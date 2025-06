Mariano de Paco Serrano, titular de Cultura de Madrid: “La izquierda es inculta”

Mariano de Paco Serrano en el Teatro San Martín de Buenos Aires. (Gustavo Gavotti)

Cuando la entrevista termine y ya estemos subiendo en el ascensor donde está por empezar la conferencia de prensa, le voy a decir a Mariano de Paco Serrano -un poco en chiste, pero sólo un poco- que el título de la nota será: “La izquierda es inculta”, resumiendo una de sus ideas. Y él dirá que sí, que eso es lo que ha dicho. Y lo ha dicho como quien es: el Consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, el ministro. Y esa calificación, “inculta”, llegará cuando se ponga sobre la mesa una palabra que suena mucho en estos días:: “Turismofobia”.

Lo que pasa arriba, en el noveno piso del Teatro San Martín, es que se anuncia un intercambio entre la ciudad de Buenos Aires y la Comunidad de Madrid, que gobierna el Partido Popular y que es más que la ciudad de Madrid, aunque la abarca. Lo que cruzará el océano de aquí para allá y de allá para acá son obras de teatro. Porque De Paco Serrano, aunque es Doctor en Literatura Español y abogado, viene básicamente del mundo del Teatro: fue director de escena en más de 60 obras, fue Director Artístico del Teatro Círculo de Nueva York, estuvo al frente de los Teatros del Canal, un centro de artes escénicas en la capital española.

La presentación del acuerdo la hizo con Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña, quien supo conducir el San Martín entre 2022 y 2023, y que le muestra con orgullo ese Teatro en el centro porteño, los pasillos anchos para que el público se encuentre.

Dos ministros. Gabriela Ricardes y Mariano de Paco Serrano. (Gustavo Gavotti)

“Reto a la inteligencia Artificial a que sea capaz de hacer teatro, no de escribirlo sino de hacerlo”,lanzará De Paco Serrano en la conferencia de prensa. “A ver cómo la Inteligencia Artificial hace teatro, a ver cómo la Inteligencia Artificial se toma ese tiempo de venir, se sube al escenario y se materializa para que podamos ver ese elemento único e inigualable e incopiable, que es una representación teatral, que cada día es diferente”.

Pero la entrevista con Infobae es antes, es un rato antes en una oficina que da a la calle Corrientes. De Paco Serrano sonríe, es verborrágico, se sienta a conversar hablando a mil kilómetros por hora. Habrá que apurarse para poder formular una pregunta antes de que él avance con la respuesta.

-Madrid está de moda, para los turistas pero también para los inmigrantes..

-Creo que hay un elemento fundamental en todo este éxito que está teniendo Madrid como ciudad y Madrid como región. Y es que realmente nadie es migrante en Madrid, todo el que llega a Madrid y fundamentalmente todo el que llega a Madrid desde Hispanoamérica, es ya un madrileño más, es ya un español más. Y hay un elemento fundamental que está siendo la base de este éxito, que es el idioma. Esa es nuestra gran joya común, esa joya que nos une y que además nos une en todos los aspectos de la vida: en el social, en el político, en el cultural, en el patrimonial, en el de la visión del mundo y en el de ese estilo de vida tan especial de los madrileños y de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, pero también de todos los hispanoamericanos. Realmente formamos un gran mundo de 600 millones de personas que son capaces de comunicarse inmediatamente nada más llegar a Madrid. Hoy lo comentábamos nosotros al llegar al aeropuerto. Claro, llegas a tu casa porque llegas a un lugar donde te comunicas en tu idioma, con personas que son como tú, con personas que piensan como tú y con personas que ven el mundo como tú. Y eso sin duda está siendo el gran elemento".

-Muy optimista, aquí en el mismo idioma no pensamos igual ni vemos el mundo igual..

-En esa pluralidad, en esa forma de pensar diferente, pero siendo capaces de analizar cuáles son los elementos que nos unen está la riqueza y está el éxito. Madrid está en un momento de liderazgo, precisamente por esa apertura, por ese mestizaje, por esa, por esa llamada a conocernos y a querer conocer lo que hay fuera.

-¿Y tanta migración ha cambiado la forma de ser de los madrileños? ¿Ya son un poco venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, argentinos?

-Sin duda alguna. Pero lo somos desde la base, desde nuestra propia idiosincrasia. El madrileño se siente de fuera, el de fuera se siente madrileñor. Insisto en que esa pluralidad es absolutamente fundamental. Nosotros hemos recibido en el año 2024 casi 17 millones de visitantes.

-¿Está un poco conflictivo lo del turismo, ¿no? Se habla de “turismofobia”

-Bueno, la turismofobia no existe, El odio al turismo, al turista, no existe. Se está realizando una utilización artificial e ideológicamente dirigida para generar un perjuicio a algo que solo es un beneficio. El turismo es un beneficio social, el turismo es un beneficio cultural, el turismo es un beneficio económico, laboral, genera puestos de trabajo. Lo que no podemos hacer, pero ni en el turismo ni en nada, es descontrolar los flujos, ni los flujos de personas, ni ninguno de los que nos rodean.

Dos turistas con sus maletas en la Plaza Mayor de Madrid. (Ayntamiento de Madrid)

-Entendí que había problemas con la vivienda, con tantos departamentos destinados a alquiler temporario.

