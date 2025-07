Amy Sherald canceló una muestra en un importante museo de Washington alegando censura por una obra transgénero

Michelle Obama y Amy Sherald durante la presentación del retrato de la ex Primera Dama

La pintora estadounidense Amy Sherald, que saltó a la fama en 2018 por su retrato a la ex primera dama Michelle Obama, ha cancelado la muestra que tenía prevista en la National Portrait Gallery de Washington tras enterarse de que el museo pensaba retirar su cuadro de una Estatua de la Libertad transgénero para no provocar al presidente, Donald Trump.

“Amy Sherald: American Sublime”, que todavía aparece en la web de esa institución, estaba programada entre los próximos 19 de septiembre y 22 de febrero de 2026 y se anunciaba como la exhibición más completa de la artista hasta la fecha.

Sherald, según se dice en esa página, hubiera sido la primera artista negra contemporánea en protagonizar una exposición en solitario en la National Portrait Gallery, centro que concentra los retratos de figuras importantes para el país.

“Trans Forming Liberty”, protagonizado por una mujer transgénero negra, con pelo fucsia y flores en lugar de la antorcha

El artículo en el diario The New York Times que la pintora compartió en Instagram este jueves se hace eco de la carta que ella le mandó a Lonnie Bunch III, el secretario del complejo cultural Smithsonian, de la que depende ese museo.

“Acepté esta colaboración de buena fe, convencida de que la institución compartía el compromiso de presentar obras que reflejaran la realidad plena y compleja de la vida estadounidense. Desafortunadamente, ha quedado claro que las condiciones ya no permiten la integridad de la obra tal como fue concebida”, sostiene en esa misiva.

Su declaración añade que había sido informada de que en la National Portrait Gallery se había cuestionado que se mostrara al público el cuadro “Trans Forming Liberty”, protagonizado por una mujer transgénero negra, con pelo fucsia y flores en lugar de la antorcha.

“Amy Sherald: American Sublime”, que todavía aparece en la web de esa institución, estaba programada entre los próximos 19 de septiembre

La preocupación generada por dicha obra, según la artista, dio lugar a debates sobre la posibilidad de retirar ese cuadro de la muestra: “Es evidente que influyó el miedo institucional generado por un clima más amplio de hostilidad política hacia las personas trans”, añadió.

Desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero, Trump ha puesto en su punto de mira al colectivo LGTBIQ+ con medidas como la eliminación del reconocimiento legal de las personas no binarias al establecer que en EE.UU. solo existen “dos sexos”, la retirada de los pasaportes con género “X”, el veto a mujeres trans en deportes femeninos o la exclusión a las personas trans de las Fuerzas Armadas.

Según Sherald, el secretario del Smithsonian le propuso este pasado lunes reemplazar “Trans Forming Liberty” por un vídeo de gente reaccionando a la misma, una propuesta que dijo que le llevó a cancelar la exposición.

Sherald hubiera sido la primera artista negra contemporánea en protagonizar una exposición en solitario en la National Portrait Gallery

“El video habría abierto un debate sobre el valor de la visibilidad trans y me opuse a que eso formara parte de la narrativa de ‘American Sublime’”, dijo en la declaración difundida por The New York Times.

Ese mismo rotativo añade que el museo dice entender que Sherald cancele su exhibición, pero también se mostró “decepcionado” de no haber podido llegar a un acuerdo y de privar al público “de la oportunidad de experimentar” la retrospectiva prevista.

El pasado 30 de mayo Trump anunció el despido de Kim Sajet como directora de la National Portrait Gallery de Washington.

El líder republicano apuntó en su red social, Truth Social, que había tomado la decisión “por recomendación y petición de mucha gente” porque Sajet, nacida en Nigeria, es en su opinión “muy partidista y una firme defensora” de las políticas de diversidad, equidad e inclusión", algo calificado de “totalmente inapropiado para su cargo”.

Fuente: EFE