Tom Hanks debuta como autor y protagonista de una obra en el Off Broadway

Tom Hanks debutará en teatro con una obra suya, del 30 de octubre hasta el 21 de diciembre (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Tom Hanks incursiona en la dramaturgia con una nueva obra titulada This World of Tomorrow, que explora temas de amor, anhelo y viajes en el tiempo. Hanks no solo ha escrito la pieza, sino que también será el protagonista en una producción que se presentará en el circuito Off-Broadway este otoño del hemisferio norte.

De acuerdo con The New York Times, la obra se escenificará en una sala con capacidad para solamente 550 asientos en The Shed, un destacado espacio para las artes escénicas ubicado en el extremo oeste de Manhattan, que ha estado colaborando con Hanks en el desarrollo de esta obra durante el último año. El espectáculo está programado para una breve temporada de ocho semanas, desde el 30 de octubre hasta el 21 de diciembre.

This World of Tomorrow se centra en un científico del futuro que viaja al pasado, más precisamente a la Feria Mundial de 1939 en Queens, en busca de amor. La historia está inspirada en elementos de Uncommon Type, una colección de cuentos breves que Hanks publicó en 2017. El actor dará vida al científico protagonista y liderará un elenco compuesto por 10 a 12 actores, algunos de los cuales interpretarán múltiples personajes.

Tom Hanks durante su aparición especial en "Saturday Night Live", en diciembre de 2024 (Foto: Will Heath/NBC via AP)

Nuevo paso de Tom Hanks

Este es un paso notable en la carrera teatral de Tom Hanks, quien cuenta con una sólida trayectoria cinematográfica como ganador de dos premios Oscar por Philadelphia y Forrest Gump. En Broadway, tuvo presencia en el drama periodístico Lucky Guy en 2013, por el cual fue nominado al Tony. Aquella obra fue escrita en colaboración con James Glossman, un dramaturgo y director que ha trabajado previamente con Hanks en otros proyectos, incluyendo la obra Safe Home, también basado en los cuentos de Uncommon Type y producido en 2022 en Shadowland Stages en Ellenville, Nueva York. Kenny Leon, reconocido por ganar un Tony en 2014 por A Raisin in the Sun, será el director de la nueva obra.

Alex Poots, director artístico de The Shed, explicó que el equipo de Hanks se acercó a él el año pasado en busca de un lugar para desarrollar el espectáculo. Poots se mostró entusiasta con la propuesta, destacando a Hanks como “uno de los narradores más queridos y confiables de nuestro tiempo”. Describió la obra como “una historia de amor clásica” y mencionó que debido a que parte de la obra sucede en 1939, contiene referencias al aumento del autoritarismo.

This World of Tomorrow es una de las tres producciones teatrales que The Shed tiene programadas. En colaboración con Geffen Playhouse de Los Ángeles, también se presentará una reposición de la obra de Tarell Alvin McCraney, The Brothers Size protagonizada por André Holland, desde el 30 de agosto hasta el 28 de septiembre. Además, del 17 de junio al 19 de octubre, presentará Viola’s Room, una producción de audio inmersivo narrada por Helena Bonham Carter.