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El régimen de Irán atacó con misiles balísticos una base aérea y un centro del Comando Central de Estados Unidos en Jordania

Por medio de un comunicado, la Guardia Revolucionaria sostuvo que “mientras continúen las amenazas contra la República Islámica y persistan las acciones hostiles de las fuerzas estadounidenses contra nuestros intereses, la resistencia continuará”

El régimen de Irán atacó con misiles balísticos una base aérea y un centro del Comando Central de Estados Unidos en Jordania (EFE)
El régimen de Irán atacó con misiles balísticos una base aérea y un centro del Comando Central de Estados Unidos en Jordania (EFE)
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Irán afirmó este miércoles que atacó con misiles balísticos una base aérea estadounidense y un centro del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en Jordania, en respuesta a lo que calificó como acciones militares de Washington contra la República Islámica.

La información fue difundida por la agencia de noticias Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), que señaló que la Fuerza Aeroespacial de ese organismo lanzó varios misiles balísticos contra ambas instalaciones militares. Según el reporte, la operación respondió a las acciones que, según Teherán, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo contra intereses iraníes.

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En un comunicado citado por Fars, la Guardia Revolucionaria sostuvo: “Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán y persistan las acciones ilegales y hostiles de las fuerzas estadounidenses contra nuestros intereses, la resistencia continuará”.

A su vez, el GRI forzó la detención de tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias semioficial Tasnim. De acuerdo con la declaración difundida, “tres buques petroleros que continuaron avanzando por una ruta insegura e ilegal, haciendo caso omiso de nuestras advertencias, fueron interceptados y detenidos”. El cuerpo militar advirtió que cualquier embarcación que acate “interferencias ilegales u órdenes” de Estados Unidos en el estrecho “no quedará impune”.

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En ese sentido también exigió el cese de las acciones de Washington y agregó: “Las amenazas de los funcionarios estadounidenses y las intervenciones ilegales contra nuestros intereses deben cesar”. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no difundieron una respuesta oficial sobre la declaración del CGRI ni sobre el presunto ataque reivindicado por Irán.

Un lanzamiento de misiles iraníes de largo alcance (Europa Press)
Un lanzamiento de misiles iraníes de largo alcance (Europa Press)

No obstante, Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaron bombardeos de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, tras más de treinta ataques con drones dirigidos por el CGRI contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, según informó el CENTCOM.

De acuerdo con el reporte oficial, los ataques destruyeron varios centros logísticos y de armamento. El cuerpo militar advirtió a la Guardia Revolucionaria iraní y a sus aliados sobre la necesidad de detener este tipo de acciones para evitar una nueva respuesta militar por parte de Estados Unidos.

Este nuevo operativo militar estadounidense ocurre luego de que el Gobierno estadounidense asegurara haber frustrado un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses en Medio Oriente. Se trata del primer lanzamiento de este tipo desde que el ex presidente Donald Trump declarara que Washington y Teherán mantenían conversaciones tras el descartado Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado en junio.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó la realización de los ataques conjuntos con Estados Unidos, luego de los bombardeos con drones contra instalaciones petroleras saudíes. El portavoz Turki al-Maliki aludió a dos comunicados previos en los que el ministerio informó que las defensas aéreas interceptaron drones que apuntaban a instalaciones petroleras en las regiones oriental y de Riad, ataques que, según la cartera, fueron lanzados desde territorio iraquí por milicias respaldadas por Irán.

Mapa político de la Península Arábiga. Arabia Saudita está resaltada en amarillo. Muestra países como Egipto, Jordania, Irak, Kuwait, Irán, Omán, Yemen y el Mar Rojo.
El mapa muestra la ubicación geográfica de Arabia Saudita, resaltada en amarillo, y los países y mares que la rodean en el Medio Oriente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado oficial, entre febrero y abril de 2026 ocurrieron más de 600 intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses en Irak por parte de milicias alineadas con Irán. La operación conjunta del 28 de julio constituye la respuesta militar más directa adoptada hasta el momento. El organismo reiteró que el (CGRI) y sus “grupos terroristas proxies deben cesar estos ataques para evitar una mayor respuesta militar estadounidense”.

Irak alberga decenas de milicias chiíes proiraníes que, aunque figuran formalmente dentro de las Fuerzas Armadas iraquíes, operan de manera autónoma en función de los intereses de Teherán. Estos grupos incrementaron sus acciones desde el inicio de la guerra de Irán a finales de febrero, con ataques dirigidos tanto a países del Golfo Pérsico como a posiciones estadounidenses en la región.

Bajo presión de Washington, el gobierno iraquí puso en marcha un proceso de desarme de estas milicias que, hasta el momento, se mantiene estancado y tiene como plazo de finalización el cierre de septiembre. En abril, tras un nuevo ataque, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita convocó a la embajadora iraquí Safia Taleb Al Suhail para expresar su protesta por los “continuos y flagrantes ataques con drones lanzados desde territorio iraquí”.

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