que haya leído”. Con estas palabras, la editorial busca posicionar el nuevo título como un testimonio de primera mano sobre uno de los episodios más breves y singulares en la historia electoral de Estados Unidos.

107 Days, el libro de memorias en el que Kamala Harris narra su fugaz campaña presidencial. La obra, que verá la luz el 23 de septiembre bajo el sello de Simon & Schuster, toma su nombre de la duración exacta de su candidatura: 107 días, el periodo más corto para una campaña presidencial moderna en el país. Harris, quien asumió el liderazgo de la fórmula demócrata tras la retirada de Joe Biden en julio del año pasado, se enfrentó a Donald Trump en las elecciones de noviembre, resultando derrotada. De haber triunfado, habría hecho historia como la primera mujer y la primera mujer de color en alcanzar la presidencia de Estados Unidos.

En un video difundido este jueves, Harris explicó el propósito de su libro: “Hace poco más de un año, lancé mi campaña para la presidencia de Estados Unidos. Ciento siete días recorriendo el país, luchando por nuestro futuro: la campaña presidencial más breve de la historia moderna. Desde que dejé el cargo, he dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre esos días y, con franqueza y reflexión, he escrito un relato entre bastidores de ese viaje. Creo que hay valor en compartir lo que vi, lo que aprendí y lo que hará falta para avanzar”. La exvicepresidenta subraya así el carácter introspectivo y testimonial de la obra, que promete ofrecer una mirada directa a los desafíos y aprendizajes de su experiencia.

Kamala Harris, en plena campaña.

La editorial ha calificado el libro como “un relato absorbente” que contiene “perspectivas sorprendentes y reveladoras”. No obstante, Simon & Schuster ha evitado adelantar detalles sobre los temas específicos que abordará Harris, en particular sobre cuestiones sensibles como la aptitud de Joe Biden para el cargo, un asunto que marcó el desenlace de la campaña demócrata. Karp aseguró que la autora “aborda todo lo que quisiéramos que abordara”, aunque no precisó el alcance de esas revelaciones.

El anuncio de la publicación de 107 Days coincide con la decisión de Harris de no postularse a la gobernación de California en 2026, una noticia que comunicó el miércoles. Este movimiento refuerza la percepción de que la exvicepresidenta se encuentra en una etapa de balance y redefinición de su trayectoria política tras el intenso ciclo electoral.

Los términos económicos del acuerdo editorial no se han hecho públicos. La última incursión de Harris en el género de las memorias políticas se remonta a 2019, cuando Penguin Books publicó The Truths We Hold: An American Journey.