Julianne Moore asume un nuevo reto físico y emocional en el drama familiar “Echo Valley”

Julianne Moore y Sydney Sweeney, madre e hija con una conflictiva relación contada en la película "Echo Valley"

La relación entre la nacionalidad escocesa de su madre y su propia identidad ha marcado a Julianne Moore desde la infancia, influyendo en su percepción de la diferencia y en su interés por los matices del comportamiento humano. En una entrevista reciente con The Guardian, la actriz reflexionó sobre cómo estas experiencias personales han nutrido su carrera y, en particular, su interpretación en el nuevo thriller Echo Valley, donde encarna a una madre enfrentada a dilemas morales y situaciones extremas.

Moore asume en esta película el papel de Kate, una granjera cuya vida y propiedad se desmoronan, y que debe tomar decisiones difíciles para proteger a su hija. La trama de Echo Valley se centra en Kate, una mujer que ha atravesado pérdidas personales y que ahora enfrenta la crisis de su hija, interpretada por Sydney Sweeney, quien la busca tras haber perdido accidentalmente drogas valoradas en 10.000 dólares pertenecientes a un traficante, encarnado por Domhnall Gleeson.

La película, dirigida por Michael Pearce, combina elementos de thriller y acción, aunque Moore y el director coincidieron en que no querían que Kate se presentara como una heroína invulnerable. “No deberías pensar que es capaz de mucho cuando la ves. Apenas puede levantarse de la cama”, explicó Moore al medio británico, subrayando la vulnerabilidad de su personaje.

“¿Es esto una maternidad adecuada?", se pregunta Julianne Moore sobre la trama de "Echo Valley"

La actriz, de 64 años, detalló que parte del desafío en Echo Valley no solo es emocional, sino también físico, ya que incluye escenas de peleas, caballos y hasta una secuencia de eliminación de un cadáver que no sale según lo planeado. “Es agotador”, confesó Moore, quien recordó que, aunque ha tenido papeles con tintes de acción, como en The Lost World: Jurassic Park y Hannibal, rara vez ha incursionado en ese género. “No soy The Rock, ¿verdad?”, bromeó, haciendo referencia a su físico y a su preferencia por historias centradas en los personajes más que en la acción.

En verdad, Julianne Moore ya ostenta una sucesión de papeles de madres complejas y moralmente ambiguas. Desde su interpretación de Amber Waves en Boogie Nights, una actriz porno cuya adicción la aleja de su hijo, hasta su papel en May December, donde su personaje se involucra con un menor y forma una familia tras salir de prisión. También ha encarnado a una madre con tendencias incestuosas en Savage Grace y a una lesbiana infiel en The Kids Are All Right. En la nueva película, la maternidad vuelve a ser el eje, pero desde una perspectiva de ambigüedad ética: “¿Es esto una maternidad adecuada? ¿Está gestionando la adicción de su hija en vez de darle herramientas para cambiar?”, se preguntó Moore en la entrevista.

El director Michael Pearce, conocido por su trabajo en Beast, destacó la capacidad de Moore para interpretar a personas comunes enfrentadas a crisis extraordinarias. “Ella interpreta a gente cotidiana, pero que atraviesa crisis monumentales”, afirmó. “En películas como Alice, Short Cuts o Magnolia, nunca hay nada genérico en lo que hace. Siempre es la versión más específica y memorable de esa crisis”.

Julianne Moore y Tilda Swinton en una escena de "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar

En la conversación con The Guardian, Moore también abordó la relación con sus propios hijos, Cal y Liv, fruto de su matrimonio con Bart Freundlich, a quien conoció durante el rodaje de Sombras del pasado. Aunque reconoce que sus experiencias personales no siempre son útiles para construir un personaje, sí valora la apertura con la que sus padres discutían temas complejos, lo que, según ella, fomentó su interés por la psicología y la narrativa.

La influencia de su origen escocés también se refleja en su conexión con Tilda Swinton, con quien compartió pantalla en The Room Next Door de Pedro Almodóvar. Moore señaló las similitudes entre ambas, desde el color de cabello hasta la edad de sus hijos, y mencionó que películas como The Deep End de Swinton pudieron haber influido en Echo Valley, ya que ambas abordan a madres dispuestas a todo por sus hijos.

La carrera de Julianne Moore se ha caracterizado por la exploración de personajes complejos, especialmente madres en situaciones límite, y por su capacidad para dotar de humanidad y matices a cada papel. En Echo Valley, la actriz vuelve a sumergirse en un rol que desafía las convenciones y plantea preguntas sobre la moralidad, la maternidad y la supervivencia.

