El FBI contra la sombra del comunismo: la historia de la “lista negra” de Hollywood que dividió a Estados Unidos (Crédito: Museo The New York Historical)

La lista negra de Hollywood, un capítulo oscuro en la historia de EE.UU. contra los presuntos comunistas, que cambió la vida de artistas e intelectuales y afectó a muchos otros en todo el país durante dos décadas, es el tema de la nueva exposición en el museo The New York Historical, donde estará hasta el 19 de octubre.

La exposición Blacklisted: An American Story (En la lista negra: una historia americana) lleva a un recorrido desde 1945 hasta 1960 para mostrar la ofensiva del Gobierno en contra de artistas acusados de simpatizar o ser miembros del Partido Comunista, sin pruebas, lo que impidió que lograran trabajos, destruyendo de paso carreras, familias y vidas de todos a los que la industria del cine les dio la espalda.

Algunos escritores trabajaron bajo un seudónimo, lo que no podían hacer los directores, mientras que otros afectados tuvieron que optar por nuevos empleos, comentó a EFE la curadora Anne Lessy.

La muestra, dividida por temas, comienza ubicando al espectador poco después de la I Guerra Mundial (1914-1918) cuando hubo una ofensiva contra los inmigrantes y los disidentes políticos, especialmente los críticos de la guerra, represión que se intensificó en las décadas de 1940 y 1950.

Entre 1919 y 1920 se realizaron redadas, bajo la supervisión de quien luego fue jefe del FBI, J. Edgar Hoover. En ellas, fueron arrestadas más de 5.000 personas y deportados cientos de activistas (Crédito: Museo The New York Historical)

Entre 1919 y 1920 se realizaron redadas, bajo la supervisión de quien luego fue jefe del FBI, J. Edgar Hoover. En ellas, fueron arrestadas más de 5.000 personas y deportados cientos de activistas, entre ellos Emma Goldman, cuya foto encabeza la apertura de la exposición.

La muestra recoge el panfleto que Goldman coescribió en 1919, Deportación: sus significados y amenaza; último mensaje al pueblo estadounidense.

El enemigo a batir era el Partido Comunista

Las condiciones sociales de las décadas de 1930 y 1940 —durante la Depresión— llevaron a muchos artistas y escritores a abrazar la política radical a través de grupos como el Partido Comunista de Estados Unidos (CPUSA).

La exposición en general se centra en la historia de terror que enfrentaron muchos en el país, sobre todo en el espectáculo, y la inclusión en la lista negra de 9 guionistas y un director, conocidos como los Diez de Hollywood. Muestra las tensiones de la Guerra Fría interna, revelando cómo la política global se infiltró en la industria del entretenimiento a fines de la década de 1940 y 1950 a través de una ofensiva gubernamental contra la expresión artística, indicó el museo en la muestra.

Hasta el 19 de octubre se puede visitar en el museo The New York Historical la exposición "Blacklisted: An American Story", donde se reflejan debates, persecuciones y deportaciones desde 1945 hasta 1960 (Crédito: Museo The New York Historical)

La exposición cuenta que en 1947 un grupo de 45 figuras de Hollywood recibieron una citación para testificar, entre ellos actores y ejecutivos de la industria, ante el temido Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes (HUAC), que entre sus miembros tenía al entonces congresista por California Richard Nixon. Sobre los citados pesaban acusaciones de contenido comunista en algunas películas, y era el FBI el que proporcionaba el material sospechoso a la HUAC.

HUAC sospechaba que 19 de ellos eran comunistas. No todos tuvieron que sentarse ante el comité. Diez de éstos —los Diez de Hollywood— se negaron a contestar preguntas sobre su afiliación sindical y política y aunque no hubo evidencias, fueron acusados de desacato al Congreso, multados y luego enviados a prisión.

Un mes después los ejecutivos de la industria se reunieron a puerta cerrada en el Waldorf Astoria de Nueva York tras lo cual emitieron una declaración —su propia lista negra— de que no contratarían a nadie con vínculos con el Partido Comunista. Tras ello, los Diez de Hollywood fueron despedidos públicamente.

(Crédito: Museo The New York Historical)

Los despidos se extendieron a otras industrias y cientos perdieron sus empleos y otros permanecieron callados por temor a poner en peligro su trabajo, de acuerdo con Lessy, que incluyó además cómo la comunidad teatral de Nueva York respondió durante esta época, presentando obras off-Broadway (es decir, en el circuito alternativo).

Igualmente muestra el declive en la década de 1960 cuando Kirk Douglas contrató al guionista Dalton Trumbo —uno de los Diez de Hollywood— para su exitosa película Espartaco, tras lo cual otros siguieron esta acción. La exhibición también incluye los 2 Oscar ganados por Trumbo, que ya había muerto cuando su nombre fue reivindicado.

Blacklisted: An American Story es una exposición itinerante, de unos 150 objetos, creada por el Museo Judío de Milwaukee y coordinada para The New York Historical por Anne Lessy, que viajará a otras ciudades.

