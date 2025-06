El tarot de Xul Solar se despliega en Hamburgo: arte, esoterismo y pensamiento ecológico

Tarot de Xul Solar

Desde Buenos Aires hasta Hamburgo, la obra de Xul Solar continúa proyectando sus signos en nuevas coordenadas. El próximo 21 de junio se inaugurará en Alemania From the Cosmos to the Commons, una exposición internacional que propone un diálogo entre arte, ciencia, naturaleza y pensamiento astrológico desde una mirada crítica y poética. El Planetario, el Stadtpark y el Kunsthaus de Hamburgo serán los escenarios de este recorrido transdisciplinario que incluye instalaciones contemporáneas, intervenciones en el espacio público y referencias históricas. Entre ellas, la figura de Xul Solar ocupa un lugar central.

La muestra fue concebida por la curadora polaca Joanna Warsza en el marco del programa Stadtkuratorin Hamburg, y toma como punto de partida una instalación histórica: Über Astrologie und Astronomie (“Sobre la astrología y la astronomía”), presentada por el historiador del arte Aby Warburg para la inauguración del Planetario de Hamburgo en 1930. Casi un siglo después, la propuesta actual retoma aquella pregunta por las formas en que el ser humano ha intentado entender su lugar en el universo.

Según explica el sitio oficial de Stadtkuratorin Hamburg, “From the Cosmos to the Commons es una constelación de proyectos que refleja la necesidad humana de mirar hacia las estrellas para comprender la vida en la Tierra. Examina cómo hemos construido nuestros sistemas de orientación y navegación tanto a través de mitos como de cuadrículas, y cómo les damos sentido. Las exposiciones en el Planetario de Hamburgo, el Stadtpark y el Kunsthaus Hamburg recorren las formas antiguas en que los seres humanos han leído el cielo nocturno, desde la astrología y la astronomía hasta las tecnologías recientes de navegación y vigilancia.”

En este contexto, la inclusión de Alejandro Xul Solar (1887–1963) propone un puente entre el arte argentino del siglo XX y los debates globales del presente. Pintor, lingüista, astrólogo autodidacta y pensador utópico, Xul Solar desarrolló una obra difícil de clasificar, donde convergen lo místico, lo visual, lo filosófico y lo lingüístico. Su producción no fue solo pictórica: creó lenguajes artificiales como el neocriollo, diseñó sistemas de escritura, reinterpretó el tarot, ideó juegos y mapas con los que aspiraba a una armonía universal entre culturas y saberes.

La muestra en Hamburgo incluye una selección de cartas de tarot diseñadas por Xul, reproducidas en formato gigantográfico y emplazadas entre senderos, árboles y cielos abiertos del Stadtpark. No se trata de una mera exhibición retrospectiva: la curaduría propone leer esos símbolos como herramientas de pensamiento, como un sistema alternativo de navegación espiritual y existencial. En un tiempo marcado por crisis ecológicas y tecnológicas, el gesto de Xul adquiere otra resonancia.

La presencia del artista argentino en esta muestra surgió, en parte, de un encuentro inesperado. Según Mariana Povarché, directora del Museo Xul Solar – Fundación Pan Klub:“Fue la curadora del envío polaco a la Bienal de Venecia hace dos bienales. Bueno, vino a Buenos Aires a conocer el museo, no se presentó como la curadora, me lo dijo al final y nada, dije ‘es un honor tenerte acá’. Quedó flasheada con Xul, con la casa, con el museo, con todo. Y un año después me escribe y me dice que la nombraron directora de Espacio Público de Hamburgo y que quedó tan inspirada que decidió elegir el Planetario y hacer una muestra. Eligió varios artistas que tienen que ver con esta búsqueda astrológica, esotérica, y que son artistas visuales.”

Muerte, una de las cartas del tarot de Xul Solar

Además, la programación de From the Cosmos to the Commons incluye un simposio de cinco horas donde se abordará en profundidad el tarot de Xul, reafirmando el papel del artista no solo como autor de imágenes, sino como pensador cosmológico. La exposición busca articular múltiples dimensiones: desde lo espiritual hasta lo político, desde lo simbólico hasta lo material.

El Museo Xul Solar considera esta participación una “oportunidad única para revalorizar la dimensión mística, espiritual y anticipatoria de la obra de Xul, especialmente su búsqueda por conciliar saberes ancestrales y visiones utópicas con un lenguaje visual propio”. La obra del artista se sitúa así como referencia clave para imaginar nuevas formas de conocimiento y convivencia.

Fundado en 1986 por Micaela (Lita) Cadenas —esposa del artista— y el galerista Natalio J. Povarché, el Museo Xul Solar – Fundación Pan Klub funciona en una antigua casona del barrio de Recoleta, en Buenos Aires. El nombre de la institución remite al Pan Klub concebido por Xul en los años treinta: una sociedad futura de orden armónico, en la que el arte, la ciencia y la espiritualidad no estuvieran escindidos. Hoy, ese proyecto continúa vigente bajo la dirección de Mariana Povarché, que resume el propósito con una frase del propio Xul: “Querer que este mundo sea mejor para constituir una sociedad en armonía.”

La obra de Xul Solar se verá en Hamburgo.

En este sentido, la exposición de Hamburgo no sólo recupera una estética, sino una ética. Al reunir obras que exploran la astrología, el pensamiento ecológico, las cosmologías antiguas y las tecnologías actuales de observación, From the Cosmos to the Commons se presenta como un espacio de reflexión sobre “lo común” en un mundo cada vez más fragmentado. No se trata de un retorno al esoterismo, sino de una pregunta radical: ¿qué puede enseñarnos el arte sobre la manera de habitar un planeta en crisis?

La obra de Xul Solar —con sus símbolos celestes, sus lenguajes inventados y su vocación integradora— dialoga con esa inquietud. Desde el sur del mundo, su mirada sigue girando hacia las estrellas. No como evasión, sino como método. Como brújula. Como constelación posible entre lo ancestral y lo por venir.