Cultura

El Premio Nobel Mo Yan se enamoró de la Argentina pero sus libros casi no existen en el país

El escritor chino estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires pero difícil acceder a la vastedad de su obra. Planeta acaba de anunciar la reimpresión de ‘Cambios’, considerada su novela más personal

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Mo Yan - Feria del Libro
Mo Yan, el premio Nobel que se enamoró de Argentina pero que sus libros son difíciles de conseguir

Mucha gente lo esperaba. El desembarco de Mo Yan en la Argentina fue uno de los hitos de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El escritor chino, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2012, cosechó una gran convocatoria en las actividades que realizó en el predio de La Rural. A todos le sorprendió el amor que siente por la Argentina, su fascinación por Borges y Cortázar, también su vínculo con el fútbol. “He llegado tarde, voy a tener que volver”, dijo el autor, encantado también por la comida. Sin embargo, a diferencia de lo que se puede creer, hoy sus libros son difíciles conseguir en estas tierras.

Planeta tiene una sola novela de Mo Yan editado en Argentina. Se titula Cambios y se publicó por el sello Seix Barral. En la mayoría de las librerías del país ese título está. Algunas cuentan con El vendaval, ilustrado por Zhu Chengliang, publicado por la editorial española Océano Travesía. Y nada más. Ignacio Iraola, librero de Naesqui, contó que muchos lectores “preguntaron y compraron” Cambios. También dijo que el Nobel chino “no estaba tan en el radar y la visita a la Argentina ayudó”.

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La portada del libro 'Cambios' de Mo Yan muestra a un niño en uniforme militar al centro, sobre un fondo blanco con espirales rojas y una linterna oriental.
"Cambios" es el único libro de Mo Yan que se consigue prácticamente en todas las librerías del país

Hay muchos más libros, pero editados por sellos españoles. Claro que toda su obra no está traducida. Esos libros en castellano se pueden conseguir en sitios de compra online. Por ejemplo, El suplicio del aroma del sándalo. Pero los demás no están en el país, lo que significa que uno los puede encargar pero demoran largas semanas en llegar. En cuanto a ebooks, el panorama luce más fructífero: títulos como Sorgo rojo, Grandes pechos, amplias caderas y Rana se consiguen con un click (y dinero, claro).

Ahora, Planeta anunció que una reimpresión de Cambios, el libro que narra los últimos cuarenta años de la historia de China a través de los ojos de un chico que se hace mayor en un mundo demasiado estrecho. Ese chico es Mo Yan. Se trata de una autobiografía sobre su vida de estudiante, obrero, militar y escritor, y la de la gente que lo acompañó desde la infancia. Le Monde lo calificó como ”un autor entre la tradición china y la occidental". Y según Publishers Weekly, “si China tuviera un Kafka, sería Mo Yan”.

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Mo Yan
Algunos de los libros de Mo Yan que no se consiguen tan fácilmente en las librerías argentinas

La actividad principal que tuvo en la Feria del Libro fue ante una Sala José Hernández colmada. En un diálogo coordinado por Ezequiel Martínez y Alejandro Vaccaro, el narrador asiático desmenuzó las claves de su universo literario, marcado por la memoria de la hambruna y la dura vida campesina en la provincia de Shandong. Allí reconoció el profundo impacto que autores latinoamericanos tuvieron sobre sus textos, en especial la obra cumbre de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

Fue además recibido con honores en el Teatro Colón, sitio donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo condecoró formalmente con la distinción de Huésped Ilustre. Visiblemente conmovido por la acústica y la arquitectura del coliseo argentino, el escritor pronunció un discurso de agradecimiento en el que confesó su admiración por figuras icónicas uniendo los laberintos de Jorge Luis Borges y las ficciones de Julio Cortázar con la genialidad futbolística de Diego Maradona y Lionel Messi.

Portada de 'El vendaval' con ilustración de un hombre empujando un carro cargado de vegetación y un niño volando por el viento en una colina.
"El vendaval" es un título que algunas librerías lo tienen

“Gracias Argentina por Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, por Diego Maradona y Lionel Messi“, dijo. Explicó que los cuentos de Borges y textos de Cortázar como La autopista del sur marcaron a su generación en la China de los años ochenta, cuando se abrieron las importaciones editoriales. El cierre de su periplo incluyó recorridas por el Museo Nacional de Bellas Artes, junto a su director Andrés Duprat, y una aclamada disertación especial en el auditorio del Malba. Los lectores, aguardan por sus libros.

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