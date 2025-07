Michael Madsen, el memorable tipo duro en las películas de Tarantino

Michael Madsen cuando dejó estampadas sus manos en el ingreso del famoso Teatro Chino de Hollywood, en Los Ángeles, California, el 16 de noviembre de 2020 (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Michael Madsen fue un prolífico actor de cine que cautivó al público con sus interpretaciones escalofriantemente intensas, sobre todo en su memorable papel de ladrón sádico que le corta la oreja a un hombre en Perros de la calle, la ópera prima de Quentin Tarantino.

A lo largo de una carrera que abarca más de 300 películas y programas de televisión, Madsen fue elegido con frecuencia para interpretar a tipos duros, volátiles y de gatillo fácil. Alto y de aspecto rudo, con 1,88 m de estatura, consiguió pequeños papeles en algunas películas importantes, como Juegos de guerra (1983) y El mejor (1984), antes de interpretar a un violento exnovio en el thriller de John Dahl La muerte golpea dos veces (1989), protagonizado por Val Kilmer.

Luego llegó Perros de la calle (1992), una película de presupuesto modesto que ayudó a marcar el comienzo de una nueva era para el cine independiente.

La inolvidable banda de hombres de negro que protagonizó "Perros de la calle", la ópera prima de Quentin Tarantino

Madsen se unió a un reparto coral que incluía a Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi y Lawrence Tierney, e interpretó a un exconvicto conocido como Mr. Blonde, miembro de una banda anónima de ocho hombres que planea robar una joyería. Cuando el atraco sale mal, Mr. Blonde toma como rehén a un policía (Kirk Baltz) al que tortura en el almacén donde se esconde el grupo.

Mientras la radio suena “Stuck in the Middle With You”, el Señor Rubio se pone manos a la obra con una navaja de afeitar, le corta la oreja al hombre y lo rocía con nafta.

La violencia de la película polarizó a los espectadores, aunque Madsen fue ampliamente elogiado por su interpretación. El crítico de cine Roger Ebert lo comparó con “un Robert De Niro muy malvado” y escribió que Madsen “destaca con el tipo de presencia realmente amenazante en la pantalla que solo unos pocos actores logran”.

Michael Madsen en "Kill Bill 2" (Foto: Miramax)

A Madsen le ofrecieron un papel en la siguiente película de Tarantino, Pulp Fiction (1994). Pero, en una decisión de la que se arrepintió durante años, rechazó la oportunidad de interpretar al elegante asesino a sueldo de la película, el personaje de Vincent (que finalmente tomó John Travolta), para aceptar un papel de buen tipo: uno de los hermanos del personaje principal en Wyatt Earp, protagonizada por Kevin Costner como el agente de la ley de la frontera.

“Me veía a mí mismo como el héroe romántico”, dijo Madsen al periódico británico Independent en 2020. “Quería ser Errol Flynn. Quería cabalgar por la colina con la chica al final de la película, ¿sabes? Me preocupaba interpretar un papel como el de Mr. Blonde porque pensaba: ‘Si le corto la oreja a este tipo y luego Tim Roth me dispara, ¿qué voy a hacer después?’“.

Los críticos destrozaron Wyatt Earp, un western recargado que Madsen comparó más tarde con “tres horas de náuseas”. Pulp Fiction, por el contrario, recaudó más de 200 millones de dólares, le valió a Travolta una nominación al Óscar y se convirtió en una de las películas más aclamadas de la década.

Herido por la decisión de Madsen de rechazar la película, Tarantino dejó de hablar con el actor durante años, según The Guardian, antes de hacer las paces y darle un papel en su serie de dos volúmenes Kill Bill (2003-04).

Madsen apareció en la segunda entrega de la saga de venganza como el exasesino Budd, hermano de Bill (David Carradine), a quien Uma Thurman persigue con una katana y, en el caso de Budd, con una venenosa serpiente mamba negra.

Más tarde apareció en otras dos películas de Tarantino, interpretando a un vaquero apodado The Cow Puncher (El vaquero) en Los 8 más odiados (2015) y, en un cameo junto a Leonardo DiCaprio, a un sheriff de la serie de televisión ficticia Bounty Law en Erase una vez en Hollywood (2019).

Madsen también fue aclamado por su interpretación de un mafioso en el drama criminal Donnie Brasco (1997), protagonizada por Al Pacino y Johnny Depp como un agente encubierto del FBI que se infiltra en la familia mafiosa Bonanno.

Michael Madsen, el segundo desde la izquierda, junto al elenco de "Donnie Brasco" (Foto: Netflix)

Sin embargo, durante años apareció principalmente en películas de serie B olvidables, con títulos como Man With a Gun (1995) y Piranhaconda (2012), aceptando trabajos remunerados que describía como una forma de mantenerse a sí mismo y a su familia.

“Te dan estas horribles películas que van directamente al vídeo por muy poco dinero, y luego vas al Festival de Cine de Cannes y tienen un póster tuyo, de 12 metros de alto, en la peor película del mundo. Y tú piensas: ‘Dios mío. ¡Quiten esa cosa!’“, declaró al Guardian en 2004.

“Quizá simplemente nací en la época equivocada... Soy un poco nostálgico de los tiempos del cine en blanco y negro”, afirmó. “Aquellos tipos de entonces tenían una cierta franqueza. Muchos de los guiones y las tramas eran muy simplistas, daban lugar a un tipo de antihéroe que quizá me va mejor”.

Fuente: The Washington Post