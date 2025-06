Más allá de la herencia: los libros de Beatriz Sarlo que pronto llegarán a los lectores

Beatriz Sarlo (Foto: Gustavo Gavotti)

Quizás en medio de las discusiones lo olvidamos, pero Beatriz Sarlo es, sobre todo, una intelectual. Pongámoslo de esta forma: alguien que escribía sobre sus lecturas. Su larga trayectoria pensando la literatura y reflexionando sobre el canon argentino -y también sus intervenciones políticas- la convirtieron en una de las voces más escuchadas de las últimas décadas. Tras su muerte, el drama por su herencia la resucitó y la puso en los principales portales, en los grandes canales de televisión, en las radios, en los diarios, en las redes sociales. Quizás lo olvidamos, Sarlo es una intelectual. Lo que se vienen ahora son libros: Siglo XXI prepara la reedición de uno de sus clásicos y Leamos está a editando una colección de entrevistas.

Conflicto judicial post mortem

A seis meses de su fallecimiento, surgió una controversia judicial que involucra la herencia de su departamento en el barrio de Caballito. El encargado del edificio, Melanio Alberto Meza López, se presentó ante la justicia como heredero del inmueble, argumentando la existencia de un testamento ológrafo supuestamente escrito de puño y letra por Sarlo. Este documento está compuesto por dos notas manuscritas: la primera designa al encargado como responsable de su gata Nini y la segunda expresa el deseo de que Meza López quede “a cargo” de la propiedad tras la muerte de la escritora.

La autenticidad de estos escritos está en revisión y serán sometidos a pericias caligráficas por orden judicial. Paralelamente, el exmarido de Sarlo, Alberto Sato Kotani, inició el proceso sucesorio a comienzos de 2025, pero fue excluido del derecho hereditario por decisión judicial, lo que ha llevado a una apelación. Sato estuvo casado con Sarlo desde 1966, aunque la pareja se encontraba separada de hecho desde hacía más de cincuenta años.

La esquela de Beatriz Sarlo

Por otro lado, un grupo de intelectuales cercanos a Sarlo había impulsado la creación de un fideicomiso cultural a partir de los fondos obtenidos por la venta de sus propiedades, con el objetivo de financiar una fundación dedicada a preservar su legado. La presentación de Meza López como heredero complica ahora este proyecto y mantiene en suspenso el destino del patrimonio de Beatriz Sarlo mientras avanza la resolución judicial.

La vuelta de un clásico

La editorial Siglo XXI ha anunciado la reedición de Borges, un escritor en las orillas, uno de sus ensayos fundamentales de sobre la obra de Jorge Luis Borges. Publicado originalmente en 1993, el libro analiza el universo literario borgeano y su relación con la tradición argentina, abordando cuestiones como la biblioteca, el barrio, la modernidad y la pertenencia cultural que atraviesan la obra del autor de Ficciones.

"Borges, un escritor en las orillas", editado por Siglo XXI

Sarlo parte de la extrañeza que le provoca ver a Borges consagrado en el canon europeo y universal, preguntándose qué aspectos de su identidad y de su literatura se diluyen en ese proceso. El libro rescata la centralidad de Buenos Aires, la tradición de la literatura gauchesca, el dilema entre civilización y barbarie, y la relación del autor con figuras tanto marginales como consagradas de la literatura argentina.

La obra analiza el permanente conflicto entre el cosmopolitismo que Borges exhibe a través de citas, traducciones y referencias librescas, y el “destino sudamericano” que marca a los personajes de sus relatos, situados en las orillas de la ciudad y de la historia. Bajo esta perspectiva, muestra cómo Borges accede al canon occidental desde una posición periférica y tensionada, construyendo una visión única sobre la tradición y la identidad argentina.

Selección de entrevistas

Como buena intelectual, Sarlo tenía la capacidad de desarrollar un argumento con paciencia y lucidez. Eso la convertía en una gran entrevistada. En las últimas dio varios reportajes, muchos de ellos a Infobae. Conversó con varios periodistas (Diego Rojas, Patricia Kolesnicov, Hinde Pomeraniec, María Laura Santillán, Juan Miceli, Luis Novaresio) y siempre dejaba varias ideas sobre la mesa. Declaraciones polémicas, siempre; pero también ideas. Gran parte de ese material está a punto de llegar a los lectores gracias al sello Leamos. Contará con el prólogo de su amiga y discípula Silvia Saytta.

Sarlo en los estudios de Infobae, año 2022 (Foto: Gustavo Gavotti)

“Milei es un político de naturaleza extremista”, llegó a decir. “El prejuicio antipolítico existe en muchos lugares del mundo, pero en la Argentina se ha acentuado de un modo espectacular”, dijo también. “No condené el asesinato de Aramburu en su momento, ahora lo repudio” y “Yo tengo una prueba con los libros, leo cuatro páginas y, si no me interesan, los dejo” son otras de las grandes declaraciones que dio. Claro, detrás de esos enunciados siempre hay una argumentación.

“Con semialfabetizados no creás un país moderno”, dijo. “En 40 años de democracia, los argentinos pudimos sacar la dictadura y crear un régimen democrático que no cayera a la semana siguiente. A mí no me parece poco eso”. En breve, ese libro estará entre los lectores de la mano del sello digital Leamos, en el sitio digital BajaLibros.