John Lennon y Yoko Ono: el concierto que desafió a Nueva York, imágenes inéditas y el activismo que marcó una era

Yoko Ono y John Lennon en el documental "John & Yoko: One to One" (Venice Film Festival)

John & Yoko: One To One, el documental que retrata el universo musical, personal, artístico y político de John Lennon y Yoko Ono, un reflejo de los 70 con imágenes hasta ahora desconocidas de la pareja, se estrena este martes en cines.

Ambientado en la turbulenta Nueva York de 1972, combina imágenes de la cultura pop televisiva con un material de archivo nunca antes visto, según ha señalado este lunes en un comunicado la distribuidora.

El documental parte del concierto histórico que dio en 1972 John Lennon en el Madison Square Garden de Nueva York, One to One Benefit Concert, el primero que ofreció el músico tras la ruptura de The Beatles -y el único de larga duración- y también el primero en colaboración con Yoko Ono, un momento significativo en el que se culpaba a la artista de la disolución del grupo inglés.

John Lennon y Yoko Ono (Wikimedia Commons)

Dirigido por Kevin Macdonald y Sam Rice-Edwards, el documental retrocede 18 meses para explorar los días en los que el dúo artístico acababa de instalarse en Estados Unidos e iban proyectando esta actuación a beneficio de niños con necesidades especiales.

Según los autores de la cinta, su apartamento en Greenwich Village fue testigo de cómo la pareja se replanteaba su activismo político y artístico tras ver un reportaje en televisión de Geraldo Rivera.

John Lennon y Yoko Ono en 1969 (AP Photo)

El filme incluye abundante material de archivo inédito de Lennon, así como sus llamadas telefónicas personales, películas caseras grabadas por la pareja y el metraje restaurado y remasterizado del concierto One to One, con el audio remezclado bajo la supervisión del hijo de la pareja, Sean Ono Lennon.

Las imágenes de la cultura pop televisiva de la época -que cuenta con anuncios de Coca-Cola, la guerra de Vietnam o los discursos de Nixon- se funden con las del concierto en el documental que revela uno los periodos más intensos de John Lennon y Yoko Ono.

Fuente: EFE