Jorge Marrale: “Hay que defender el cine y la cultura, nuestra historia está hecha de eso”

“A esta altura del partido, me encantan los riesgos”, dice Jorge Marrale. El último: hacer de sí mismo. “Haciendo la salvedad de que uno no se hace a sí mismo, uno hace una ficción. Ese Marrale de ahí también es una ficción, la tengo que construir. Tampoco soy ese actor que se pone una bata y anteojos particulares para decir: ‘ah, ¿vos sos el director?’ Esa es una construcción de la dirección. La propuesta que tenía Hugo Curletto era algo nuevo para mí. Y yo no le tengo asco a eso ni me importa quién lo haga", cuenta el actor de 77 años, que acaba de estrenar Adiós a Las Lilas.

Hugo Curletto es el director de esta película. Dentro de ella, también. La vida familiar lo asfixia pero no se rinde. Primero: se cambia el nombre: Dany Summer. Segundo: tiene una idea. Hicieron un viaje, hace poco, con su padre y sus hermanos, a Las Vegas. Imagina la muerte de su padre cayendo por el Gran Cañón del Colorado. La película que tiene en mente mezcla escenas reales con ficción. Su productora, Jazmín Sequeira, le consigue una figura para que interprete a Chif, su padre (Hugo Jacinto Curletto): Jorge Marrale. Al principio el gran actor convocado duda, pero después se obsesiona con el personaje.

La película es una comedia muy graciosa llena de buenos diálogos y situaciones delirantes. Marrale, que en ese momento está haciendo Rey Lear en el teatro, le dice a Summer: “Si puedo ser Lear, puedo ser Chif”. Y lo sigue por todos lados, entre las góndolas de la pinturería que atiende, buscando atrapar sus rasgos de personalidad, su esencia humana, su deseo más profundo. Cuando lo sigue a Chif al casino, Marrale duda, conmovido, confundido: “Parece ser algo más que un entretenimiento, como si fuera un escape o una fuga que lo salva o lo cuida, pero no sé bien de qué”.

“En lo personal me atraen mucho los lugares en donde tengo algún desafío interpretativo o de pertenecer a una historia que me parece rica, lúdica, esperanzadora. Y esta película cumplía con muchas cosas”, cuenta ahora el actor. Se conocieron grabando una serie en Córdoba. Curletto era director de actores. Al año de que ese proyecto termine, Curletto se acercó a Marrale y le dijo: “Tengo algo”. Cuando le mostró los avances del guion, Marrale pensó: “Esto es muy divertido”. “Además es un juego muy hermoso tener que interpretar eso y hacerlo con la intensidad de cualquier personaje”.

Durante gran parte de la película, Marrale, su personaje, se la pasa observando a Chif, viendo “cómo puede meterse en el alma de un ser aparentemente tan simple, sabiendo que lo simple es lo más complejo de construir. Esa verdad que tiene Chif cuando habla, cuando está con el hijo en la cancha de bochas, esa autenticidad que tiene el ser humano, ¿cómo se hace para que uno llegue a ese punto y ser tan verdadero? Eso me parecía un desafío interesante para encarar. La metáfora de que a todos los personajes hay que buscarlos, no importa de qué característica sean. Todos tienen su poética".

“Me parecía también una metáfora de lo que es el trabajo del actor. Y una metáfora real de lo que es un director tratando de poder hacer su película como pueda, tratando de meter sus mejores sueños y deseos. En este momento es importante verlo. Cómo cuesta, pero sin embargo, aunque cueste, sale, se hace. Hay resistencia a pesar de todo”, agrega sobre esta película que tuvo su estreno mundial en el último Bafici, quedó programada en el FICIC 2025 para la sección Planos de Provincia, y a partir de ayer se estrenó en las salas de Córdoba y Río Cuarto iniciando su recorrido.

“Es tan importante que se puede estrenar una película argentina en un momento como este. Adiós a Las Lilas la hizo el Polo Audiovisual de Córdoba, con colaboraciones de los vecinos y de todos. Es un bastión esta película, como cualquier otra. Es una demostración de la voluntad y la necesidad de que se vea nuestro cine. Hace poco se festejó el Día del Cine Nacional, desde 1909 que la Argentina hace cine, muy pegadito a los Lumière. Desde aquel origen seguimos haciendo cine a pesar de todo. Tenemos que desarrollar nuestra industria audiovisual, pero sin apoyo es imposible", agrega.

Por estos días, Jorge Marrale está “sumergido” en Cuestión de género, la obra de teatro que protagoniza junto a Moria Casán. Hoy estrena en el Teatro Metropolitan. Una comedia francesa que aterriza en este rincón del mundo adaptada por una dupla experimentada. Es una faceta más del actor que empezó hace casi cincuenta años, cuando vio a Vittorio Gassman en El hombre de la flor en la boca, dejó la facultad (estudiaba Ingeniería) y entró al Conservatorio de Arte Dramático. Hice muchas películas, mucho teatro, mucha televisión. En la calle todos lo reconocen.

“Esta es una película tan libre”, dice retomando Adiós a Las Lilas. “Nuestro motor está en la cultura”, agrega. El actor piensa al cine como un “factor de poder identitario y de llegada al mundo”. “Hoy los países se pelean por tener la mejor ficción. Argentina no se puede quedar atrás teniendo un background tan grande, de tanta calidad y de talento en todos los rubros”, explica y se pregunta “¿qué vamos a hacer si nosotros despreciamos de lo que estamos constituidos?, ¿qué queda de nosotros? Tenemos que defender lo nuestro. Hay que meter el cuerpo para defender la cultura".

Marrale se ha pronunciado contra las políticas de ajuste que el gobierno de Javier Milei lleva en distintos espacios, incluido el cine, con el vaciamiento del Incaa. “La cultura es lo que somos, es nuestro ADN. Ahí estamos nosotros, estamos todos. Cuando ves Adiós a Las Lilas estás viendo argentinos que están haciendo cosas de argentinos pensando en argentinos y trascendiendo precisamente por su historia. Desde Río Cuarto a cualquier parte. Hay que defender el cine y la cultura, que es la que nos alimenta todo el tiempo. Estamos hechos de eso. Nuestra historia está hecha de eso.

“Yo aprendí de los maestros que tuve en la televisión, en el teatro, en el cine. Ellos, como yo, se alimentaron de cada intérprete, de cada director, de cada productor, para construir un lenguaje propio y que crezca. Tenemos que volver a nuestro lenguaje. Lamento tanto que no tengamos ficción en nuestra tele. Yo, que he vivido y he agradecido y he sido conocido por la televisión, lo lamento tanto, profundamente. Lamento que no volvamos a tener nuestras series, nuestros unitarios. Yo sé los valores, los costos y demás, pero hay que juntarse”, dice, con un optimismo descarnado.

“Hay que juntarse y ver cómo hacemos todos, sin pelearnos tanto, sin distraernos en las peleas, para construir, otra vez, un estamento de ficción nacional. Hay que conseguirlo. Hay que bajar los egoísmos, las peleas y tratar de hacerlo y alentarlo. Yo estoy muy triste de que no se haya estrenado una sola película argentina este año con el apoyo del Incaa. Es una pena muy grande que suceda eso y que uno no vea perspectiva de crecimiento, desarrollo, interés. Así que esto es lo que me pasa. Pero por suerte se estrena Adiós a Las Lilas, y dentro de este panorama, eso me pone feliz", concluye.