-El turismo realmente influye poco en el precio de la vivienda. Estamos hablando de un 0,2% del parque de vivienda. Es ridículo decir que las viviendas de uso turístico son el problema de la vivienda. Es mucho más problema la ocupación. ¿Y qué hay que hacer? Hay que construir vivienda. ¿Qué está haciendo la Comunidad de Madrid? Está construyendo vivienda. ¿Es suficiente? No, pero no porque no se quiera, sino porque es que hay muchísima demanda. Tanto este discurso de que el turismo tiene la culpa del problema de la vivienda como el que dice que el turista tiene que ser odiado o esa horrible palabra que han inventado, turismofobia, porque les encanta inventar términos que luego no sirven para nada.

-¿Quién las ha inventado?

-Bueno, pues aquellos que no están cerca del progreso de la sociedad, es decir, aquellos que no entienden que la sociedad avanza en unas políticas liberales que han demostrado que la sociedad se ordena y que el planteamiento estratégico es el que nos lleva al éxito. Me refiero a la izquierda y a la extrema izquierda, que inventa términos para generar una sociedad que no existe y que los datos desmienten. La labor de la administración pública se basa en la colaboración público-privada.

-O sea que pueden seguir llegando turistas...

-Madrid tiene un margen muy grande todavía para la recepción de visitantes y para la recepción de inmigración legal que quiera venir a trabajar entre nosotros y a estar entre nosotros. Contra lo que sí que hay que luchar contra la ilegalidad. La vivienda de uso turístico no es mala, es mala la vivienda de uso turístico ilegal. El problema no es la inmigración, el problema es la inmigración ilegal.

La ocupación en Madrid, un tema difícil. (H13)

-Es que veces las leyes son tan restrictivas que la única opción es la ilegalidad. Cuando la gente está desesperada, entra igual.

-El trabajo de la administración pública es saber entender y llevar a la práctica cuáles son los límites. Los límites tampoco pueden tender a cero.

-¿En qué cosas vale la pena poner planta en cultura y en cuáles no?

-En la cultura hay que poner plata siempre. Aunque, como en la vivienda, seimpre va a ser poco porque siempre la demanda va a ser mayor que la oferta. Los presupuestos de cultura deberían ampliarse, pero todo no es cuestión de dinero. Unos objetivos bien definidos hacen que con los presupuestos que tenemos se puedan hacer muchísimas cosas. Nosotros en dos años en el gobierno de la Comunidad de Madrid, los dos que yo llevo como consejero, hemos aumentado un 15% el presupuesto, que no está nada mal. Y la cultura, el turismo y el deporte aportan al Producto Interior Bruto de la región un 15% . La cultura es el 4 %, aproximadamente. El deporte es un 3% y el turismo está ya en un 8,6%. ¡Somos muy importantes!

-Entonces la cultura aporta dinero...

-No es sólo eso. La cultura genera pensamiento crítico, la cultura hace que no se cometan tropelías como hablar de turismofobia. Eso es una incultura. Hablar de turismofobia es un disparate cultural como tantas otras cosas. Y es como hablar de descolonización, como negar la importancia de la tauromaquia en nuestro desarrollo cultural y patrimonial: son disparates.

-En tu perfil se destaca el apoyo a la tauromaquia y se subraya la hispanidad... ¿Corrridas de toros, a esta altura?

-Sí, es una herencia.

-¿No se puede pensar que hay cosas de nuestra herencia que no estaban tan bien?

-Por supuesto. Pero uno también puede analizar que todo lo que se hizo antes está relacionado con un legado patrimonial, el legado patrimonial de nuestra cultura. Nuestra cultura, la española, está íntimamente ligada al desarrollo de la tauromaquia. Alfonso X, el Sabio, en sus cantigas, ya estaba hablando de la tauromaquia.

Teatro en Madrid, el intercambio que se viene. (Comunidad de Madrid-Sergio Carreón)

-Era el siglo XIII, no había antibióticos, por ejemplo. ¿Te curarías como en el tiempo de Alfonso?

-No, yo no estoy diciendo eso. Pero seguramente lo que hacían aquellos médicos incipientes, gracias a la visión cultural y a la visión de futuro de Alfonso X el Sabio, ha hecho posible que hoy tengamos los magníficos médicos que tenemos y los magníficos fármacos y los magníficos cirujanos. Quiero decir, lo que no se puede hacer es borrar la historia de nuestro crecimiento cultural. Lo que no se puede olvidar es de dónde venimos y lo que no se puede predicar. Se está intentando borrar la memoria de nuestra trayectoria cultural y de lo que nos ha conformado. La tauromaquia, además de la fiesta, es muchísimo más.

-¿Qué más?

-Es un fondo cultural que nos ha conformado como lo que somos. Es un fondo literario. Celebraremos el centenario de la Generación del 27 en 2027 y la Generación del 27 se crea con una reunión de intelectuales que organiza un torero que se llama Ignacio Sánchez Mejía, que además era un intelectual. Pero es que hablamos de Neruda, es que hablamos de Alberti, es que hablamos de Vicente Aleixandre, es que hablamos de Lorca, es que todos han tenido esa visión cultural a través de la tauromaquia y de lo que representa culturalmente como patrimonio la Hispanidad.

Esto ya lo hablamos casi de pie, hay periodistas esperando en el noveno piso. Antes de arrancar para ahí, le señalo dos cintitas que Mariano de Paco Serrano lleva en la muñeca. Una son los colores de España. La otra, me la explica él: “Esto es la Comunidad de Madrid. Siempre que salgo de España -yo he trabajado mucho y he trabajado mucho en fuera de España- llevo la Comunidad de Madrid y a España: Porque estoy muy orgulloso de esto y de mi hispanidad.

