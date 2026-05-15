Por primera vez en su historia, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con un pabellón propio en el Marché du Film del Festival de Cannes

Carolina Cordero, Gabriela Ricardes y Javier Porta Fouz inauguraron el pabellón de la Ciudad de Buenos Aires en Cannes

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso sin precedentes en su historia audiovisual: por primera vez, el gobierno porteño tiene un pabellón propio en el Marché du Film del Festival de Cannes, el mercado cinematográfico más grande del mundo. El espacio, ubicado en el Village International Riviera | Pabellón #106, abrió sus puertas este jueves bajo el lema “Buenos Aires in Cannes – Presenting the city as the best place to shoot” y ya opera como un nodo de conexión entre la industria local y el circuito internacional de producción audiovisual.

La presencia porteña en la Costa Azul no es un gesto simbólico. El pabellón cuenta con un área exclusiva de networking para productores, directores, showrunners y talentos del sector, con mesas disponibles para reuniones durante todo el mercado. El objetivo declarado es triple: visibilizar el ecosistema creativo de la Ciudad, atraer rodajes internacionales y fomentar coproducciones con socios de todo el mundo. La iniciativa se inscribe en la política de apoyo a la industria audiovisual que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

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Quien inauguró el espacio fue Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad, junto a Javier Porta Fouz, director del festival BAFICI, y Carolina Cordero, directora de Desarrollo Cultural y Creativo.

“Fomentar la industria audiovisual significa fomentar el trabajo de miles de personas, algo que impacta en múltiples dimensiones en la actividad económica de la Ciudad”, señaló Ricardes.

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“Estar en Cannes, en el Marché du Film, es para nosotros una decisión estratégica: es salir a buscar al mundo las coproducciones, los rodajes internacionales y las alianzas que multiplican ese impacto dentro de la Ciudad”, subrayó la funcionaria.

El gobierno porteño busca promover la industria audiovisual, impulsar el talento local y posicionarse como destino internacional de rodaje

La programación del pabellón se desarrolla en articulación con la Academia de Cine Argentina y abarca cuatro ejes: visibilización del talento local, fomento de la coproducción internacional, reflexión sobre la innovación tecnológica y exploración del impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de contenidos. La agenda arrancó este jueves con una presentación del Complejo Teatral de Buenos Aires sobre el cruce entre las artes escénicas y el lenguaje audiovisual, con foco en nuevas formas de adaptación y experimentación narrativa.

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Además, Molino Studio inauguró su ciclo de masterclasses con “El mapeo de una propiedad intelectual cinematográfica”, donde presentó "Project Driller“, una herramienta orientada a analizar el ADN de un proyecto audiovisual y su potencial de expansión hacia un ecosistema narrativo multiplataforma.

El viernes 15 de mayo, el ciclo continúa a las 11 con “La expansión narrativa: el público como generador de world-building”, que toma el caso de El Eternauta para explorar cómo construir un universo autosustentable a partir de una propiedad intelectual. El sábado 16 de mayo, la última sesión aplicará la herramienta en tiempo real a proyectos en desarrollo, con evaluación de su potencial según el mercado y las audiencias.

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La Ciudad de Buenos Aires inauguró por primera vez en su historia un pabellón en el Marché du Film del Festival de Cannes

El pabellón también proyecta cine porteño dentro del propio Marché du Film. El sábado 16 de mayo, a las 18.15, en Palais C, se presenta Cyrano en mi cabeza (Cyrano in My Head), del director Maxi Gutiérrez: una historia sobre un actor que regresa al personaje que definió su vocación, con una mirada íntima sobre el oficio de actuar y el vínculo entre el teatro y el cine.

El domingo 17 de mayo, a las 17.45, llega la proyección especial de Los vencedores (The Victors), de Pablo Aparo, ganadora del Gran Premio Buenos Aires en la última edición del BAFICI. La película, coproducción entre Argentina y el Reino Unido, propone una mirada sobre la Guerra de Malvinas a través del viaje de un director argentino al archipiélago, donde una exploración documental sobre las huellas del conflicto deriva en una historia de encuentro humano.

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Entre los encuentros internacionales, el viernes 15 de mayo, a las 17, se realiza “Academias en diálogo”, con la participación de Hernán Findling, presidente de la Academia de Cine Argentina y vicepresidente de FIACINE. Ese mismo día, el espacio acoge “Ibermedia y CAACI: actualización del programa y perspectivas de la industria”, un intercambio sobre la evolución del programa Ibermedia con un bloque de networking posterior.

En el pabellón porteño habrá actividades hasta el próximo lunes

El domingo 17 de mayo, a las 17, la Academia de Cine Argentina impulsa un “Tributo a Elena Vilardell" junto a asociaciones de productores y realizadores, en reconocimiento a su gestión al frente del programa Ibermedia y su aporte al desarrollo audiovisual iberoamericano.

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El sábado 16 de mayo, a las 17, Roberto Stabile encabeza "Cinecittà: Producing with Latin America", un espacio dedicado a las oportunidades de coproducción entre Italia y América Latina a partir de las estrategias internacionales y fondos impulsados por el estudio italiano. La agenda incluye también un “Film Commissions Networking Session”, organizado por la Buenos Aires Film Commission, que reúne a representantes de distintas film commissions del mundo para intercambiar experiencias y promover nuevas oportunidades de producción.

El lunes 18 de mayo, a las 11, Gennial Studio cerrará el ciclo con “The Human Algorithm: Building Stories in the Age of AI”, una actividad que explora cómo la inteligencia artificial transforma los procesos creativos, el desarrollo de contenidos y las nuevas formas de storytelling en la industria audiovisual.

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