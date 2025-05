4 libros para estimular y potenciar el conocimiento de chicos curiosos

La diversidad de propuestas editoriales demuestra que la literatura infantil puede ser educativa, divertida y profundamente original

Los libros tienen como objetivo ser leídos, esa no es ninguna novedad, pero no todos cuentan una historia. Al menos no de manera literal.

En varias oportunidades en esta columna se mencionó y defendió la idea de que los libros ‘literarios’, narrativos o poéticos no cumplen una función prescriptiva o para enseñar o explicar cosas. La literatura infantil y juvenil, al igual que la que leemos los adultos, no tiene otro objetivo más que el del goce estético, el disfrute y la distracción.

Claro es, también, que se puede disfrutar aprendiendo, jugando y hasta escribiendo las propias palabras e historias, así es que en la entrega de esta semana, la propuesta es animarse a correrse de la narrativa para sumergirse en otras lecturas.

Dos de los seleccionados son, sí, los ya conocidos libros informativos: volúmenes que aportan algún tipo de conocimiento, pero no exclusivamente del que se puede aprender en la escuela, sino del que nos preguntamos o del que no sabíamos que podía interesarnos.

Los otros dos escogidos, novedades de este año, son para quienes se animan a tener una posición más activa frente a los libros, las lecturas y las palabras.

"Aves migratorias" destaca como guía multipremiada que acerca a lectores de todas las edades al fascinante mundo de las aves

Aves migratorias: Una guía sobre 11 magníficas especies (Adriana Hidalgo/ pípala, 2024), de Pía Floria y Marina Haller, es un volumen que, vale decir, ha sido multipremiado, como Destacado de ALIJA en 2024 y en la Feria de Bolonia este 2025. No es para menos, con una edición cuidadísima, en su formato, diseño y contenido, los lectores y lectoras conocerán a once de las más de cinco mil especies de aves migratorias.

Con información presentada como cualquier enciclopedia que se precie como tal, se puede conocer su denominación en latín, las partes de su cuerpo, su tamaño, ubicación geográfica, los predadores posibles y otro listado de rasgos más que interesantes.

Entre sus páginas hay pingüinos, picaflores, golondrinas y flamencos, por nombrar solo algunas de estas aves con “vidas” apasionantes y, tal vez, más que desconocidas para más de uno.

El cierre del libro tiene una lista de recomendaciones para observar aves y un nutrido glosario. Excelente libro para chicos y grandes que gustan de conocer acerca de la fauna o para cualquier lector curioso.

"Paisucho" propone un álbum poético y lúdico que invita a explorar la imaginación y compartir palabras y figuritas

Paisucho: álbum de figuritas poético (Ediciones de la Terraza, 2025), de Sebastián Vargas y El esperpento. La flamante novedad de la editorial cordobesa que, una vez más, sorprende por su propuesta original.

Este libro, recién salido y presentado durante la Feria Internacional del Libro, es lúdico, es poético y tiene algo narrativo sin serlo. Todos y cada uno de los poemas nombran a ese paisucho que invita a ser conocido, explorado, pensado y sentido. Y además, habitado a partir de las figuritas que acompañan la retiración de contratapa dentro de un sobrecito.

Paisucho, como otros de los libros de la editorial, no es un libro tradicional, pero tiene una premisa clara: es un libro para chicos y chicas inquietos, con capacidad de leer entre líneas, con ganas de compartir las figus, pero también las palabras.

Paisuho es un libro que remite a lo que fue, con aroma a antaño, que apela a sacudir la perplejidad en la que se vive hoy día. Un libro para atesorar por y para siempre.

"Menstruación en marcha" responde con claridad y humor las preguntas más frecuentes sobre este suceso biológico

Menstruación en marcha (Iamiqué, 2025), de Gloria A Calvo, Camila Lynn, Agostina Mileo y Martina Trach, es un libro que, al igual que su predecesor de 2021, Pubertad en marcha, responde las preguntas más curiosas acerca de este suceso biológico que les sucede a las mujeres.

Con preguntas que van desde si otros animales menstrúan hasta qué productos de gestión menstrual se pueden usar, pasando por qué relación tiene con los embarazos, este libro con ilustraciones y textos muy amigables proporciona información sin pelos en la lengua, como tiene acostumbrada la editorial que este año cumple quince años.

Un libro que no es solo para chicas, porque todos tienen curiosidad acerca de este asunto, que ha sido tema de canciones, películas y diatribas varias.

"Mi primer taller literario" fomenta la creatividad y la escritura en niños, alejándolos de las pantallas con actividades entretenidas

Mi primer taller literario (Edelvives, 2025, colección Leer para escribir), de Natalia Méndez y Jimena Tello. El título no sorprende, pero sí la propuesta, que acerca gran cantidad de consignas para chicos y chicas que tienen inquietud por escribir.

Como en todo taller, este libro tiene consignas de escritura, pero, además, de lectura. Promueve la lectura y la escritura de manera entretenida, con ilustraciones simpáticas, que recurren, incluso, a la historieta.

Un libro ideal para alejar a los chicos de las pantallas mediante el ofrecimiento de una actividad que los mantendrá activos y estimulados.

Y si los chicos se entusiasman, la colección se completa, hasta ahora, con El taller de los cuentos maravillosos, El taller de los mitos clásicos, El taller de las leyendas y El taller de los cuentos de terror, por las mismas autoras. Recomendados para llevar de vacaciones y para reunirse en torno a las producciones de los niños.